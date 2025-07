Mehr als Südsee: Aja auf Fidschi

Gencom Technology rüstet das Videomonitoring – und Distributionssystem des Parlaments auf Fidschi mit einer Aja Dante AV 4K-Lösung aus.

Das Parlament der Republik Fidschi hat mit dem neuseeländischen Systemintegrator Gencom Technology zusammengearbeitet, um ein veraltetes Audiodistributionssystem von analog auf digital und von Basisband auf IP umzustellen. Dabei fiel die Entscheidung auf die Dante AV-over-IP-Plattform. Als Teil einer größeren Initiative zum Aufbau einer Live-Streaming-Pipeline mit Echtzeit-Untertiteln und mehrsprachiger Übertragung umfasste die Umstellung auch die Entwicklung eines neuen campusweiten Videomonitoring- und Distributionssystems mit 12G-SDI- und HDMI 2.0-Konvertierung zu/von Dante AV, unterstützt durch Aja Dante AV 4K-Produkte.

Mehr Transparenz durch Barrierefreiheit

Die Fidschianer sprechen während der Sitzungen drei verschiedene Sprachen, was die Inklusivität und Barrierefreiheit erschweren kann. Keith Bremner, Direktor von Gencom, wusste, dass sein Team eine bessere Lösung finden musste, um das Team des fidschianischen Parlaments bei der Transkription und Übersetzung dieser Sprachen in Live-Untertitel zu unterstützen, damit die Abgeordneten sich frei in ihrer Muttersprache äußern konnten.

»Im Laufe unserer Gespräche wurde schnell klar, dass wir das veraltete analoge Audiodistributionssystem des Campus durch eine digitale und skalierbare Lösung ersetzen mussten. Dante Audio war die ideale Lösung, da es sich zu einer allgegenwärtigen Plattform entwickelt hat, die mittlerweile von vielen Herstellern unterstützt wird und deren Leistung erstklassig ist«, erklärte Bremner. »Da die Übersetzer und Untertiteler auch das Video überwachen mussten, waren Dante AV und die Dante AV 4K-Produkte von Aja die ideale Ergänzung. Sie haben es einfach gemacht, Audio- und Videosignale aus den Sendeanlagen über das IP-Netzwerk in die Transkriptions- und Untertitelkabinen und an jeden beliebigen Ort auf dem Campus zu übertragen.«

Aufbau einer zukunftssicheren Infrastruktur

Gencom begann die neueste Installation mit der Einrichtung eines neuen Glasfaser-Backbones auf dem Campus, um das IP-Netzwerk des fidschianischen Parlaments mit Strom zu versorgen und die Audio- und Videoverteilung zwischen den Gebäuden zu unterstützen. Daraufhin baute das Team ein geschütztes, ausfallsicheres Dante AV-Netzwerk auf. Um das Design abzurunden, installierte Gencom eine Reihe von Aja Dante AV 4K-T-Transmittern in den Produktionskontrollräumen und Dante AV 4K-R-Receivern an anderen Standorten auf dem Campus. Die gesamte neue Technologie wurde nahtlos in die bestehende Produktionsinfrastruktur integriert, die aus mehreren PTZ-Kameras besteht, die die Aktivitäten im Parlament live aufzeichnen.

Innerhalb des Plenarsaals und zweier Ausschussräume vor Ort generieren diese Kameras Feeds, die an separate Regien, darunter eine Produktionsregie, übertragen werden. Dort werden die Feeds zu einem Hauptprogrammfeed mit Grafikeinblendungen und Gebärdensprache geschnitten und über Aja Dante AV 4K- zur Verteilung über das campusweite Netzwerk weitergeleitet. Aja Dante AV 4K-Rs – die sich in Räumen befinden, in denen Operators, Übersetzer, Gebärdensprachdolmetscher oder andere Fachleute, die Zugriff benötigen, diese Feeds empfangen. In jeder Übersetzungs- oder Untertitelkabine sitzen zwei Personen, die das Geschehen im Plenarsaal in Vosa Vakaviti (fidschianischer Sprache), fidschianischem Hindi und Englisch verfolgen und übersetzen. Die übersetzten Feeds werden dann auf Bildschirme im Plenarsaal und über eine öffentliche Übertragung weitergeleitet.







»Eine Live-Übertragung des Geschehens im Plenarsaal ist für den Übersetzungs- und Untertitelungsprozess von entscheidender Bedeutung, und genau hier kommen die Dante AV-Produkte von Aja ins Spiel. Sie ermöglichen es dem fidschianischen Parlament, die Videosignale mithilfe der Dante-Infrastruktur einfach und kostengünstig an verschiedene Orte auf dem Campus zu verteilen«, so Bremner. »Durch die Integration der Dante-Steuerungssysteme in die bestehenden Steuerungssysteme können wir auf einfache Weise benutzerfreundliche Oberflächen mit großen Schaltflächen für die Operators und sogar für nicht technisch versierte Operators erstellen, um ihre Arbeit intuitiver und einfacher zu gestalten.«

Zusätzlich zu den 4K-Lösungen von Aja Dante AV nutzt das fidschianische Parlament die HDMI-zu-3G-SDI-Scankonverterkarten openGear OG-ROI-HDMI von Aja. Gencom installierte sie erstmals 2020 für die Institution, um die Videokonferenz-Feeds von Mitgliedern zu integrieren, die nicht persönlich an den Parlamentssitzungen teilnehmen konnten. »Ich bin ein großer Fan der openGear-Technologie«, erklärte Bremner. »Die OG-ROI-HDMI-Karten sind von Anfang an ein fester Bestandteil der Infrastruktur des fidschianischen Parlaments. Wir konnten die Karten schnell und einfach in den openGear-Frame einsetzen und sie dann über die DashBoard-Software steuern. openGear ist eine Plattform, die 95 % aller Audio-/Videoverarbeitungsanforderungen erfüllt, ohne dass mehrere Formfaktoren oder Steuerungssysteme erforderlich sind, was ein enormer Vorteil ist.«

Der Weg in die Zukunft

Nach Abschluss der ersten Phase der Aufrüstung konzentrieren sich Gencom und das fidschianische Parlament nun darauf, Live-Streaming- und Simulcast-Funktionen zu aktivieren und die erforderliche Unterstützung für den Aufbau eines Video-on-Demand-Katalogs sicherzustellen.

»IP-Innovationen wie Dante AV haben die Arbeitsweise von Systemintegratoren grundlegend verändert und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit Einrichtungen eröffnet, die diese Technologie nutzen möchten. So gut wie alles, was wir heute tun, basiert auf einem IP-Kern, und diese Erfahrung ist ein echter Vorteil, wenn wir weiterhin zahlreiche neue Businessmöglichkeiten in den Bereichen Behörden, Rundfunk, Gotteshäuser, Bildung und Live-Events verfolgen.«