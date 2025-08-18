Formel E mit cloudbasierter Produktion

Die Formel E beschleunigt die cloudbasierte Produktion mit Google Cloud und Techex-Technologie.

Techex, Anbieter von Live-Broadcast-Infrastrukturlösungen, arbeitet mit Google Cloud zusammen, um eine sichere Übertragung von Live-Videofeeds mit geringer Latenz von Rennstrecken zu globalen Produktionspartnern zu gewährleisten. Das Unternehmen hat eine neue cloudbasierte Medienproduktionsumgebung für die Formel E implementiert, die die weltweite Live-Berichterstattung der Formel E unterstützt.

Die neue Produktionsumgebung wurde entwickelt, um den Anforderungen der Formel E an eine skalierbare, flexible und sichere Cloud-Infrastruktur zur Unterstützung ihres schnellen Veranstaltungsplans gerecht zu werden. Zu diesem Zweck wurde die tx edge-Software von Techex als Live-IP-Tran-Layer für die Medien-Workflows der Formel E implementiert.

Die tx edge-Plattform spielt eine entscheidende Rolle bei der Realisierung des cloudbasierten Medienökosystems der Formel E, indem sie Kamera- und Programmfeeds sicher an Produktionspartner weltweit überträgt und in die Medien-Asset-Management-Plattform der Formel E einspeist. Da tx edge über den Google Cloud Marketplace verfügbar ist, konnte die Techex-Lösung nahtlos in die neue herstellerunabhängige Umgebung der Formel E integriert werden.

»Die Medienbranche befindet sich in einem rasanten Wandel, und cloudbasierte Lösungen sind für die Förderung von Innovationen unerlässlich«, kommentierte Justin Grayston, Head of Customer Engineering für UK/I Media & Entertainment bei Google Cloud. »Unsere Zusammenarbeit mit Techex ermöglicht es Unternehmen wie der Formel E, die KI-, Machine-Learning-, Datenanalyse- und Edge-Fähigkeiten von Google Cloud zu nutzen, um ihren Fans reichhaltigere, personalisiertere Erlebnisse zu bieten und ihre Abläufe zukunftssicher zu gestalten.«