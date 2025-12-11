GZSZ setzt auf Arri Alexa 35 Base

UFA Serial Drama wechselt bei »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« für die Außenaufnahmen auf moderne Arri-Technologie – ein wegweisender Schritt für Daily-Produktionen.

Die beliebte RTL-Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten« (GZSZ) hat einen bedeutenden technologischen Sprung vollzogen: Für die Außenaufnahmen kommt nun die Arri Alexa 35 Base zum Einsatz. Günter Neuhaus, Technischer Direktor bei Ludwig Kameraverleih, hat das Projekt betreut. Er gibt Einblicke in den Wechsel der Kameraplattform und erklärt, warum dieser Move auch für die gesamte Branche interessant ist.

Eine lange Geschichte mit verschiedenen Kameraplattformen

Ludwig Kameraverleih betreut GZSZ technisch bereits seit 2013 und hat in dieser Zeit einen bemerkenswerten technologischen Wandel begleitet.

Die Reise begann mit der Canon C300, führte über die Panasonic Varicam LT und mündete nun in der Arri Alexa 35 Base. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung zeigt, wie auch Produktionen von täglichen Serien bei der UFA Serial Drama den technischen Standards der High-End-Filmproduktion mithalten können.

Die Entscheidungsfindung

Der Kameramann Holger Fritzsche, der regelmäßig für GZSZ in der Funktion des DoPs arbeitet und parallel auch andere Projekte realisiert, hatte bereits die Burano von Sony und die Alexa 35 getestet.

Als die Base-Version der Alexa 35 angekündigt wurde, war das eine Option für die Produktion, die ebenfalls ins Spiel kam. Holger Fritzsche sagt über die Entscheidungsfindung:

»Diese Produktion läuft schon sehr lange, und wir versuchen immer wieder, die Werkzeuge, die wir verwenden, zu verbessern und die Qualität und Effektivität unserer Drehs zu erhöhen. Das ist uns mit der Alexa 35 gelungen.«

Er hebt insbesondere hervor, dass die Kamera Hauttöne nuanciert abbildet und dass sie stark gesättigte und leuchtende Farben, wie sie in Kostümen bei GZSZ häufiger vorkommen, natürlich – ohne technisch oder digital zu wirken – reproduzieren kann. »Der höhere Kontrastumfang hilft uns ebenfalls weiter. Bei dem intensiven Pensum, das wir haben, hilft uns jedes Zehntel, um hohe Kontraste oder Lichtwechsel mitzunehmen, ohne in kritische Bereiche der Über- oder Unterbelichtung zu kommen. Die Alexa 35 bietet da wahnsinnig viel Spielraum, der sich letztlich auch im Grading zeigt, nicht zuletzt, weil jede Folge sowohl in UHD SDR als auch in HDR ausgeliefert wird. Das gilt auch für die höhere Lichtempfindlichkeit, die uns beim täglichen Außendreh an verschiedensten Sets hilft. Sei es für Available-Light-Nachtdrehs mit wenig Zusatzlicht oder um an kurzen Wintertagen noch etwas länger drehen zu können.« Er ergänzt, dass mit dem Lightweight Expansion Set auch der Umbau auf Steadicam oder Handkamera extrem schnell mit nur wenigen Handgriffen möglich ist.

Technisches Setup

Ludwig Kameraverleih stattete das Außendreh-Team von GZSZ mit zwei kompletten Alexa 35 Base-Packages aus. Dabei verfolgte das Team einen pragmatischen Ansatz: »Vom Setup her haben wir uns objektivseitig nicht verändert, auch was die Peripherie angeht«, erklärt Neuhaus. »Das, was wir ausgetauscht haben, ist die Kameraplattform und die Stromversorgung.«

High-Speed-Lizenz für kreative Flexibilität

Eine der beiden neuen Alexa 35 Base-Kameras verfügt über eine permanente High-Speed-Lizenz, die höhere Bildraten bis zu 120 fps ermöglicht.

Dies gibt dem Team die Flexibilität, bei Bedarf Zeitlupenaufnahmen zu realisieren – ein wichtiges gestalterisches Mittel auch für eine Daily.

Stromversorgung: Der Wechsel auf B-Mount

Ein wichtiger technischer Aspekt war die Umstellung der Stromversorgung. Die Alexa 35 arbeitet mit den neuen B-Mount-Akkus von Bebob, was einen kompletten Wechsel der Akkuplattform bedeutete. »Wir hatten V-Mounts in der Produktion an der Varicam LT und haben jetzt bei der Alexa 35 auf B-Mount, auch von Bebob, gewechselt«, so Neuhaus.

Die Objektivausstattung

Die Objektivausstattung besteht wie schon zuvor aus Canon- und Zeiss-Zooms, die bereits mit der Varicam LT im Einsatz waren:

Canon CNE 30-300mm

Canon CNE 30-105mm

Zeiss Lightweight Zoom LWZ2 15,5-45mm für Weitwinkel-Situationen

Zeiss Compact Prime CP2 50 mm Makro

IBE 2x Extender

Die B-Kamera ist fest mit dem 30-300mm unterwegs. Die A-Unit wird je nach Anforderung entweder mit dem 30-105mm oder dem kürzeren 15,5-45mm ausgestattet, entsprechend der benötigten Brennweite.

Workflow und Produktion

GZSZ wird an sieben Drehtagen (3 x außen, 4 x innen) pro Woche produziert, und die Folgen haben je eine Länge von rund 23 Minuten. Das ist ein ambitioniertes Tempo für eine Serie, die fünfmal wöchentlich ausgestrahlt wird und dies ist nur mit einem perfekt eingespielten Team möglich. Das Außen-Team arbeitet dabei mit einem DoP sowie einem Operator für die zweite Kamera.

Aufzeichnung und Speicherung

Die Produktion setzt auf ProRes als Aufzeichnungsformat.

Es wird direkt in der Kamera aufgezeichnet, dabei wird auf Codex Compact Drives gespeichert. Interessanterweise nutzt die Produktion dabei noch die älteren 1-Terabyte-Karten. Neuhaus erklärt: »Für die ProRes-Aufzeichnung sind die vorhandenen Karten völlig ausreichend.«

Postproduktion

Die Compact Drives gehen direkt in die hauseigene UFA-Post, wo das Material weiterverarbeitet wird. In der Farbkorrektur arbeitet man mit dem FilmLight Baselight System, für den Schnitt kommt Adobe Premiere zum Einsatz.

Base Package – Standardmodell mit Optionen

GZSZ nutzt das Standard-Base-Package der Alexa 35 ohne zusätzliche kostenpflichtige Lizenzoptionen – mit Ausnahme der permanenten High-Speed-Lizenz auf einer Kamera. Dies zeigt den pragmatischen Ansatz: Man nutzt die Basis-Funktionalität der Kamera optimal aus, ohne in teure Zusatzfeatures zu investieren, die für den Daily-Betrieb nicht zwingend erforderlich sind.

Die Base als Nachfolgerin der Mini

Die Alexa 35 Base ist für Günther Neuhaus weit mehr als nur eine weitere Kamera – sie ist der designierte Nachfolger eines Klassikers.

»Die Mini ist derzeit das Workhorse in der klassischen deutschen Auftrags-produktionslandschaft für öffentlich-rechtliche Produktionen. Aber das kann sich mit der Alexa 35 Base ändern«, so Neuhaus.

Kombi mit Arri Amira

Während im Studio nach wie vor mit den bewährten Arri Amira-Kameras und einer Alexa Mini gearbeitet wird, sind die beiden neuen Alexa 35 Base-Packages speziell für die Außendrehs konzipiert.

Letztere finden in unterschiedlichen Szenarien statt: auf dem Außenset der Produktion oder bei echten Location-Drehs – sei es in Berlin oder an anderen Drehorten.

»Dass wir nun bei den Außendrehs ebenfalls mit Arri-Kameras arbeiten, erleichtert natürlich auch den Abgleich des Materials, das außen und innen gedreht wird«, sagt Holger Fritzsche.

Parallelen zu anderen UFA-Produktionen

Der Schritt bei GZSZ folgt einem Trend, den die UFA Serial Drama bereits bei anderen Produktionen vollzogen hat. Die RTL-Serien »Alles was zählt« und »Unter uns« am Standort Köln hatten bereits zuvor in neue Kameratechnologie investiert.

GZSZ zieht nun nach – allerdings mit einer eigenen, auf die spezifischen Bedürfnisse der Berliner Produktion zugeschnittenen Lösung.

Fazit

Dass eine Daily-Produktion, die fünfmal wöchentlich ausgestrahlt wird und großes Pensum stemmt, auf die Alexa-Plattform wechselt, zeigt zweierlei:

Zum einen ist das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Qualität der Arri-Technologie hoch. Zum anderen wird deutlich, dass auch im Bereich der täglichen Serien die technischen Standards auf höchstem Niveau liegen.

Die Produktion von GZSZ zeigt, dass High-End-Technologie und Daily-Produktion kein Widerspruch sein müssen – und könnte damit wegweisend für ähnliche Produktionen sein.