Loipe, Schanze, Eiskanal: Wintersport bei TV Skyline

TV Skyline absolviert in der laufenden Saison ein dichtes Wintersport-Produktionsprogramm – das bisher größte und erfolgreichste der Firmengeschichte.

In der aktuellen Wintersaison produziert TV Skyline unterschiedlichste Wettkämpfe, darunter auch etliche Host Broadcastings.

Für den Biathlon-Weltcup in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig setzte TV Skyline im Auftrag des MDR den Ü11 mit 45 Kameras und 80 Mikrofonen für die Produktion von sechs Weltcup-Entscheidungen ein. Jetzt stehen in Oberhof noch weitere Übertragungen an: FIS Weltcup Nordische Kombination und FIS Langlauf Weltcup.

Oberhof überraschte mit tollem Wetter.

Auch in Winterberg war TV Skyline aktiv, dort bereits zum dritten Mal in diesem Winter für insgesamt zwei Rodel- und einen Bob-Wettbewerb.

Vergangene Woche lief eine Produktion in St. Moritz: TV Skyline realisiert dort im Auftrag der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) eine Doppelveranstaltung mit den 2026 European Championships und dem IBSF Bobsleigh + Skeleton Worldcup.

Der Ü9 in St. Moritz.

Die Produktion in St. Moritz fand bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad Celsius statt.

Wintersport bei TV Skyline: Von Sonnenschein bis zu eisiger Kälte.

»Insgesamt stehen noch sieben  Hostbroadcastings vor dem Einsatz in Mailand an«, berichtet Robert Kis, Geschäftsführer TV Skyline: »1 x Bob, 2 x Rodeln, 1 x Nordische Kombination, 1 x Langlauf, 1 x Skiflug-WM und 1 x Skispringen.«

Im Februar dürfen sich Wintersportfreunde dann auf Olympia in Italien freuen.

»Nur dank langjähriger Partnerschaften mit Kunden und eines tollen Produktions-Team ist diese hohe Schlagzahl überhaupt möglich«, resümiert Kis. 

