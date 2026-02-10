BR berichtet ausführlich von der 62. Münchner Sicherheitskonferenz

Weltpolitik im Fokus: Während der Sicherheitskonferenz berichtet der BR mit zahlreichen Livesendungen, Interviews und Analysen auf allen Kanälen.

Seit Amtsantritt von US-Präsident Trump vor gut einem Jahr gehören die alten transatlantischen Gewissheiten endgültig der Vergangenheit an. Wie sollen NATO, Europa und die Bundesrepublik mit diesem unberechenbaren Partner umgehen? Wie eng rücken die Europäer nun wirklich zusammen und besinnen sich auf die eigenen Stärken? Diese Fragen werden bei der 62. Münchner Sicherheitskonferenz im Mittelpunkt stehen. Der BR berichtet in seinen aktuellen Sendungen und zahlreichen Liveübertragungen ausführlich.

Die wichtigsten Reden und Diskussionen live im BR Fernsehen

Am Freitag, 13. Februar (ab 13.20 Uhr), und am Samstag, 14. Februar (ab 8.55 Uhr), überträgt das BR Fernsehen in zwei Live-Sendungen ausführlich die Reden und Diskussionen der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker. Die Konferenz wird am Freitag durch Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet, der in dieser Rolle erstmals eine Grundsatzrede zur deutschen Außen- und Verteidigungspolitik halten wird. Erwartet werden außerdem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, US-Außenminister Marco Rubio, der kanadische Premierminister Mark Carney sowie zahlreiche deutsche Bundesminister und Vertreter der Opposition. Mit Moderatorin Birgit Kappel ordnet der Politikwissenschaftler Prof. Stefan Bierling die Diskussionen ein.

Zum Abschluss der Konferenz fasst ein »BR24 extra – Weltpolitik hautnah« am Sonntag, 15. Februar, um 16.45 Uhr, im BR Fernsehen die wichtigsten Ergebnisse in Reportagen und Analysen zusammen.

Komplette Konferenz im Livestream bei BR24, Hintergründe in Web und App

Die komplette Konferenz ist auch in diesem Jahr in einem moderierten und kommentierten BR24 Livestream in Web und App zu verfolgen.

Weite Strecken der Konferenz überträgt ebenfalls Phoenix, der Ereigniskanal von ARD und ZDF. Auch diesmal ist der BR bei der Sicherheitskonferenz der Hostbroadcaster und produziert das Weltbild für die nationalen und internationalen Medien.

Zum Angebot bei BR24 digital gehört auch ein englischsprachiger Stream, der die wichtigsten Reden und Diskussionen live überträgt. Zudem präsentiert BR24 in Web und App fortlaufend Analysen und Hintergründe.

Ausführliche Rundum-Berichterstattung im Radio

Für das Radio berichtet unter Federführung des BR ein gemeinsames ARD-Team aus dem Konferenzzentrum im Bayerischen Hof in München für alle Radiowellen der ARD. Schon im Vorfeld gibt es ein umfangreiches Paket mit Hintergrundberichten zu aktuell diskutierten sicherheitspolitischen Themen. Darunter eine Reportage über die »Reservisten der Bundeswehr«, Beiträge über die deutsche Arktisstrategie, die Rolle Chinas in der neuen Weltordnung, den Klimawandel als wachsendes Sicherheitsrisiko sowie die deutsche und europäische Sicherheitsstrategie.

Einen ausführlichen Ausblick auf die Sicherheitskonferenz gibt es am Freitag, 13. Februar, in 11KM: der tagesschau-Podcast im Gespräch mit Ralf Borchard, bis vor Kurzem ARD-Hörfunk-Korrespondent in Washington.

Am Sonntag, 15. Februar, kurz nach Ende der Konferenz, ist um 14.35 Uhr auf BR24 Radio und als Podcast in der ARD Audiothek die etwa halbstündige »BR24 Reportage: 48 Stunden über Kriege, Krisen und Konflikte« zu hören über den Verlauf der Sicherheitskonferenz. Darin sind auch bereits aktuelle Reaktionen auf die dortigen Diskussionen, Berichte über das Umfeld der Konferenz und ein Ausblick enthalten.