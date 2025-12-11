Sport1 berichtet umfassend von der Darts-WM 2026

Sport1 überträgt die Darts-WM 2026 aus dem Alexandra Palace in London – die größte Weltmeisterschaft in der Geschichte des Turniers.

Bis zum Finale am 3. Januar 2026 begleitet der Sender das Event crossmedial über alle Plattformen.

Rekord-WM mit deutschen Hoffnungen

Erstmals treten 128 Spieler an, die um ein Gesamtpreisgeld von fünf Millionen Pfund kämpfen. Der Sieger erhält eine Million Pfund. Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahl wurde das Turnier um vier Tage verlängert. Sport1 sendet insgesamt 150 Livestunden – 30 Stunden mehr als im Vorjahr.

Mit acht deutschen Startern ist auch die Beteiligung aus Deutschland rekordverdächtig. Neben etablierten Spielern wie Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens debütieren Lukas Wenig, Dominik Grüllich und Arno Merk auf der WM-Bühne.

Bewährtes Team mit Neuzugang

Das On-Air-Team besteht aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic. Neu dabei ist Philip Brzezinski, Master of Ceremonies der PDC Europe. Jana Wosnitza übernimmt die Moderation vom 15. bis 19. Dezember. Sollte Max Hopp ausscheiden, wird er das Team als Experte verstärken.

360-Grad-Coverage über alle Kanäle

Sport1 bietet umfassende Berichterstattung im Free-TV, auf Sport1.de mit News, Analysen und Live-Updates, über Social-Media-Kanäle mit Highlight-Clips und Short-Form-Videos sowie per Live-Stream auf Sport1.tv.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: »Die größte WM aller Zeiten fordert das Beste von uns – und genau das liefern wir. Mit einem starken Redaktionsteam, umfassender Darts-Expertise und einer echten 360-Grad-Aufbereitung bringen wir die Fans so nah wie möglich an dieses Turnier heran. Sport1 lebt Darts – auf allen Plattformen.«

Romeo Edsperger, Chief Sales Officer: »Die Darts-WM zeigt jedes Jahr eindrucksvoll, welche Power dieses Umfeld besitzt. Unsere Partner profitieren von den starken Reichweiten und einer positiv besetzten Markenpräsenz, die wir gemeinsam schaffen. Wir freuen uns zu sehen, wie sich die Darts-Begeisterung in den Kampagnen widerspiegelt – das treibt uns noch mehr an.«