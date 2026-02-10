WDR modernisiert Hörspielproduktion

Mediatec aus Köln realisierte eine umfassende Studiomodernisierung und Workflow-Erneuerung beim WDR.

Mit dem digitalen Wandel hat sich auch die Audioproduktion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundlegend verändert. Im Zuge dieser Entwicklung hat die Firma Mediatec den Westdeutschen Rundfunk (WDR) bei einem groß angelegten Modernisierungsprojekt seiner Hörspielstudios und Workflows in der Rolle des Generalplaners unterstützt.

Ziel war es dabei, die Produktion von Audiofiktion und Podcasts an die Anforderungen digitaler Plattformen anzupassen und neue, effizientere Produktionsprozesse zu etablieren.

Nach mehrjähriger Planung, technischer Konzeption und Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses durch den WDR wurde das Projekt Anfang März 2024 ausgeschrieben. Die Firma Mediatec wurde schließlich als Generalunternehmer mit der Durchführung der Umbaumaßnahmen beauftragt. Das Unternehmen übernahm die technische Ausführungsplanung bis hin zur Integration und Inbetriebnahme der neuen Studioumgebung.

Projektumfang: Modernisierung der ARD-Gemeinschaftsredaktion

Ab Anfang März 2025 realisierte Mediatec den vollständigen Umbau von Teilen der vierten Etage des WDR-Funkhauses in Köln. Hier befinden sich mehrere Regien und Studios der ARD-Gemeinschaftsredaktion für Hörspiel und Feature. Die bisherigen analogen und hardwarebasierten Systeme wurden im Rahmen des Projekts durch zeitgemäße, vollständig digitale Produktionslösungen ersetzt.

Basierend auf den konzeptionellen Vorgaben des WDR setzte Mediatec eine zukunftssichere Produktionsarchitektur um, die Workflow-Effizienz, Datenkonsistenz und ortsunabhängige Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt. Das neue System ermöglicht es, in Zukunft vollständig »in-the-box« zu produzieren – also alle Arbeitsschritte von Aufnahme, Schnitt, Mischung bis hin zu Effekten innerhalb eines zentralen digitalen Projekts zu verwalten, um eine flexible und ARD-weite Nutzung zu realisieren.

Technische Konzeption: Pro Tools, Avid S6 und Dante im Verbund

Die technische Grundlage der neuen Umgebung bildet ein ProTools-basiertes Produktionssystem, das Mediatec in jeder Regie als Ersatz für das bisherige Fairlight-System (DAW) sowie das Broadcast-Mischpult von Lawo integriert hat.

Die zentrale Systemarchitektur umfasst: Apple Mac Pro als ProTools Hostsystem, Avid S6 als Controller-Oberfläche für die Bedienung und Automation und Avid MTRX als Audio-Interface und Schaltzentrale zur Anbindung an die Netzwerkinfrastruktur.

Über ein RedNet Dante-Audionetzwerk des Herstellers Focusrite werden sämtliche Studios und Regien miteinander verbunden. So stehen künftig alle Audiosignale aller Räume systemübergreifend zur Verfügung – ein erheblicher Vorteil in puncto Flexibilität und Ausfallsicherheit.

Das Netzwerkmanagement erfolgt über den hi Controller, eine leistungsfähige Softwarelösung, die das Routing und die Verwaltung von mehreren hundert Audioströmen übernimmt.

Darüber hinaus integriert sie Funktionen wie Rotlichtsteuerung, Abhörverwaltung und Kommando-Kommunikation – ergonomisch, zentralisiert und effizient.

Über Mediatec Mediatec ist spezialisiert auf die Planung, Integration und Optimierung professioneller Audio- und Broadcast-Systeme. Mit fundierter Erfahrung in der Rundfunktechnik und einem hohen Anspruch an Qualität begleitet Mediatec öffentlich-rechtliche und private Sender, Produktionshäuser und Kulturinstitutionen auf dem Weg in die digitale Zukunft. www.mediatec.de

Mediatec verantwortete im gesamten Projekt die technische Ausführungsplanung und Integration

Um die Ausfallzeit der Produktion im Funkhaus so gering wie möglich zu halten, wurde im Oktober 2024 die neue Anlage in Köln-Bocklemünd übergangsweise zu Konfigurations-, Test- und Schulungszwecken errichtet.

Dadurch konnte Mediatec die Schulung der WDR-Technikerinnen und -Techniker aus Produktion und Service vor dem eigentlichen Umbau durchführen, was einen signifikanten zeitlichen Vorteil für alle beteiligten Abteilungen erbrachte.

Nach Abschluss der Testphase in Bocklemünd begannen im März 2025 die Umbauarbeiten im Funkhaus, bei denen Mediatec den Rückbau der bestehenden Anlage, die Installation und Integration neuer Systemkomponenten, die Montage und Verkabelung der Studiotechnik sowie die Inbetriebnahme und Konfiguration der Produktionstechnik übernahm.

Nach der Güteprüfung und weiteren Schulungen an den fertiggestellten Systemen startete Mitte Juni der Probebetrieb unter Produktionsbedingungen. Ende August erfolgte die Abnahme.

Das Ziel, den Übergang von klassischen Mischpult-basierten Setups zu vollständig digitalen Workflows ohne Kompromisse bei Klangqualität, Zuverlässigkeit oder Benutzerfreundlichkeit möglichst reibungslos und mit geringer Ausfallzeit zu gestalten, wurde dabei in rekordverdächtiger Zeit erreicht.

Ergebnis: Zukunftsfähige Produktionsumgebung für kreative Audioformate

Mit der erfolgreichen Modernisierung der Hörspielregien hat Mediatec für den WDR eine Grundlage für die Audio-Produktion der nächsten Generation geschaffen. Die neuen Systeme ermöglichen flexibles, kollaboratives Arbeiten, optimierte Datenverwaltung und schnellere Produktionsprozesse – ideal für die steigende Nachfrage nach hochwertigen Audio-Serien, Podcasts und digitalen Formaten.

Für Mediatec steht das Projekt sinnbildlich für die eigene Expertise im Bereich Broadcast-Integration und Studioinfrastruktur:

»Dieses Projekt zeigt, wie sich traditionelle Produktionsumgebungen durch intelligente Planung und moderne Systemintegration erfolgreich in das digitale Zeitalter überführen lassen«, so Thomas Mau, Geschäftsführer der Mediatec GmbH. »Der WDR ist damit hervorragend aufgestellt, um auch in Zukunft innovative Hörspiel- und Audioformate für die ARD zu realisieren.«