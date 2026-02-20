Overmind Studio: VFX für »Die Spaltung der Welt«

Overmind Studios war alleiniger VFX-Dienstleister für die bei LOOKSfilm produzierte sechsteilige Historiendrama-Serie »A World Divided (Die Spaltung der Welt)« und lieferte rund 125 Shots über alle sechs Episoden hinweg.

»Wir wurden von LOOKSfilm als einziger VFX-Vendor für alle sechs Episoden engagiert«, so Tobias Kummer, Gründer von Overmind.

Ein Großteil der Arbeit konzentrierte sich darauf, den Schauplätzen der Serie größere Glaubwürdigkeit zu verleihen, ohne dabei aufzufallen. Obwohl die Handlung Orte von New Mexico und China bis nach Russland, Israel und Französisch-Algerien umspannt, wurde die Produktion in Deutschland, Belgien, Luxemburg und Polen« gedreht – was eine kontinuierliche Reihe geografischer Transformationen erforderte. »Wir haben die Pustynia Błędowska in Polen für einige Szenen als New Mexico und für andere als Israel lesbar gemacht. Wir haben Fensterausblicke ersetzt, um die vorgesehenen Drehorte zu spiegeln, und Sets an Epoche und Geografie angepasst.«

Hinzu kam die fortwährende Bereinigung moderner Elemente aus dem Bild. »Das Entfernen von Anachronismen war eine konstante Aufgabe – Stromleitungen, Mobilfunkmasten, Windräder, moderne Beschilderungen und zeitgenössische Fahrzeuge«, heißt es, wobei manche Korrekturen einfach blieben, andere aufwändiger wurden. »Die Produktion wurde anamorphisch gedreht, was zusätzliche Komplexität bedeutete – selbst scheinbar simple Clean-up-Shots wurden durch die Linseneigenschaften mitunter kompliziert.«

Das Team realisierte zudem eine zentrale Sequenz: »Wir haben die Nuklearexplosion als 12-Shot-Sequenz gebaut statt als isolierte Einzelmomente. Verschiedene Perspektiven erforderten unterschiedliche Herangehensweisen, aber Timing und Atmosphäre mussten konsistent bleiben.«

Alle Compositing-Arbeiten entstanden in Fusion Studio. »Wir nutzen Fusion seit Jahren, und aus diesem tiefen Verständnis der Tools ergibt sich echte Effizienz«, so Tobias Kummer. Besonders beim episodischen Arbeiten habe der node-basierte Workflow bei Revisionen überzeugt: »Wenn Regisseure einen anderen Ansatz ausprobieren wollten oder Änderungswünsche kamen, konnten wir Comps non-destruktiv umstrukturieren – ohne von vorne anzufangen.« Der integrierte Tracker und Planar Tracker hätten die anamorphe Verzeichnung »besser als erwartet« bewältigt – »entscheidend für Clean-up und Set Extensions bei bewegter Kamera.« Magic Mask habe manuelles Rotoscoping zudem in mehreren Fällen verhindert, auch wenn das Tool nicht für jeden Fall optimal gewesen sei.

Templates und Farbmanagement wurden als »fixed foundations« behandelt, um konsistente Deliveries zu gewährleisten. Die Plates lagen als 4K MXF DNxHR HQX 12-Bit mit 1,8-fachem anamorphen Squeeze in »Arri Wide Gamut 4/LogC4 vor.

»Unser Projektmanagement lief über Ramses von RxLaboratory – und wir haben ein eigenes Fusion-Plugin gebaut, das sich mit der Ramses-API verbindet, um typische Delivery-Fehler zu eliminieren. Kein Suchen in Ordnerstrukturen, keine falschen Dateinamen – das alles wurde automatisch erledigt. Wenn man einen Shot öffnete, war alles bereits korrekt eingerichtet.«

Als konkretes Beispiel für die Locations-Arbeit nennt Tobias Kummer einen Weitwinkel-Wüstenshot, in dem die Pustynia Błędowska als Israel fungiert. »Im Originalplate war der Waldrand an den Rändern des Drehortes zu sehen, was nicht zum intendierten Schauplatz passte. Das ursprüngliche Framing hätte dazu geführt, dass Auto und Köpfe der Darsteller die Horizontlinie schneiden – daher habe ich eine leicht veränderte Kameraposition erbeten, um sie unterhalb des Horizonts zu halten.« Die kleine Anpassung am Set ersparte später viel Rotoscoping-Aufwand.

In Fusion Studio kombinierte der Shot Tracking, Matte Painting und Atmosphäre. Für Transformation und Skalierung wurden Point Tracks eingesetzt. Der Hintergrund wurde als »Matte Painting aus Fotos der echten israelischen Wüste« aufgebaut, treibender Sand stammte aus »einer EmberGen-Simulation, die wir erstellt hatten und wiederverwendeten«, Hitzeflimmern entstand mit »einem Fast Noise Node, der in einen Displace Node speiste.« Dieser Shot wurde schon in Version 2 abgenommen.