Anzeige

©Aja / Butcher Bird Studios
Productions

Aja für alles

Butcher Bird Studios setzt auf Aja-Technologie für anspruchsvolle Live- und Virtual-Productions - in ganz unterschiedlichen Ausprägungen.
©Aja / Butcher Bird Studios

Am Set der Butcher Bird Studios.

Das in Los Angeles ansässige Produktionsstudio Butcher Bird Studios nutzt Aja-Lösungen als zentrale Infrastruktur für seine technisch ambitionierten Projekte. Das zehnköpfige Team produziert ein breites Spektrum an Inhalten – von großangelegten Live-Streams über Virtual Productions bis hin zu immersiven VR-Erlebnissen für Kunden wie Meta und BuzzFeed.

Flexibles Signalrouting als Grundlage

Für das Signalmanagement innerhalb des Studios setzt Butcher Bird auf Aja Kumo Router, darunter einen Kumo 3232-12G, einen Kumo 1616-12G sowie einen Kumo 1616 (3G-SDI). Die Kombination versorgt Bühne, Green Rooms, Büros und Kreativsuiten zuverlässig mit Videosignalen. Technical Director Brian Druckman lobt die Lösung: Die Router seien schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen – und hätten eine kaum messbare Latenz.

©Aja / Butcher Bird Studios

Für das Signalmanagement innerhalb des Studios setzt Butcher Bird auf Aja Kumo Router.

Für Redundanz verlässt sich das Team auf vorgespeicherte Routing-Tabellen, sogenannte Salvos. Fällt das Hauptsystem aus, lässt sich das Backup-System damit per Knopfdruck auf die gewünschten Ausgänge umschalten. Für Remote-Projekte ergänzt ein Aja Io 4K Plus das Setup, das via Thunderbolt externen I/O für Encoding-Workflows auf Laptops oder kompakten Systemen mit OBS oder vMix bereitstellt.

Virtual Production mit Live-Compositing
©Aja / Butcher Bird Studios

Blick in die Regie.

Bei einer kürzlich abgeschlossenen Multi-Kamera-Produktion mit Green Screen und Live-Compositing war zuverlässiges Signalrouting besonders kritisch. In einem 4K-Workflow mit drei Kameras mussten sämtliche Signale – von Kamera-ISOs über kompositierte Ausgaben bis zu isolierten Hintergründen – in Echtzeit zu Monitoren, Displays und Recordern im gesamten Studio geleitet werden. Die Kumo 3232-12G Router übernahmen dabei die Verteilung und ermöglichten es den Schauspielern, die kompositierten Bilder live zu sehen und darauf zu reagieren.

©Aja / Butcher Bird Studios

Signalrouting spielt eine wichtige Rolle. 

Ausblick

Butcher Bird Studios plant, seine Kapazitäten in den Bereichen Virtual Production, Live und Immersive Media weiter auszubauen. Emerging Technologies im Bereich Remote Production und KI sollen dabei künftig eine größere Rolle spielen – auf Basis der bewährten Aja-Infrastruktur für Signalrouting und I/O-Stabilität.

AjaButcher Bird StudiosSignaltechnikZubehör
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©NonkonformVideo: Aja-Konverter für 12G-SDI Aja Updates für ColorBox Aja DRM2 für Mini-Konverter HdM nutzt Aja-Equipment für AV-Studiengang

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved