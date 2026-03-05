Aja für alles

Das in Los Angeles ansässige Produktionsstudio Butcher Bird Studios nutzt Aja-Lösungen als zentrale Infrastruktur für seine technisch ambitionierten Projekte. Das zehnköpfige Team produziert ein breites Spektrum an Inhalten – von großangelegten Live-Streams über Virtual Productions bis hin zu immersiven VR-Erlebnissen für Kunden wie Meta und BuzzFeed.

Flexibles Signalrouting als Grundlage

Für das Signalmanagement innerhalb des Studios setzt Butcher Bird auf Aja Kumo Router, darunter einen Kumo 3232-12G, einen Kumo 1616-12G sowie einen Kumo 1616 (3G-SDI). Die Kombination versorgt Bühne, Green Rooms, Büros und Kreativsuiten zuverlässig mit Videosignalen. Technical Director Brian Druckman lobt die Lösung: Die Router seien schnell, zuverlässig und einfach zu bedienen – und hätten eine kaum messbare Latenz.

Für Redundanz verlässt sich das Team auf vorgespeicherte Routing-Tabellen, sogenannte Salvos. Fällt das Hauptsystem aus, lässt sich das Backup-System damit per Knopfdruck auf die gewünschten Ausgänge umschalten. Für Remote-Projekte ergänzt ein Aja Io 4K Plus das Setup, das via Thunderbolt externen I/O für Encoding-Workflows auf Laptops oder kompakten Systemen mit OBS oder vMix bereitstellt.

Virtual Production mit Live-Compositing

Bei einer kürzlich abgeschlossenen Multi-Kamera-Produktion mit Green Screen und Live-Compositing war zuverlässiges Signalrouting besonders kritisch. In einem 4K-Workflow mit drei Kameras mussten sämtliche Signale – von Kamera-ISOs über kompositierte Ausgaben bis zu isolierten Hintergründen – in Echtzeit zu Monitoren, Displays und Recordern im gesamten Studio geleitet werden. Die Kumo 3232-12G Router übernahmen dabei die Verteilung und ermöglichten es den Schauspielern, die kompositierten Bilder live zu sehen und darauf zu reagieren.

Ausblick

Butcher Bird Studios plant, seine Kapazitäten in den Bereichen Virtual Production, Live und Immersive Media weiter auszubauen. Emerging Technologies im Bereich Remote Production und KI sollen dabei künftig eine größere Rolle spielen – auf Basis der bewährten Aja-Infrastruktur für Signalrouting und I/O-Stabilität.