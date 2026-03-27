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Gravity Media: Remote-Regie für 900 Stunden Live-Programm

Gravity Media hat für MultiStory Media von ITV Studios eine Remote-Regie für die Live-Produktion von drei der bekanntesten britischen Daily-Shows realisiert.

©Gravity MediaDer globale Produktions- und Mediendienstleister Gravity Media hat am neuen ITV-Studios-Standort von MultiStory Media im Londoner Covent Garden eine moderne Remote-Production-Infrastruktur in Betrieb genommen. Die Lösung ermöglicht die Produktion und Ausstrahlung von jährlich 900 Stunden Live-Programm – darunter die drei täglichen Flagship-Formate Lorraine, This Morning und Loose Women.

Das im Januar 2026 eröffnete Studio verfügt über ein 360-Grad-Set mit LED-Wänden, das schnelle Umbauten zwischen den Sendungen erlaubt.

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Die neue Regie wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit konzipiert.

Im Fokus des technischen Konzepts steht Nachhaltigkeit: Eine einzige, hochwertige Remote-Regie produziert und sendet alle drei Live-Sendungen sowie weitere Produktionen außerhalb des MultiStory-Media-Sendebetriebs – und reduziert damit den Bedarf an Vor-Ort-Infrastruktur und Reisetätigkeit deutlich.

Die technische Infrastruktur umfasst rund 45.000 Meter Video-, Audio-, SMPTE-, Daten- und Glasfaserkabel sowie 13 technische Racks, neun Anschlussboxen und 34 Kamerapositionen. Das Bildmaterial wird in Echtzeit über Hochband-Glasfaser, Satellit, Breitband und Mobilfunknetze an Gravity Medias Production Centre in White City übertragen, wo es für die finale Ausspielung aufbereitet wird.

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Das Konzept ist eine Blaupause dafür, wie Multi-Show-Studios effizienter betrieben werden können.

In Phase 2, die für Ende 2026 geplant ist, sollen erweiterte Grafik- und Finishing-Kapazitäten hinzukommen, um das visuelle Niveau der ITV-Sendungen weiter zu steigern.

Kate Rendle, Global Sales Director bei Gravity Media, erklärt: »Remote Production erlaubt es uns, die Sendequalität zu liefern, die ITVs Zuschauer erwarten – und gleichzeitig Umweltbelastung und Betriebskosten zu senken. Durch die zentrale Produktion können wir mehrere Live-Feeds gleichzeitig managen, hohe technische Standards halten und die Resilienz im täglichen Live-Betrieb stärken.«

Gravity MediaITVNachhaltigkeitRegieRemote
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