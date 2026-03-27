Gravity Media: Remote-Regie für 900 Stunden Live-Programm

Der globale Produktions- und Mediendienstleister Gravity Media hat am neuen ITV-Studios-Standort von MultiStory Media im Londoner Covent Garden eine moderne Remote-Production-Infrastruktur in Betrieb genommen. Die Lösung ermöglicht die Produktion und Ausstrahlung von jährlich 900 Stunden Live-Programm – darunter die drei täglichen Flagship-Formate Lorraine, This Morning und Loose Women.

Das im Januar 2026 eröffnete Studio verfügt über ein 360-Grad-Set mit LED-Wänden, das schnelle Umbauten zwischen den Sendungen erlaubt.

Im Fokus des technischen Konzepts steht Nachhaltigkeit: Eine einzige, hochwertige Remote-Regie produziert und sendet alle drei Live-Sendungen sowie weitere Produktionen außerhalb des MultiStory-Media-Sendebetriebs – und reduziert damit den Bedarf an Vor-Ort-Infrastruktur und Reisetätigkeit deutlich.

Die technische Infrastruktur umfasst rund 45.000 Meter Video-, Audio-, SMPTE-, Daten- und Glasfaserkabel sowie 13 technische Racks, neun Anschlussboxen und 34 Kamerapositionen. Das Bildmaterial wird in Echtzeit über Hochband-Glasfaser, Satellit, Breitband und Mobilfunknetze an Gravity Medias Production Centre in White City übertragen, wo es für die finale Ausspielung aufbereitet wird.

In Phase 2, die für Ende 2026 geplant ist, sollen erweiterte Grafik- und Finishing-Kapazitäten hinzukommen, um das visuelle Niveau der ITV-Sendungen weiter zu steigern.

Kate Rendle, Global Sales Director bei Gravity Media, erklärt: »Remote Production erlaubt es uns, die Sendequalität zu liefern, die ITVs Zuschauer erwarten – und gleichzeitig Umweltbelastung und Betriebskosten zu senken. Durch die zentrale Produktion können wir mehrere Live-Feeds gleichzeitig managen, hohe technische Standards halten und die Resilienz im täglichen Live-Betrieb stärken.«