Neuer Name: Gravity Media Group

Nach der Fusion ihrer Geschäftsbereiche treten die Unternehmen der EMG und Gravity Media ab sofort global unter Gravity Media Group am Markt auf.

»Als globale Marke und getragen vom ständigen Streben nach Innovation, modernster Technologie und besten Fachkräften, möchte Gravity Media neue Maßstäbe setzen«, erläutert John Newton, Executive Chairman und CEO von Gravity Media.

»Gravity Media Group steht für unser klares Bekenntnis zu höchster Qualität, professioneller Integrität und einem erstklassigen Anspruch – gegenüber unserem Team und unseren Kunden. In einer Welt, in der Veränderung alltäglich ist, ist es wichtiger denn je, dass ein Unternehmen wie unseres, beständig, innovativ, zuverlässig und effizient agiert. Die Brand Gravity Media vereint all unsere lösungsorientierten Stärken, unser Know-how und liefert ein einzigartiges Spektrum an kreativen, medialen und technischen Dienstleistungen.«

Im Zuge der Umfirmierung bleiben einige etablierte Submarken wie EMG (u.a. die Niederlassungen in Deutschland, Niederlande, Belgien, Italien und Frankreich), Boost Graphics, Gravity House, Livetools Technology, Origins Digital, Motionmakers und Wall On Media vorerst mit ihrem bisherigen Namen und dem Zusatz Gravity Media Group bestehen.

Diese bereits umfassende Unternehmenspräsenz soll zukünftig noch weiter verstärkt werden. Zur Zielsetzung des Unternehmens zählen daher nicht nur der Ausbau des kreativen wie technischen Leistungsportfolios, sondern auch die Intensivierung der internationalen Verfügbarkeit.

Die Gravity Media Group ist an derzeit 37 Standorten in 11 Ländern, mit über 2.000 Mitarbeitenden, mehr als 100 Übertragungswagen sowie 30 Studios und Produktionsstätten in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten, den USA und Australien aktiv.

Die Broadcasting-, Technologie-, Produktions- und Postproduktionslösungen der Gravity Media Group werden bereits von renommierten Sendern und Produzenten genutzt. Darunter zahlreiche der meistgesehenen Live-Events und Unterhaltungssendungen der Welt, wie z.B. die FIFA-WM, die Premier League, die Uefa Champions League, die Uefa Euro, die Tour de France, die ATP Grand Slam Turniere und die Indian Premier League (IPL). Im deutschen TV-Studio-Bereich setzt Gravity Media Formate wie Take Me Out, Wer wird Millionär?, Die ultimative Chartshow und die Champions League Highlight Show um.