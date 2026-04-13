Zwei Regien, ein Signal: La Télé produziert MySports-Eishockey mit Blackmagic

La Télé ist ein Regionalsender für die Kantone Waadt und Freiburg mit Sitz im Palais de Beaulieu in Lausanne sowie einem Zweitsitz in Villars-sur-Glâne. Neben News und Unterhaltung hat sich der Sender einen Namen im Livebereich gemacht – etwa mit den Laufveranstaltungen 20 km de Lausanne und Morat–Fribourg, dem SBL Cup Basketball und dem Eishockey-Analyseformat »Les Puckalistes«.

Diese Erfahrung zahlte sich aus, als die National League ihre Free-TV-Rechte neu vergab. La Télé sicherte sich die französischsprachige Ausspielung gemeinsam mit Léman Bleu und Télé Bilingue – und löste damit die RTS ab. Anschließend beauftragte MySports, der kostenpflichtige Rechtepartner der Liga und Teil des Sunrise-Konzerns, die Produktionseinheit La Prod mit der Herstellung französischsprachiger Studioumrahmungen für alle Spielabende.

Die technische Umsetzung verantworteten François Vittoz (Technical Director), Maxime Humbert (Technical Manager), Ouriel Barbezat (Sound Manager) und David Klaus (AV Technician).

»MySports besuchte unsere Niederlassung, und im Gespräch über eine einheitliche Programmgestaltung rund um die Spiele entstand die Idee, auch für das Pay-TV Wraparound-Formate zu produzieren«, erklärt David Klaus. »So wurden wir gleichzeitig Sender auf La Télé und Produzent für MySports.«

Drei Monate, zwei Regieräume – ein System

Für den MySports-Auftrag blieben La Télé drei Monate, um einen zweiten Regieraum und ein zweites Studio zu etablieren – ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs. Mit einem kleinen Technikteam und ohne Kapazitäten für eine vollständig parallele Infrastruktur entschied sich der Sender für eine integrierte Lösung auf Basis Blackmagic Design.

Das Herzstück bildet ein Blackmagic Videohub 120×120 12G als gemeinsamer Routing-Backbone für beide Regieräume. »Sobald die Entscheidung für einen zweiten Regieraum gefallen war, war klar, dass wir unsere Routing-Kapazitäten erweitern mussten«, so David Klaus. »Wir brauchten einen Signalaustausch zwischen der bestehenden La-Télé-Infrastruktur und den neuen MySports-Facilities.« An Spielabenden verwaltet der Router allein für MySports rund 45 Quellen und 60 Ziele – zusätzlich läuft der reguläre La-Télé-Betrieb parallel.

»Der Videohub 120×120 hat für uns ein großes, aber zentrales Problem gelöst: Er hat uns den Aufbau zweier paralleler Systeme erspart.«

»Gemeinsam mit MySports haben wir entschieden, das gesamte Management des neuen Regieraums und Studios in unsere bestehenden Strukturen zu integrieren«, erklärt David Klaus. »Das erlaubte uns, Redundanzen zu schaffen – insbesondere bei Liveschnitt-Mischpulten und Recordern.«

Der Hauptregieraum arbeitet mit einem Atem 4 M/E Constellation HD und einem Atem 2 M/E Advanced Panel 20 zur Steuerung. Beide Facilities greifen auf dieselben robotischen Studiokameras, Multiview-Monitoring- und Signalverarbeitungssysteme zu.

Ein gemeinsamer Serverraum machte doppelte klimatisierte Räume überflüssig und zentralisierte die gesamte Aufzeichnungs- und Playout-Infrastruktur.

Die übergreifende Signalverteilung hat sich für das sechsköpfige Technikerteam als besonders wertvoll erwiesen. Der leitende Operator in jedem der beiden Regieräume kann beide Sendeketten gleichzeitig per Ethernet-Steuerung verwalten – mit vollem Routing-Zugriff von jeder Position aus.

»Der Lead-Techniker im MySports-Regieraum kann die gesamte Kette von seiner Position aus bedienen – und umgekehrt«, erklärt David Klaus. »Diese Position lässt sich sogar zwischen La Prod und La Télé teilen, was für ein kleines Team erhebliche Flexibilität bedeutet.«

Sieben Spiele gleichzeitig, drei Nächte pro Woche

Alle sieben National-League-Begegnungen kommen simultan per Fiber über Nimbra IP Video Transport an. An Spielabenden übernimmt La Télé zehn Signale von den Ü-Wagen vor Ort, tauscht zwei Feeds mit dem deutschsprachigen MySports-Mastercontrol in Erlenbach aus und speist vier Signale zurück.

Ein achtköpfiges Team ist an drei Abenden pro Woche im Einsatz. Am frühen Nachmittag konfiguriert der leitende Operator Routing, Audiomischung und Signalverteilung, testet Intercom und Videoverbindungen zu den Veranstaltungsorten und nach Erlenbach. Drei Editoren an Replay-Stationen – ausgestattet mit DeckLink Quad 2- und UltraStudio Mini Monitor-Karten – verfolgen die Partien, markieren Schlüsselmomente und schneiden Highlight-Pakete im laufenden Betrieb.

Die Audiostrecke läuft über zwei SDI-Interface-Einheiten, die Embedding und De-Embedding zwischen der SDI-Infrastruktur und dem Audio-over-IP-Netzwerk des Hauses übernehmen. Eingehende Venue-Signale passieren IP-Gateways und Interface-Units zur Kanalzuordnung, bevor sie den Blackmagic Videohub erreichen; ausgehende Signale nehmen den umgekehrten Weg.

Ab 19:25 Uhr eröffnet eine Studiopräsentation die Sendung, bevor auf den Live-Kommentar der Hauptpartie umgeschaltet wird. In den Drittelpausen analysieren Experten Spielszenen, während Editoren auf Zuruf des Producers Clips herausschneiden und einspielen. Endet die Hauptpartie früh, kann die Regie auf jede laufende Begegnung wechseln, bevor das Post-Match-Format beginnt.

Um 22:25 Uhr läuft ein 40-minütiger Highlights-Recap simultan auf La Télé, Léman Bleu, MySports und Télé Bilingue – zusammengestellt aus den Paketen des Abends und den Interviews nach Abpfiff. Ein Motion-Graphics-System liefert die On-Air-Grafiken, das Atem Constellation übernimmt Vision-Mixing für Studio-Segmente und Game-Feeds.

Skalierbare Blaupause für künftige Produktionen

Obwohl MySports in Erlenbach einen eigenen Master Control Room betreibt, sprach sich Sunrise – als primärer Rechteinhaber – für die Blackmagic-basierte Lösung aus La Télé aus. »Sunrise verfolgte den Aufbau genau, vertraute uns aber bei der Umsetzung«, sagt David Klaus.

Hinter der Entscheidung steckt vor allem Pragmatismus. »Als Regionalsender müssen wir bei Ausgaben diszipliniert sein«, so David Klaus. »Eine Blackmagic-Lösung erlaubt uns flexibles Arbeiten ohne Kompromisse – Preis, Verfügbarkeit und die Breite des Angebots sind ausschlaggebend für unsere technischen Entscheidungen.«

Das Ergebnis ist mehr als ein Produktionsaufbau für eine Saison: »Das erweiterte Infrastrukturmodell, das wir für die National League entwickelt haben, liefert uns eine skalierbare Vorlage für weitere Live-Produktionen – künftige Setups werden einfacher und personalschonender.«