Riedel vernetzt die Commonwealth Games 2026 in Glasgow

Riedel Communications kehrt als Sponsor zu den Commonwealth Games zurück: Beim Großereignis in Glasgow (23. Juli bis 2. August 2026) verantwortet das Unternehmen als Official Connectivity Integration Provider die komplette End-to-End-Planung, Installation und Integration der Kommunikations- und Konnektivitätsinfrastruktur. Zusätzlich ist Riedel Official Partner von Team Scotland.

Im Rahmen des Managed-Technology-Ansatzes liefert Riedel eine vollständig verwaltete Turnkey-Lösung – von der Planung über die Implementierung bis zum Live-Betrieb. Herzstück ist das Glasgow 2026 Games Integrated Network (GIN), das erstmals bei den Commonwealth Games zum Einsatz kommt. Es basiert auf Riedels DIVA+-Plattform, die Glasfaserinfrastruktur, drahtlose Easy5G-Erweiterungen und zentralisiertes Orchestrierungsmanagement in einem einzigen IP-Netzwerk vereint – skalierbar von kleineren Deployments bis hin zu komplexen Live-Events.

Das System unterstützt Kommunikation, audiovisuelle Signale und Datenübertragung gleichermaßen und lässt sich in Echtzeit remote steuern und anpassen. Ein intelligentes Kabelmanagement soll zudem den ökologischen Fußabdruck des Events reduzieren – ein erklärtes Ziel der Glasgow 2026 Commonwealth Games, die Nachhaltigkeit und Inklusion in den Vordergrund stellen.

Über ein Wide Area Network (WAN) verbindet Riedel sämtliche Wettkampfstätten und stellt die zuverlässige Übertragung von Live-Bildern zum Broadcast Operations Center sicher, von wo aus Rechteinhaber das Signal weltweit distribuieren. Venue-LANs versorgen die einzelnen Standorte mit Konnektivität inklusive Wi-Fi. Intercom und Funkkommunikation werden in einem einheitlichen System zusammengeführt.

Riedel bringt langjährige Commonwealth-Games-Erfahrung mit: Das Unternehmen stellte bereits bei den Games in Glasgow 2014 und Birmingham 2022 Funkkommunikationsnetzwerke bereit.