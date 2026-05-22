DMC Production Germany produziert TV-Worldfeed für neue AFLE-Saison.

American Football wächst in Europa – und mit ihm die Anforderungen an die TV-Produktion. Die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) hat DMC Production Germany mit der Umsetzung des internationalen TV-Worldfeeds für die Saison 2026 beauftragt. Die Liga, im Dezember 2025 ins Leben gerufen, startet ihre Premierensaison im Mai 2026 mit Teams wie Rhein Fire, Vienna Vikings und Berlin Thunder.

DMC Production Germany ist Teil der international tätigen DMC Production Group mit Sitz in Schweden. Für die AFLE übernimmt das Unternehmen die technische und operative Gesamtverantwortung der Live-TV-Produktion – und setzt dabei auf ein hybrides Modell, das Vor-Ort-Produktion mit zentralisierten Remote-Workflows kombiniert.Ziel sei es, während der gesamten Saison eine durchgehend hohe Produktionsqualität sicherzustellen und zugleich ein flexibles, skalierbares sowie nachhaltiges Produktionsmodell für den europäischen Ligabetrieb zu etablieren.

36 Spiele, sechs Länder, ein Worldfeed

Insgesamt begleitet DMC Production in der Saison 2026 36 Spiele in sechs Ländern beziehungsweise Regionen: Frankreich, England, Polen, Italien, die Schweiz und Österreich. Die Partien in Duisburg und Berlin werden von einem zusätzlichen spezialisierten Produktionsdienstleister realisiert. Ein erstes Testspiel in Wien hat DMC bereits erfolgreich abgewickelt – mit durchweg positivem Feedback.

Das Produktionssetup basiert auf einem 10-Kamera-Konzept, das neben klassischen Spielkameras auch eine Super-Slow-Motion-Kamera sowie eine kabellose Gimbal-Kamera umfasst. Der komplette Worldfeed wird vor Ort über ein voll ausgestattetes Ü-Wagen-Setup produziert, die Signalübertragung erfolgt per Uplink oder SNG. Produziert wird in 1080i50 mit durchgehend unkomprimierter Signalverarbeitung bis zur finalen Ausspielung.

Flexibel skalierbar von fünf bis 14 Kameras

Das Kamerakonzept deckt sämtliche Anforderungen einer modernen Sportproduktion ab: Haupt- und Tight-Shot-Kameras mit High-Speed-Aufnahmen bis 150 fps, Sideline- und Endzone-Perspektiven für taktische Analysen, High-Angle- und Tactical-Views zur Visualisierung von Spielstrukturen sowie Cine- und Beauty-Shots für atmosphärische Stadionbilder. Spezialkameras, Goal-Line-Kameras und die Gimbal-Einheit runden das Setup ab.

Entscheidend für den Ligabetrieb ist die Skalierbarkeit: Je nach Spielgröße ist die Konfiguration zwischen fünf und 14 Kameras flexibel anpassbar. Die modulare, standortunabhängige Produktionsarchitektur ermöglicht parallele Produktionen an mehreren Spieltagen – ein zentrales Kriterium für den paneuropäischen Ligabetrieb der AFLE.

Nachhaltigkeit durch lokale Crews und reduzierte Logistik

Ein weiterer Schwerpunkt des Produktionsmodells liegt auf Ressourceneffizienz: DMC setzt konsequent auf lokale Produktions- und Technikcrews vor Ort, reduziert damit Reisekosten und Transportbedarf für Equipment erheblich. Broadcast-Ressourcen werden über mehrere Events hinweg zentralisiert genutzt. Dieser Ansatz soll aktiv zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks im europäischen Profisportbetrieb beitragen.

Holger Enßlin, Managing Director von DMC Production Germany, ordnet das Projekt strategisch ein: »Die AFLE-Saison 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft europäischer Sportproduktionen. Mit unserem skalierbaren Produktionsansatz und der intelligenten Verbindung von Remote- und Vor-Ort-Workflows gestalten wir eine neue Generation von Live-Übertragungen – qualitativ hochwertig, effizient und zukunftsorientiert.«

Moritz Heisler, Geschäftsführer und COO der AFLE, betont den Anspruch der Liga: »Von Anfang an war es unser Ziel, unsere Spiele auf höchstem Niveau zu produzieren. Mit einem Multi-Kamera-Setup, das jede Facette des Spiels einfängt, und einem Produktionsmodell, das auf die Anforderungen einer paneuropäischen Liga ausgelegt ist, setzen wir neue Maßstäbe für American Football im europäischen Broadcast.«