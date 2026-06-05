Anzeige

©RTL / Annette Etges
Productions

RTL Deutschland migriert Newsroom-System auf Octopus

NTV läuft seit Mai 2026 auf der neuen Redaktionssoftware – die Legacy-Plattform NC Power wird schrittweise abgelöst. Logic Media Solutions ist Projektpartner.

©RTL / Annette EtgesRTL Deutschland hat einen zentralen Meilenstein seiner Newsroom-Modernisierung erreicht: Der Nachrichtenkanal NTV ist live auf der Redaktionssoftware Octopus von Octopus Newsroom gegangen. Wenige Tage später startete auch das neue Morgenmagazin »Deutschland am Morgen« von NTV und RTL auf der neuen Plattform.

Das Projekt gilt als eine der technisch anspruchsvollsten Implementierungen in der Geschichte des Softwareherstellers. Es umfasst NTV sowie mehrere Regionalredaktionen von RTL Deutschland. Langfristiges Ziel ist eine einheitliche Produktionsumgebung, die gleichzeitig die unterschiedlichen Workflows und Gerätekonfigurationen der einzelnen Standorte abbildet. Die zentrale Octopus-Infrastruktur ist in Köln gehostet.

Besonders aufwändig war die vollständige Neuentwicklung der Integration mit dem Automationssystem Mosart. Die neue Schnittstelle wurde von Grund auf neu entwickelt, mit Kernlogik direkt in den Octopus-Story-Templates. Das soll die Verbindung zwischen redaktionellen Workflows und Studioautomation zuverlässiger und effizienter machen.

Als Projektmanager, Reseller und Schulungspartner ist Logic Media Solutions in die Implementierung eingebunden. Der Rollout auf weitere Standorte und Redaktionen läuft.

Logic Media SolutionsOctopusRTL Deutschland
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©DPPIRTL Deutschland drückt aufs Gaspedal ©Logic Media SolutionsWestcom Broadcast Services setzt auf Octopus Newsroom und Aveco Octopus Newsroom bei RTL und NTV ©AvidZDF migriert auf MediaCentral | Cloud UX-Plattform von Avid

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

©Nonkonform

ESC2026: Live-TV mit Kinolook

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©DOK.fest München, The People Shall

Filmtipps fürs 41. Internationale Dokfest München 2026

VIDI NMS: Das Nervensystem moderner Broadcast-Netzwerke

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Tailgating – der Angriff beginnt an der Tür

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved