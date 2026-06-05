RTL Deutschland migriert Newsroom-System auf Octopus

RTL Deutschland hat einen zentralen Meilenstein seiner Newsroom-Modernisierung erreicht: Der Nachrichtenkanal NTV ist live auf der Redaktionssoftware Octopus von Octopus Newsroom gegangen. Wenige Tage später startete auch das neue Morgenmagazin »Deutschland am Morgen« von NTV und RTL auf der neuen Plattform.

Das Projekt gilt als eine der technisch anspruchsvollsten Implementierungen in der Geschichte des Softwareherstellers. Es umfasst NTV sowie mehrere Regionalredaktionen von RTL Deutschland. Langfristiges Ziel ist eine einheitliche Produktionsumgebung, die gleichzeitig die unterschiedlichen Workflows und Gerätekonfigurationen der einzelnen Standorte abbildet. Die zentrale Octopus-Infrastruktur ist in Köln gehostet.

Besonders aufwändig war die vollständige Neuentwicklung der Integration mit dem Automationssystem Mosart. Die neue Schnittstelle wurde von Grund auf neu entwickelt, mit Kernlogik direkt in den Octopus-Story-Templates. Das soll die Verbindung zwischen redaktionellen Workflows und Studioautomation zuverlässiger und effizienter machen.

Als Projektmanager, Reseller und Schulungspartner ist Logic Media Solutions in die Implementierung eingebunden. Der Rollout auf weitere Standorte und Redaktionen läuft.