Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

Europiano verbindet elf Städte zu einem über achtstündigen Programm von 15.30 bis 23.30 Uhr: Von Wien über Paris, Poznan, Stockholm, Straßburg, Valencia, Athen, Hamburg, Lissabon und Wiesbaden spannt sich der Bogen nun bis nach Kiew. Es spielen unter anderem Martha Argerich, Bruce Liu und Eric Lu, begleitet von führenden europäischen Orchestern.

»Musik verbindet Menschen über Länder, Sprachen und Grenzen hinweg. Unser Motto für diesen Tag ist: Europa hört zusammen und Europa gehört zusammen. Für dieses achtstündige musikalische Großereignis räumen wir extra unser Programm frei«, sagt Sylvie Stephan, Programmdirektorin von Arte Geie.

»Es ist uns besonders wichtig, auch die Ukraine mit in diesen Reigen der Aufführungsorte einzureihen. Das war nicht trivial, aber wir sind froh und glücklich, dass es geklappt hat mit unserem ukrainischen Partnersender Suspilne«, sagt Wolfgang Bergmann, Co-Geschäftsführer von Arte Deutschland.

Durch den Tag führen aus dem ZDF-Studio in Mainz Arte-Moderatorin Annette Gerlach und der Pianist Louis Philippson.