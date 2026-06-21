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©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE
Productions

Europiano – ein musikalisches Großereignis auf Arte

Europiano vereint am 21. Juni die großen Klavierwerke der Musikgeschichte an einem einzigen Tag: gespielt an symbolträchtigen Orten in ganz Europa.
©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Keri-Lynn Wilson bei der Aufführung des Europiano-Konzertes am 3. Juni 2026 in Kiew .

Europiano verbindet elf Städte zu einem über achtstündigen Programm von 15.30 bis 23.30 Uhr: Von Wien über Paris, Poznan, Stockholm, Straßburg, Valencia, Athen, Hamburg, Lissabon und Wiesbaden spannt sich der Bogen nun bis nach Kiew. Es spielen unter anderem Martha Argerich, Bruce Liu und Eric Lu, begleitet von führenden europäischen Orchestern.

»Musik verbindet Menschen über Länder, Sprachen und Grenzen hinweg. Unser Motto für diesen Tag ist: Europa hört zusammen und Europa gehört zusammen. Für dieses achtstündige musikalische Großereignis räumen wir extra unser Programm frei«, sagt Sylvie Stephan, Programmdirektorin von Arte Geie.

©Valeria Mezentseva, Suspilne Ukraine. Arte GEIE

Maksym Shadko bei der Aufführung des Europiano-Konzertes am 3. Juni 2026 in Kiew.

»Es ist uns besonders wichtig, auch die Ukraine mit in diesen Reigen der Aufführungsorte einzureihen. Das war nicht trivial, aber wir sind froh und glücklich, dass es geklappt hat mit unserem ukrainischen Partnersender Suspilne«, sagt Wolfgang Bergmann, Co-Geschäftsführer von Arte Deutschland.

Durch den Tag führen aus dem ZDF-Studio in Mainz Arte-Moderatorin Annette Gerlach und der Pianist Louis Philippson.

ArteEuropiano
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