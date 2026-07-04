Preise beim Filmfest München

Den CineCoPro Award erhielt »Strange River« von Jaume Claret Muxart. Die deutschen Koproduzent:innen Sophie Ahrens, Fabian Altenried und Kristof Gerega (Schuldenberg Films) setzten sich gegen elf weitere internationale Koproduktionen mit deutscher Beteiligung durch.

Im CineMasters-Wettbewerb um den besten internationalen Film setzte sich »Von Scham und Geld« von Visar Morina durch, dotiert mit 10.000 Euro.

Den CineVision Award für den besten internationalen Debütfilm erhielt Jing Zou für »A Girl Unknown« (10.000 Euro). Der CineRebels Award (15.000 Euro) geht an »Hair, Paper, Water…« von Nicolas Graux und Minh Quý Trương – für Trương bereits die zweite Auszeichnung in dieser Kategorie nach seinem Gewinn 2024 mit »Viêt and Nam«.

Bei den jüngeren Zielgruppen setzte sich »Mein Sommer bei Nonna« von Margherita Spampinato durch und gewann den CineKindl Award (3.000 Euro). Den Young Jury Award (2.000 Euro) sicherte sich »Los Nadadores« von Sol Iglesias SK. Den FIPRESCI-Preis in der Sektion Neues Deutsches Kino erhielt »Schöne Seelen« von Tom Schreiber.

Bei den Publikumspreisen siegten national »Lieblingsmenschen – Die außergewöhnliche Freundschaft von Agnes & Amir« von Helena Hufnagel und international »If Only the Year Had 364 Days« von Almourad Aldeeb. Den CineKindl Audience Award holte sich »Plitsch Platsch Forever!« von Natascha Beller.

Bereits am Freitag waren die Förderpreise Neues Deutsches Kino vergeben worden: Ella Cieslinski und Nina Wesemann wurden für »Erzähl mir dein Morgen« als beste Regisseurinnen ausgezeichnet, Christoph Otto erhielt den Preis für Produzentische Leistung für »Die Ballade von Mittwoch auf Donnerstag«. Susanne Heinrich gewann mit dem Drehbuch zu »Die miserable Mutter« sowohl den Preis für das Beste Drehbuch als auch das Mentoring-Programm der Bavaria Fiction. Ricarda Seifried wurde für ihre Rolle in »Erzähl mir dein Morgen« als Beste Schauspielerin ausgezeichnet.