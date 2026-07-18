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Ufa Filmnächte: Stummfilmklassiker aus dem frühen Hollywood

Vom 26. bis zum 28. August 2026 präsentiert Bertelsmann in Kooperation mit der Ufa die inzwischen 15. Ufa Filmnächte – an drei Abenden unter freiem Himmel, vor der spektakulären Kulisse der Berliner Museumsinsel und begleitet von Live-Musik.

In diesem Jahr machen die Ufa Filmnächte erstmals einen Ausflug in das aufstrebende Hollywood und zeigen Filme namhafter deutscher Regisseure, die in den 1920er-Jahren in Hollywood künstlerisch wie kommerziell reüssierten. Die drei amerikanischen Meisterwerke von Ernst Lubitsch, Paul Leni und Friedrich Wilhelm Murnau beweisen das hohe Ansehen, das der deutsche Film zur damaligen Zeit international genoss.

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Die diesjährigen Ufa Filmnächte erinnern an diese singuläre Epoche filmischer Zusammenarbeit zwischen den USA und Deutschland – eine Ära mit klar abgesteckten ökonomischen Interessen der amerikanischen Partner. Diese erkannten und nutzten in den 1920er-Jahren das große kreative Potenzial, das sie in Deutschland vorfanden. Verstärkt durch den Zustrom überwiegend deutsch-jüdischer Filmemigranten unter dem Eindruck des NS-Terrors ein Jahrzehnt später, sollte es einen nachhaltig produktiven Einfluss auf die weitere Entwicklung Hollywoods nehmen.

Den ersten Abend, am Mittwoch, 26. August, wird der berühmte Lubitsch-Touch umwehen. In Ernst Lubitschs Verfilmung von Oscar Wildes Gesellschaftssatire »Lady Windermere’s Fan« aus dem Jahr 1925 geht es um höchstkomplizierte familiäre Verwicklungen. Das ausschließlich weiblich besetzte Ensemble The Roaring Dames unter der Leitung von Luiza Labouriau spielt die Premiere einer Neukomposition von Tobias Schwencke.

Am zweiten Abend folgt Paul Lenis »The Cat and the Canary« aus dem Jahr 1927, gedreht in den legendären Universal Studios des deutsch-jüdischen Hollywood-Pioniers Carl Laemmle. Paul Leni greift für seine Gruselkomödie auf Stilmerkmale des deutschen Expressionismus zurück. Es spielt das Ensemble Spooky Tune mit Carolina Eyck am Theremin unter der Leitung von George Morton eine Komposition von Neil Brand, entstanden im Auftrag von Photoplay Productions für Channel 4.

Die Ufa Filmnächte schließen mit »Sunrise« aus dem Jahr 1927, Friedrich Wilhelm Murnaus Hollywood-Debüt und sein bis heute unbestrittenes Meisterwerk. Das Melodram nach einer Novelle von Hermann Sudermann gewann drei Oscars. Es spielen Ekkehard Wölk & The Silent Light Orchestra.

Alle Filme erhalten eine film- und zeitgeschichtliche Einführung. Patin der diesjährigen Ufa Filmnächte ist die Schauspielerin Alexandra Maria Lara.

Tickets sind für 22 Euro unter www.ufa-filmnaechte.de erhältlich.

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