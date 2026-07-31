Blackmagic_Leader_2026_07

Anzeige

©KI-generiert mit Adobe Firefly
Technology

Broadcast Defense 5: Fehlende Zugriffskontrolle

Eine fehlerhafte Zugriffskontrolle ist eine der häufigsten Schwachstellen in digitalen Systemen. Wir verlosen einen Schwachstellen-Scan von Riedel Networks, damit Sie solche Probleme frühzeitig aufspüren können.


Basis-Wissen: Wo Angreifer wirklich ansetzen
©KI-generiert mit Adobe Firefly

Cyberangriffe verteilen sich meist auf ganz unterschiedliche Angriffsflächen.

Cyberangriffe werden oft als ein einziges, großes Ereignis wahrgenommen, dabei verteilen sie sich in der Praxis auf ganz unterschiedliche Angriffsflächen. Drei Bereiche stehen dabei im Zentrum jeder Sicherheitsstrategie: Endpoint, Netzwerk und Cloud. Wer verstehen will, wo Unternehmen tatsächlich verwundbar sind, muss auf jeden dieser Orte einzeln eingehen, sie hängen zusammen, folgen aber jeweils eigenen Logiken.

Endpoint bezeichnet jedes Gerät, über das Mitarbeitende auf Unternehmensdaten zugreifen: Laptops, Smartphones, Kameras, Regie- und Schnittplatzsysteme. Gerade im Medienumfeld mit mobilen Produktionsteams, Ü-Wagen und wechselnden Einsatzorten sind Endgeräte oft außerhalb der klassischen Unternehmensinfrastruktur unterwegs, was sie zu einem bevorzugten Ziel macht. Ein infiziertes Gerät kann als Einfallstor für das gesamte Netzwerk dienen.

Netzwerk meint die Verbindungswege zwischen Systemen, ob im eigenen Rechenzentrum, zwischen Studios und Sendezentralen oder bei der Anbindung externer Dienstleister. Angreifer, die sich lateral im Netzwerk bewegen können, gelangen oft weit über den ursprünglichen Einstiegspunkt hinaus, etwa von einem kompromittierten Endgerät bis in produktionskritische Systeme.

©KI-generiert mit Adobe FireflyCloud betrifft alle Dienste und Plattformen, die außerhalb der eigenen Infrastruktur betrieben werden: Streaming-Backends, Content-Management-Systeme, Kollaborationstools. Cloud-Umgebungen sind meist von außen erreichbar und wachsen häufig schneller, als Sicherheitskonzepte mithalten können. Fehlkonfigurationen gehören hier zu den häufigsten Ursachen für Vorfälle.

Keiner dieser drei Bereiche lässt sich isoliert absichern. Ein Angriff könnte etwa am Endpoint beginnen, sich über das Netzwerk ausbreiten und am Ende auf Daten oder Systeme in der Cloud zielen, das ist aber nur einer von zahlreichen möglichen Wegen. Genauso oft entstehen Vorfälle über andere Schwachstellen, etwa den Menschen selbst. Genau deshalb braucht es einen Blick auf das Gesamtbild statt auf Einzelmaßnahmen. Im SOC von Riedel Networks laufen diese drei Bereiche zusammen: Statt Endpoint, Netzwerk und Cloud getrennt zu betrachten, behält das Team alle Ebenen gleichzeitig im Blick und erkennt so auch Angriffe, die sich über mehrere Bereiche hinwegbewegen.

©Riedel Networks

Das SOC von Riedel Networks behält unterschiedlichste Bereiche im Blick.

»In der Praxis zeigt sich fast täglich, wie unterschiedlich Vorfälle beginnen können, mal über ein Gerät, mal über eine Fehlkonfiguration, mal über den Menschen selbst. Genau deshalb behalten wir alle Ebenen gleichzeitig im Blick, statt uns auf eine einzige zu konzentrieren«, sagen die SOC-Experten bei Riedel Networks.

Für Sender, Broadcaster und Medienhäuser bedeutet das konkret: Ein Livestream, eine Sendeausstrahlung oder eine Produktion hängt selten nur an einem einzigen System. Kameras und Schnittplätze am Endpoint, Verbindungen zu Studios und externen Dienstleistern im Netzwerk, Streaming-Plattformen und Content-Systeme in der Cloud, all das greift ineinander und muss im Zusammenspiel funktionieren, gerade dann, wenn live gesendet wird und für Korrekturen keine Zeit bleibt. Schon eine einzelne übersehene Stelle kann genügen, um von einem einfachen Nutzerkonto bis in produktionskritische Systeme vorzudringen. Wer Endpoint, Netzwerk und Cloud durchgehend im Blick behält, statt sie einzeln abzuhaken, verschafft sich genau den Vorsprung, der im Ernstfall über Minuten statt Stunden entscheidet.

Seite 1: Basiswissen Angreifer
Seite 2: Sicherheitsvorfall des Monats: Durch die Lücke zum Generalschlüssel
Seite 3: Angriffstyp des Monats: Endpoint, Netzwerk, Cloud  – Verlosung Schwachstellen-Scan

Broadcast DefenseCyber SecurityRiedel Networks

Autor: red, Riedel Networks

0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©KI-generiert mit Adobe FireflyBroadcast Defense 4: Phishing im Mediensektor ©KI-generiert mit Adobe FireflyBroadcast Defense 3: Tailgating – der Angriff beginnt an der Tür ©KI-generiert mit Adobe FireflyBroadcast Defense 2: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen ©KI-generiert mit Adobe FireflyBroadcast Defense 1: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr
Aja_Rec_2026_07

Anzeige

Most Popular

MagentaTV: Die WM schläft nie – die Regie auch nicht

©Christoph Harrer

Praxistest: DaVinci Resolve 21

©Broadcast Solutions / BFE

Broadcast Solutions übernimmt BFE

©HSHL

Neue Maßstäbe in der Virtual Production

©NEP

NEP verlängert Wimbledon-Deal

©Arri

Arri trennt sich von Rental Business

Top 25 of the year
Lawo_Rec_2026_07

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

IBC_Rec_2026

Anzeige

Aja_Leader_2026_07

Anzeige

Tests

Praxistest: DaVinci Resolve 21

Erster Blick auf die Sony FX5
Kopfhörer-Test: Sony MDR-MV1
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

Ufa Filmnächte

Vom 26. bis zum 28. August 2026 präsentiert Bertelsmann in Kooperation mit der Ufa die inzwischen 15. Ufa Filmnächte – an drei Abenden unter freiem Himmel, vor der spektakulären Kulisse
Berlin
26.-28. August

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

Jobs

AV- und IT-Systemtechniker / Service-Ingenieur (m/w/d)

Women in Motion

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved