Broadcast Defense 5: Fehlende Zugriffskontrolle

Basis-Wissen: Wo Angreifer wirklich ansetzen

Cyberangriffe werden oft als ein einziges, großes Ereignis wahrgenommen, dabei verteilen sie sich in der Praxis auf ganz unterschiedliche Angriffsflächen. Drei Bereiche stehen dabei im Zentrum jeder Sicherheitsstrategie: Endpoint, Netzwerk und Cloud. Wer verstehen will, wo Unternehmen tatsächlich verwundbar sind, muss auf jeden dieser Orte einzeln eingehen, sie hängen zusammen, folgen aber jeweils eigenen Logiken.

Endpoint bezeichnet jedes Gerät, über das Mitarbeitende auf Unternehmensdaten zugreifen: Laptops, Smartphones, Kameras, Regie- und Schnittplatzsysteme. Gerade im Medienumfeld mit mobilen Produktionsteams, Ü-Wagen und wechselnden Einsatzorten sind Endgeräte oft außerhalb der klassischen Unternehmensinfrastruktur unterwegs, was sie zu einem bevorzugten Ziel macht. Ein infiziertes Gerät kann als Einfallstor für das gesamte Netzwerk dienen.

Netzwerk meint die Verbindungswege zwischen Systemen, ob im eigenen Rechenzentrum, zwischen Studios und Sendezentralen oder bei der Anbindung externer Dienstleister. Angreifer, die sich lateral im Netzwerk bewegen können, gelangen oft weit über den ursprünglichen Einstiegspunkt hinaus, etwa von einem kompromittierten Endgerät bis in produktionskritische Systeme.

Cloud betrifft alle Dienste und Plattformen, die außerhalb der eigenen Infrastruktur betrieben werden: Streaming-Backends, Content-Management-Systeme, Kollaborationstools. Cloud-Umgebungen sind meist von außen erreichbar und wachsen häufig schneller, als Sicherheitskonzepte mithalten können. Fehlkonfigurationen gehören hier zu den häufigsten Ursachen für Vorfälle.

Keiner dieser drei Bereiche lässt sich isoliert absichern. Ein Angriff könnte etwa am Endpoint beginnen, sich über das Netzwerk ausbreiten und am Ende auf Daten oder Systeme in der Cloud zielen, das ist aber nur einer von zahlreichen möglichen Wegen. Genauso oft entstehen Vorfälle über andere Schwachstellen, etwa den Menschen selbst. Genau deshalb braucht es einen Blick auf das Gesamtbild statt auf Einzelmaßnahmen. Im SOC von Riedel Networks laufen diese drei Bereiche zusammen: Statt Endpoint, Netzwerk und Cloud getrennt zu betrachten, behält das Team alle Ebenen gleichzeitig im Blick und erkennt so auch Angriffe, die sich über mehrere Bereiche hinwegbewegen.

»In der Praxis zeigt sich fast täglich, wie unterschiedlich Vorfälle beginnen können, mal über ein Gerät, mal über eine Fehlkonfiguration, mal über den Menschen selbst. Genau deshalb behalten wir alle Ebenen gleichzeitig im Blick, statt uns auf eine einzige zu konzentrieren«, sagen die SOC-Experten bei Riedel Networks.

Für Sender, Broadcaster und Medienhäuser bedeutet das konkret: Ein Livestream, eine Sendeausstrahlung oder eine Produktion hängt selten nur an einem einzigen System. Kameras und Schnittplätze am Endpoint, Verbindungen zu Studios und externen Dienstleistern im Netzwerk, Streaming-Plattformen und Content-Systeme in der Cloud, all das greift ineinander und muss im Zusammenspiel funktionieren, gerade dann, wenn live gesendet wird und für Korrekturen keine Zeit bleibt. Schon eine einzelne übersehene Stelle kann genügen, um von einem einfachen Nutzerkonto bis in produktionskritische Systeme vorzudringen. Wer Endpoint, Netzwerk und Cloud durchgehend im Blick behält, statt sie einzeln abzuhaken, verschafft sich genau den Vorsprung, der im Ernstfall über Minuten statt Stunden entscheidet.

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