Colorfront: HDR-Tools für das Kino

Wenige Tage vor der NAB nutzte Colorfront die SMPTE-Fachkonferenz „Future of Cinema“ (CinemaCon), um gemeinsam mit dem Projektorenhersteller Barco aktuelle Tools für Mastering und Visualisierung von HDR-Filmen vorzuführen.

Weil die Kombination des DCI-Kinostandards mit HDR, ob mit klassischen Projektoren oder auf LED-Wänden dargestellt, die Zuschauer mit spektakulären Farben, Detailreichtum und einem breiten Dynamikumfang beeindrucken, werden Tools für Bearbeitung und Projektion immer wichtiger. Die HDR Cinema Tools von Colorfront beschleunigen die Workflows beim HDR-Mastering auf Grundlage der Colorfront Engine und ermöglichen die Implementierung der neuesten HDR-Technologien in den Kinos, die z.B. mit HDR-Laserprojektoren von Barco, Christie und Dolby Vision oder mit Displaytechnologien wie Samsung Onyx Cinema LED ausgestattet sind. Dabei erhalten bleiben die künstlerischen Intentionen erhalten, während zeitintensive Workarounds im Farbmanagement und beim Grading eliminiert werden.

Die Colorfront Engine setzt ihren Farbvolumen-Remapper im Transkoder sowie in On-Set Dailies/Express Dailies ein. Die Engine setzt auf das Human Perceptual Model, um die große Bandbreite an Farbpaletten und Helligkeitsstufen beim Mastering mit mehreren Quellen und Bildschirmen zu bedienen.

Das HDR-Kino-Tool verwaltet Konvertierungen für alle erforderlichen Kino-Optionen, einschließlich Projektoren und emissiver Displays. Das betrifft nicht nur Formate 48-nit SDR, Dolby Vision und PLF. Auch die neuesten DCI-Spezifikationen für HDR D-Cinema, d. h. mit einem Transkoder erstellte HDR-DCPs, werden unterstützt.

Mit dem HDR-Roll-Off-Tool werden Spitzlichter in HDR-Bildern über die Steuerung der Spitzenluminanz und der Weichheit aus der Roll-Off-Kurve ausgeblendet, ohne die Farbengine zu verändern. Dazu wurden die Lightsteering-Technologie von Barco in die Colorfront HDR Cinema Tools integriert. Roll-Off-Anpassungen können so automatisiert werden, um Display-Parameter fein abzustimmen und optimale Bedingungen beim Mastering für Barco HDR Cinema zu gewährleisten.

Mit HDR Brightness Guard und Subtitle Brightness Detection können Blöcke mit übermäßig hellen Highlights – etwa Titel und Untertitel – schnell identifiziert und deren Helligkeit unabhängig vom Hintergrundbild angepasst werden

Auch Streaming-Server und Streaming Player unterstützen den DCI-Standard für HDR und bieten Referenzqualität, niedrige Latenz, Frame- und Farbgenauigkeit. Sie können zum Remote-Grading mit HDR-Projektoren, zur Überprüfung und Qualitätskontrolle in HDR-Kinos aus der Ferne verwendet werden, sowohl in Standard-SDR 48-nit als auch in HDR.

»In den HDR Cinema Tools von Colofront stecken 25 Jahre Erfahrung mit der Kunst und der Wissenschaft von Farben. Sie sind führend in der neuen Ära von der Unterhaltung mit HDR mit großen Bildern. Plug-and-play überzeugt durch einfache, effective Herstellung erforderlicher Deliverables«, so Geschäftsführer Aron Jaszberenyi.

Für Barco legt sich Anders Ballestad, Head of Content & Studio Relations, fest: »Wirklich cinematisches HDR erfordert Synergien zwischen kreativen Intentionen und Display-Technologien.« Die Integration der eigenen Lightsteering-Technologie in Colorfronts HDR Cinema Tools »stellt sicher, dass jedes Bild mit unvergleichlicher Klarheit, Farbtreue und Dynamik dargestellt wird – ein Kinoerlebnis, in das der Zuschauer wie nie zuvor eintaucht.«