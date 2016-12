Lawo international erfolgreich

Bei seiner australischen Ü-Wagenflotte setzt NEP auf Lawo-Equipment. Bei Latina TV in Peru ist ebenfalls Ausrüstung von Lawo in Betrieb.

NEP Australia: Audio und Steuerung von Lawo

Bei NEP läuft derzeit ein Bauprojekt von vier großen, baugleichen großen Ü-Wagen, sogenannten Supertrucks. Die Fahrzeuge werden die Bezeichnungen HD 11, HD 12, HD 13 und HD 14 tragen — zwei davon sind schon in Betrieb gegangen.

Mit der Erweiterung seiner Flotte will NEP Australia seine Stellung unter den führenden Broadcast-Dienstleistern auf dem australischen Kontinent unterstreichen: Mit den vier neuen Fahrzeugen bietet das Unternehmen mehr 4K-Produktionskapazitäten an, als jeder andere Dienstleister auf dem australischen Markt.

Alle vier neuen Ü-Wagen sind in Größe und technischer Ausstattung identisch, sie arbeiten in 4K. Jeder Ü-Wagen kann mit bis zu 28 Kameras betrieben werden und bietet bis zu 34 Personen Platz.

Kameras und Bildmischer kommen von Sony: NEP nutzt in den vier neuen Fahrzeugen Kameras des Typs HDC-4300 und einen Videomischer des Typs MVS/XVS-8000X.

Außerdem hat sich NEP Australia für Audio-Equipment und Steuerungslösungen von Lawo entschieden: Bei der Steuerung setzt das Unternehmen auf VSM, also das Broadcast-Steuerungs- und Monitoring-System Virtual Studio Manager von Lawo. Der Audiobereich in jedem der Fahrzeuge wird mit einer Audiokonsole des Typs MC²56 (64 Fader) und HD-Core von Lawo ausgestattet.

Bei der Umsetzung des Projekts nahm NEP Australia selbst die Funktion des Systemintegrators wahr und wurde dabei von Lawos Exklusiv-Partner in der Region, Professional Audio & Television, mit Equipment und Knowhow unterstützt.

Mit dem Einsatz von VSM profitiert NEP Australia in hohem Maße von dessen übergeordnetem Steuerungs- und Monitoringansatz. In jedem der Ü-Wagen steuert VSM die Koppelpunkte der Video/Audio-Kreuzschiene und des Multiviewers von Imagine, sowie die insgesamt zehn XT3-Server von EVS. VSM ist zudem als Hauptsystem für Tally und Labeling zuständig.

Erst ein leistungsfähiges KVM-System macht die Bedienung in einem Ü-Wagen dieser Größe möglich und erlaubt hier eine hohe Flexibilität in der täglichen Produktion. In diesem Bereich setzt NEP auf ein Draco-Tera-System von Ihse (Infos), das wiederum eng mit VSM verzahnt ist und dadurch direkten Zugriff auf alle wichtigen Parameter ermöglicht.

Das VSM-System erlaubt es den Usern, Workflows und Setups schon vor einer Produktion anzulegen und zu speichern. Die gespeicherten Setups können dann einfach und jederzeit wieder aufgerufen werden und erlauben es dadurch bei wiederkehrenden Produktionsaufgaben, das Fahrzeug sehr schnell passend zu konfigurieren.

Weil alle Supertrucks identisch ausgestattet sind, können die Setups sogar zwischen den verschiedenen Ü-Wagen ausgetauscht werden. Das verkürzt die Setup-Zeiten der Ü-Wagen und die Schulungsdauer des Personals erheblich – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Das Herzstück des Audiobereichs in jedem der neuen Ü-Wagen bilden eine Lawo-Audiokonsole und ein mit acht DSP-Karten bestückter HD-Core. Daran sind fünf Stageboxen über MADI via Glasfaser angebunden. Die Lawo-Audiokonsole MC²56 und das VSM-System sind ebenfalls eng verzahnt, so dass das VSM direkten Zugriff auf das Audiosystem hat, inklusive Parametersteuerung.

Milan Milenkovic, Project Director bei NEP Australia, zum Einsatz der Lösungen von Lawo: »Als Lawo-Mischpulte in Australien auf den Markt kamen – das war 2006 – wollten wir uns neuen und innovativen Technologien zuwenden. Seitdem haben sich Lawo-Audiokonsolen als Standard in diesem Bereich etabliert und stellen derzeit die beste Lösung für unsere Anforderungen am Markt dar. Daher haben wir bei NEP keinen Moment gezögert, als es bei den neuen Ü-Wagen um die Entscheidung für Lawo ging.«

Die vier großen Ü-Wagen werden Live-Sport und Konzert-Events produzieren. Während HD 11 und HD 12 bereits im Einsatz sind, gehen HD 13 und HD 14 im kommenden Jahr in Dienst, rechtzeitig zum Start der australischen Fußball- und Rugby-Ligasaison 2017.

Lawo-Technologie bei Latina TV

Im Rahmen der Erneuerung seines Rundfunkgebäudes stattete Latina TV in Peru gleich mehrere seiner TV-Produktionsregien und den Pressebereich mit Technologie von Lawo aus. Nach eingehender Marktforschung und einer Reihe von Tests fiel die Entscheidung von Latina TV für verschiedene Lösungen von Lawo, denn sie erfüllten die vom Sender angesetzten Networking-Anforderungen – Integration über Ravenna und MADI – und außerdem die Ansprüche an Zuverlässigkeit, Redundanz und Bedienerfreundlichkeit. Mit dem eingesetzten Lawo-Equipment erreichte Latina TV die erwünschte Flexibilität durch die Vernetzung und Integration aller Regien und Studios.

Der in Lima ansässige Sender beauftragte Lawo und den peruanischen Systemintegrator Telefonica Servicios Audiovisuales damit, zwei Lawo Audiomischpulte des Typs MC²36 mit 24 Fadern und sechs I/O-Stageboxen des Typs Lawo Compact in sechs Studios zu installieren. Außerdem kommt im Pressebereich ein Crystal zum Einsatz – eine Entscheidung, die der Kunde aufgrund seiner guten Erfahrungen mit dem MC²36 traf.

Zentrale Schaltstelle des Studionetzwerks ist eine Kreuzschiene des Typs Nova73, der die Compact-Pulte und das Crystal einbindet, zusammen mit drei V-Pro8-Video-Toolkits, die als Router-Einheiten die Integration von Video und Audio leisten. Diese kompakten, volldigitalen 8-Kanal-Videoprozessoren bieten alle Glue-Features, die üblicherweise beim Workflow von Broadcast-Produktionen benötigt werden. Die Kombination von Video- und Audio-Management in einem einzigen Tool garantiert höchste Effizienz und maximale Sicherheit bei deutlich geringerem Platzbedarf sowie weniger Verkabelung und deutlich reduzierten Kosten.

Mit seiner umfassenden Funktionalität deckt das Mischpult MC²36 alle Anforderungen ab, die ambitionierte Broadcast-Produktionen verlangen: Erstklassige Tonqualität und einen leistungsfähigen DSP-Micro-Core mit einer 512 x 512 Audiomatrix, sowie integrierte I/Os.

Da das Pult nativ mit Ravenna/AES67-Technologie ausgestattet ist, kann das MC²36 nahtlos in IP-Infrastrukturen eingebunden werden. Mit der Anschaffung von sechs MC² Compact-I/O-Units besitzt Latina TV ein kosteneffizientes und kompaktes Stagebox-Setup, das die Konnektivität der Onboard-I/Os des MC²36 noch erweitert.

In der Nachrichtenregie installierte der Broadcaster ein Lawo-Crystal Mischpult und setzt VisTool ein, eine für Touchscreen-Bedienung optimierte PC-Software, mit der Workflows bei Crystal Installationen über erweiterte Visualisierung und Steuerung optimiert werden können. Anwender können VisTool für jegliche Anforderungen kundenspezifisch anpassen – sie können sich alle Mischpultparameter anzeigen lassen oder auch nur eine Auswahl der wichtigsten Bedienfunktionen.

Nacho Gonzalez, Sales Director für Spanien, Zentral- und Südamerika, erklärt: »Gleich nachdem uns die Anfrage von Telefonica Servicios Audiovisuales für Latina TV erreicht hatte, vereinbarte ich ein Treffen im Rahmen der NABShow für eine Demo. Nachdem Telefonica mit den Pulten vertraut war und die Netzwerk-Möglichkeiten unserer Lösungen kennengelernt hatte, entwickelte Lawo sofort ein maßgeschneidertes Networking-Konzept und konnte das benötigte Equipment aus einer Hand anbieten. Jetzt kann Latina TV alle Vorteile voll ausschöpfen, die sich aus der flexiblen Nutzung von sechs Studios und zwei MC²36-Audiopulten für große Produktionen ergeben – und das mit einem hocheffizienten Workflow.«