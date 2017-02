Asset Management VPMS beim SR in Betrieb

Der Saarländische Rundfunk (SR) nutzt nun das Media Asset Management System VPMS von Arvato Systems. Seit dem 23. Januar 2017 wird das System im täglichen Betrieb verwendet. Zentrale Archive beim SR und innerhalb der ARD sind durch die neue vernetzte Infrastruktur wesentlich besser nutzbar.

Der Saarländische Rundfunk (SR) hat an seinem Standort Saarbrücken auf das MAM-System VPMS von Arvato Systems umgestellt. Der Hersteller installierte das System bei dem öffentlich-rechtlichen Sender und nahm es auch in Betrieb. Ziel war es, die Arbeitsabläufe zu vereinfachen, zu beschleunigen und flexibler zu gestalten, sowie den Produktions-Workflow insgesamt zu modernisieren und den Übergang zu HD zu unterstützen.

Arvato Systems hat VPMS nach der Installation in Betrieb genommen, seit dem 23. Januar 2017 wird das System im täglichen Betrieb genutzt. Damit wird die Arbeit für Produktion und Redaktion nun erheblich vereinfacht, denn die betroffenen Workflows werden durch eine zentralisierte Struktur schneller und effizienter, so der MAM-Hersteller.

Insbesondere die Anbindung an zentrale Archive beim SR und innerhalb der ARD wurden durch die neue vernetzte Infrastruktur vereinfacht. Fertige Beiträge sowie Bild- und Tonmaterial sind nun für die Anwender innerhalb des Senders besser such- und nutzbar.

Um eine durchgängige HD-Produktion einrichten zu können, war es für den SR zunächst notwendig, die Voraussetzungen hierfür in der Infrastruktur zu schaffen. Bei dieser Gelegenheit bot es sich an, die betroffenen Arbeitsabläufe anzupassen und die Anbindungen für ein zukunftssicheres, vernetztes Arbeiten zu etablieren.

Der Zukunftsaspekt der Cross-Medialität spielte hierbei ebenfalls eine entscheidende Rolle: Workflows, die das Veröffentlichen von Inhalten nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Online-Plattformen ermöglichen, werden in Zukunft immer wichtiger und können im nun beim SR installierten, neuen MAM-System bei Bedarf angepasst oder erweitert werden.

»Wir sind stolz, mit dem Saarländischen Rundfunk einen weiteren Kunden für unsere Lösung VPMS innerhalb der ARD gewonnen zu haben. Der SR kann damit in Zukunft die Produktionsumgebung für HD-Programmbeiträge und -Archivmaterial zentral managen und sie an die dynamischen Anforderungen in der Medienwelt anpassen«, kommentiert Holger Noske, Vice President Broadcast Solutions, Arvato Systems. »VPMS stellt darüber hinaus einen wichtigen Baustein für die Anbindung des SR an das ARD-Netzwerk dar.«

Neben der neuen Produktionsinfrastruktur konnte mit der Einführung von VPMS erreicht werden, dass sämtliche Medieninhalte — sowohl aus der aktuellen Produktion, als auch aus diversen Archiven des Saarländischen Rundfunks und der ARD — für die Journalisten zu jedem Zeitpunkt erreichbar sind und Recherchearbeiten in Zukunft systemübergreifend deutlich vereinfacht werden, führt Arvato Systems aus.