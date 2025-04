News: Kurz und knackig – KW 17/2025

Die durch eine Volksabstimmung in Liechtenstein pro Auflösung des öffentlich-rechtlichen Radios gerissene Lücke will ein Privatsender füllen. Der Zeitungs-Ableger »Radio Vaterland« tritt mit einem Musikprogramm im Web an. Später sollen, auch mittels KI, Nachrichten und Moderationen dazukommen, heißt es.