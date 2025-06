Riedel mit neuem Büro in Hongkong

Mit dieser strategischen Erweiterung unterstreicht Riedel sein Engagement, seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum auszubauen und seinen wachsenden Kundenstamm optimal zu unterstützen.

Riedel veranlasste aus diesem Anlass im März eine All-Asia Partner Conference in der neuen Niederlassung. Die Veranstaltung brachte regionale Partner zusammen, um Markttrends, Produktentwicklungen und Partnerschaftsstrategien zu diskutieren – und förderte so die Zusammenarbeit in der Region.

»Wir freuen uns, unser Engagement im asiatisch-pazifischen Markt mit der Eröffnung unseres neuen Büros in Hongkong weiter zu festigen«, sagte Guillaume Mauffrey, Director of Riedel Communications Asia. »Dieser strategische Schritt ermöglicht es uns, unsere Kunden besser zu betreuen, lokalisierten Support zu bieten und das Wachstum durch innovative Lösungen voranzutreiben, die den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes entsprechen.«

Das neue Riedel-Büro im Herzen von Hongkong dient als zentraler Knotenpunkt für Vertrieb, Training und technischen Support, um die vielfältigen Anforderungen der Medien-, Sport- und Unterhaltungsindustrie in der Region zu erfüllen. Das Büro wird die besondere Position Hongkongs als globales Finanz- und Handelszentrum nutzen, das einen guten Zugang zu wichtigen Märkten bietet und die nahtlose Zusammenarbeit mit regionalen Partnern erleichtert.

Das neue Büro in Hongkong wird umfassende Trainingsprogramme anbieten, um sicherzustellen, dass Kunden das Potenzial von Riedels innovativen Lösungen optimal nutzen können.

Dazu gehören das Artist Matrix Intercom System, Bolero Wireless Intercom, SmartPanels, das MediorNet Echtzeit-Mediennetzwerk und die SimplyLive Videoproduktionsplattform. Dies ermöglicht den Kunden einen einfacheren Zugang zu Riedel und hält sie an der Spitze der technologischen Entwicklungen des Unternehmens.

Diese Expansion ist Teil von Riedels kontinuierlicher Investitionsstrategie im asiatisch-pazifischen Raum, nachdem das Unternehmen bereits Büros in Peking, Sydney und Tokio eröffnet hat. Das Unternehmen baut seine Präsenz weiter aus, indem es engere Beziehungen zu Kunden und Partnern vor Ort pflegt und so maßgeschneiderte Unterstützung und Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse der Region gewährleistet.