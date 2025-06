28 Studios, eine Vision: Medienhub der Aalto-Universität

Broadcast Solutions hat 28 Medienräume zu einer einzigartigen Infrastruktur vernetzt. Die Aalto Studios sind jetzt Europas modernster Campus für Film, VR, Gaming und digitale Innovation.

Broadcast Solutions hat ein ganz besonderes Projekt zur Umsetzung einer umfassenden Medieninfrastruktur an der Aalto-Universität im finnischen Espoo abgeschlossen. Die Installation vernetzt insgesamt 28 Räume – von großen Studios bis hin zu experimentellen Werkstätten – über eine gemeinsame Medienplattform.

Die Aalto-Universität ist Finnlands führende akademische Einrichtung und belegt weltweit den 8. Platz im Bereich Kunst und Design. Ein zentrales Element ist dabei das Zentrum Aalto Studios – kreativer Hub für Medien, Design und digitale Innovation. Mit dem Ziel, ein Kompetenzzentrum für Studierende, Forschende und Profis aus den Bereichen Film, Fernsehen, Gaming, Virtual Reality und digitales Lernen zu schaffen, wurden die Aalto Studios im Rahmen eines groß angelegten Projekts vollständig neu konzipiert. Gleichzeitig dienen sie als Plattform für internationale Projekte wie das European Media and Immersion Lab oder MAGICS, die immersive und Remote-Technologien erforschen.

Broadcast Solutions setzte sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung gegen Mitbewerber durch und wurde mit der Umsetzung der ambitionierten Pläne betraut. In enger Zusammenarbeit mit der Universität und externen Beratern entstand eine hochmoderne Infrastruktur, die in dieser Form an Hochschulen ihresgleichen sucht.

Die 28 Räume der Aalto Studios umfassen unter anderem eine Live-Bühne, voll ausgestattete Produktionsstudios mit angeschlossenen Regieräumen sowie Test-Suites, in denen Studierende neue Technik entwickeln und testen können – mit Zugriff auf die zentralen Ressourcen. Ein speziell eingerichteter Audio-Regieraum kann für große Produktionen, Sprachaufnahmen oder Audiobearbeitung genutzt werden.

Das größte Studio vereint Green-Screen-Technologie sowie LED-Volume-Lösungen für Augmented und Virtual Reality – entwickelt in Zusammenarbeit mit dem finnischen Spezialisten Electro Waves. Ergänzt wird das Zentrum Aalto Studios durch ein digitales Kino mit 4K-Laserprojektion und immersivem Sound.

Alle Räume sind über eine zentrale IP-Infrastruktur miteinander verbunden, die auf leistungsfähigen Arista-Switches basiert. Das Netzwerk unterstützt sowohl SDI als auch NDI Signale, Dante-Audio. Das Steuerungsnetzwerk ermöglicht es, Technik flexibel verschiedenen Räumen zuzuweisen – je nach Bedarf.

Die gesamte Medieninfrastruktur wird über die Benutzeroberfläche Hi Human Interface gesteuert – eine gemeinsam mit Broadcast Solutions entwickelte Lösung für die intuitive Bedienung komplexer Mediensysteme. Da in den Test-Laboren auch neue, noch nicht erprobte Technik eingebunden wird, schützt Hi Human Interface gleichzeitig die Stabilität der übrigen Infrastruktur.

»Unser Ziel war es, eine Umgebung zu schaffen, die ihresgleichen sucht – für Forschung, Lehre, Entwicklung und kreatives Arbeiten«, sagt Marcus Korhonen, operativer Direktor der Aalto-Universität. »Gleichzeitig wollten wir einen Ort gestalten, der allen an der Universität zugutekommt – ein Raum für Kunstgenuss ebenso wie für den Zugang zu modernsten Medien- und Gaming-Technologien.«

Antti Laurila, Geschäftsführer von Broadcast Solutions Nordic, ergänzt: »Dieses Projekt war eines der spannendsten und zugleich anspruchsvollsten, das wir bisher realisiert haben – sowohl in seiner Größe als auch in seiner Vision. Die ambitionierten Ideen der Universität haben wir in ein umsetzbares Konzept übersetzt, das innerhalb der Projektvorgaben realisiert werden konnte und dennoch die hohen Erwartungen übertraf. Das Ergebnis ist ein Leuchtturmprojekt – sowohl für die Aalto-Universität als auch als Beispiel dafür, was softwarezentrierte Medientechnik heute leisten kann.«