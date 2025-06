BMG und Grass Valley in der Cloud

BMG führt Grass Valley AMPP, Kayenne K-Frame Switcher und LDX 135 Kameras ein, um dezentralisierte REMI-Workflows von seinem neuen NOC aus zu realisieren.

Grass Valley hat eine erweiterte Partnerschaft mit der Broadcast Management Group (BMG) mit Sitz in den USA bekannt gegeben, in deren Rahmen Grass Valley-Lösungen in das neue zentralisierte Cloud Network Operations Center (NOC) von BMG in Washington, D.C., integriert werden.

BMG ist ein globales Full-Service-Broadcast-Medienunternehmen, das eine breite Palette von Managed Services für Sender, Filmstudios, Agenturen und Unternehmen anbietet und Live-Produktionsdienste für große Nachrichten-, Sport-, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen bereitstellt. Das Unternehmen hat im August 2024 mit der Renovierung seines neuen NOC-Gebäudes begonnen und ist nun dabei, die Systeme und Technologien für sein Datenzentrum, die Master Control, das Media Asset Management, Transmission, das Insert-Studio, die Postproduktion sowie die Video- und Audioregie zu installieren.

AMPP ist eine virtualisierte, offene Medienproduktionsplattform, die Produktionsworkflows für einige der größten Namen in der Medienbranche wie Paramount, CBS und Warner Bros. Discovery unterstützt. Als Herzstück des Grass Valley Media Universe kombiniert AMPP die Zuverlässigkeit des traditionellen Broadcastings mit der Flexibilität von Software und ermöglicht so nahtlose, skalierbare und leistungsstarke Workflows in den Bereichen Live-Produktion, Content Management, Automatisierung und Distribution.

Der Einsatz von BMG beim Aufbau seines ersten Cloud-NOC ist Teil eines wichtigen Entwicklungsschritts. »Da unser Unternehmen in sein 20. Geschäftsjahr eintritt, freue ich mich unglaublich, das erste Cloud Network Operations Center zu entwickeln«, sagte Todd Mason, Chief Executive Officer von BMG. »Die Technologie von Grass Valley bietet uns die Leistung, Skalierbarkeit und Flexibilität, die wir benötigen, um die sich entwickelnden Produktionsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Die Standardisierung auf Lösungen von Grass Valley ermöglicht es uns, jede Produktion richtig zu dimensionieren, egal ob es sich um eine vollständig ferngesteuerte Einrichtung oder eine hybride Konfiguration handelt, während wir gleichzeitig Broadcast-Qualität gewährleisten.«

Der Einsatz umfasst die Kayenne K-Frame-Produktionsmischer von Grass Valley, LDX 135-Kameras und demnächst auch die AMPP-Plattform, einschließlich des Framelight X Asset Management-Systems und anderer AMPP-Anwendungen.

»Die Ausweitung unserer Partnerschaft hat es uns ermöglicht, die besten Produktionsmischer, Kameras und Steuersysteme zu liefern, die BMG für dieses neue NOC gesucht hat«, sagte Alex Keighley, Sr. VP of Sales – Americas bei Grass Valley. »AMPP bietet echte Skaliereffekte in Bezug auf die Infrastruktur, indem softwarebasierte Lösungen über COTS-Hardware genutzt werden. Dadurch kann BMG seine Fähigkeiten bei der Bereitstellung wirklich maßgeschneiderter, erstklassiger Produktionslösungen für seinen vielfältigen Kundenstamm weiter ausbauen. Wir freuen uns, unsere technische Partnerschaft bei einem solch bahnbrechenden Projekt fortzusetzen.«

BMG beabsichtigt, seinen ersten AMPP-Kunden bis Ende Juni an Bord zu nehmen. Der Einsatz soll es BMG ermöglichen, Unternehmenskunden mit effizienten, ferngesteuerten Produktionen von seinem NOC in Washington und seiner Ü-Wagen-Flotte aus zu bedienen und so die traditionellen geografischen und logistischen Hindernisse zu beseitigen.