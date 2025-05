News: Kurz und knackig – KW 21/2025

British Telecom will seinen 50%-Anteil am TV-Kanal TNT Sports an den Partner Warner Bros Discovery verkaufen. Hintergrund ist ein Vorsteuer-Verlust von 187,5 Mio. £ (22,6 Mio. €) im Geschäftsjahr 2024 – nach dem Einstieg von Discovery und der Umbenennung von BT Sports in TNT Sports. Warner Discovery betreibt Eurosport.