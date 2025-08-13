Klangqualität auf höchstem Niveau im Jazzclub Karlsruhe

Lawo mc²36 Mischpult und Schoeps Mikrofone schaffen ein einzigartiges Hörerlebnis im Jazzclub Karlsruhe.

Der Jazzclub Karlsruhe hat sich seit seiner Gründung in den 1960er Jahren als feste Größe in der deutschen Kulturlandschaft etabliert. Mit Auftritten von Größen wie Albert Mangelsdorff und Dexter Gordon hat sich der Club einen festen Platz in der Jazzlandschaft erarbeitet und bleibt bis heute eine bedeutende Plattform für Jazz in seinen vielfältigen Facetten. Dabei war der Weg nicht immer leicht: Nach langjähriger Suche und mehreren Zwischenstationen fand der Jazzclub endlich ein dauerhaftes Zuhause in der Stadtmitte Karlsruhes. In den neuen Räumlichkeiten setzt der Club heute auf modernste Technik, um höchste Klangqualität zu bieten und dem Publikum ein unvergessliches Hörerlebnis zu ermöglichen.

Für die jüngste technische Modernisierung setzt der Club auf ein Lawo mc²36 Audiomischpult mit 16 Fadern sowie von Mikrofonen von Schoeps. Beide Marken gelten als Vorreiter in der Audiotechnik und ergänzen sich perfekt, um die klangliche Vision des Clubs zu verwirklichen.

Niklas König, Vorsitzender des Jazzclubs und künstlerischer Leiter der Band Soulcafé, erklärt die Entscheidung für diese Technik: »Der Jazzclub steht für Qualität und Tradition. Wenn wir Künstler auf die Bühne bringen, wollen wir ihnen nicht nur eine ausgezeichnete Plattform bieten, sondern auch das bestmögliche Klangerlebnis für unser Publikum. Das Lawo mc²36 bietet uns die perfekte Mischung aus kompakter Bauweise und einer enormen Leistungsfähigkeit, die in unserem beengten Technikbereich essenziell ist. Durch das schlanke Design des Pults passt es perfekt in die räumlichen Gegebenheiten des Clubs, ohne Kompromisse in der Soundqualität einzugehen.«

Das Lawo mc²36 Audiomischpult mit A-UHD-Core-Technologie überzeugt durch hohe Leistung auf kleinstem Raum. Neben der integrierten A-UHD-Core-Technologie mit 384 Processing-Kanälen bei 48/96 kHz und einer I/O-Kapazität von bis zu 864 Kanälen bietet das Pult lokale I/Os, native Ravenna/AES67 IP-Konnektivität und die Möglichkeit, Stageboxen Punkt-zu-Punkt anzubinden. Die integrierte Waves SuperRack Plug-in-Integration stellt eine Vielzahl an Möglichkeiten für detaillierte Klangbearbeitung bereit. »Oft werden bei Konzerten von Soulcafé bis zu 32 Kanäle von der Bühne genutzt und auf PA und Monitorwege gemischt – zusätzlich zu dedizierten Ausspiel- und Mehrspur-Mitschnittwegen. Eine Aufgabe, die das mc²36 mühelos bewältigt. Beispielsweise können wir bis zu 16 Aux- und 16 Ausspielwege nutzen und zusätzlich jede Quelle diskret aufnehmen,« erklärt König. »So sind wir bestens für PA, In-Ear-Monitoring und Recordings gerüstet.«

Die intuitive Bedienoberfläche des mc²36 Mischpults erlaubt eine einfache und effiziente Steuerung der Soundparameter und sorgt damit für einen straffen Workflow. »Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass auch Freelancer schnell damit zurechtkommen,« betont König. »Das ist für uns wichtig, da wir häufig mit wechselnden Technikern arbeiten und trotzdem jederzeit einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard halten wollen. Die Touchscreen-Oberfläche und der klar strukturierte Workflow ermöglichen eine schnelle Einarbeitung und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit im Live-Betrieb.«

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Sounds im Jazzclub Karlsruhe sind die Mikrofone der Firma Schoeps. »Unsere Mikrofone zeichnen sich dadurch aus, dass sie den natürlichen Klang der Instrumente authentisch und detailgetreu wiedergeben,« erklärt Florian Gundert, Marketing Manager bei Schoeps. »Auch der transparente Off-Axis Sound unserer Kapseln ist ein kritischer Faktor, um demjenigen hinter dem Mischpult möglichst große Spielräume im Mix einzuräumen. Diese klanglichen Eigenschaften sind sowohl bei kleinen intimen akustischen Besetzungen wichtig als auch dann, wenn es auf der Bühne sehr voll und laut wird.«

Im Jazzclub kommen dabei Mikrofone der modularen Colette Serie, meist in der Kombination aus dem Miniatur-Verstärker CMC 1 und der Nieren-Kapsel MK 4 zum Einsatz. Je nach Anforderung der Produktion haben sie ihren festen Platz auf der Bühne als Overhead-Mikrofone für die Drums, am Flügel oder vor Blasinstrumenten. Im Zusammenspiel mit dem Lawo mc²36 Mischpult entfalten die Schoeps Mikrofone ihre volle Klangqualität, was sowohl Künstlern als auch Publikum zugutekommt.

Die Nutzung der Technik von Lawo und Schoeps zeigt, dass der Jazzclub Karlsruhe Tradition und Innovation in Einklang bringt, um das bestmögliche Musikerlebnis zu schaffen. Die hochauflösende Audiotechnik unterstützt die kulturelle Mission des Clubs, die Authentizität und Ausdruckskraft der Musik in den Vordergrund zu stellen.