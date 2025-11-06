News: Kurz und knackig – KW 45/2025
Scheitern Staatsverträge durch BSW/AfD? KI sucht Chips, Chips suchen KI. Herbstbarometer im Tief. Orbital-Web.
Unternehmen
|Das von der Schließung bedrohte Werk in Schöneck/Sachsen übernimmt das Raumfahrtunternehmen OHB, das die Produktion von Unterhaltungselektronik auf industrielle Satelliten und Komponenten umstellen will.
|Amazons Cloud-Sparte steigerte im Q3 den Umsatz (zu Q3/2024) um rund 20% auf 33 Mrd. $. Das trieb den Konzernerlös um 13% auf 180 Mrd. $ (156 Mrd. €) hoch. Die Aktie legte um 13% zu.
Broadcast, Produktion
|Der europäische Senderverbund EBU nutzt die Cloud-basierte IP-Distributionsplattform LiveU Matrix für seine Infrastruktur. Ein mehrjähriger Vertrag soll zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden.
Künstliche Intelligenz
|Ein Gemeinschaftsprojekt mit dem US-Chipkonzern Nvidia soll Magenta den Einstieg in das KI-Geschäft erleichtern. Dazu will man eine gemeinsame »KI-Fabrik« in München für 1 Mrd. € aufbauen.
|OpenAI (»ChatGPT«) erkauft sich Zugang zu Amazons Cloudservice AWS und damit zur Rechenleistung der dort verbauten KI-Technik von Nvidia. Die maximale Kapazität soll Ende 2026 erreicht werden. Der Deal ist 38 Mrd. $ (33 Mrd. €) wert.
Streaming
|Das Streaming von Warner Discovery soll im Januar in Deutschland starten. Die RTL Deutschland-Tochter AdAlliance übernimmt die Vermarktung.
Filme, Festivals, Kinos, Förderungen
|Das Förderprogramm Filmerbe unterstützt 66 Projekte mit 3,177 Mio. €. Darunter sind die Stummfilme »Vendetta« (1919) und das Abtreibungsdrama »Cyankali« (1930) nach Friedrich Wolf. Nächster Antragstermin ist der 15. Januar 2026.
Radio, Audio
|Die 2023 eingeführte Transformations-Anreiz-Förderung wird für 2026 verlängert. 190.000 Förder-€ stehen für die Bereiche Programme, Innovation und Programmberatung für Anträge von 25 DAB+-Only-Radios zur Verfügung.
Netze
Medienpolitik
Recht & Gesetz
Märkte, Studien, Statistiken
|Ein neuer Bericht der Europa-Medienforscher betrifft den Status von 7,7 Mio. Künstlern und Kulturschaffenden und die sozialen Rechte und die Freizügigkeit. U.a. arbeiten 53% der AV-Fachkräfte international. Sie sind mit großen Hürden bei Steuern und Sozialschutz konfrontiert.
Internationales
Verbände
|Der Verband für Broadcast- und Medientechnologie hat im 35. Jahr 50 institutionelle und Firmenmitglieder. Nach der Mitgestaltung von HDTV, DVB-T und DVB-T2 HD betreibt die Organisation heute Arbeitsgruppen für Media over IP, SmartMedia und UltraHD.
Personalia
|Stefan Schurer ist seit dem 1.11. Executive Producer Development der Leonine-Tochter Madame Zheng Production. Er leitete zuvor 12 Jahre lang die Formatentwicklung der ITV-Studios.
|Den Chefposten beim BaWü-Förderer MFG übernimmt Mitte 2026 Wiebke Wiesner. Sie ist seit 2023 Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin der Produktionsallianz. Vorgänger Carl Bergengruen geht nach 13 Jahren an der Spitze in den Ruhestand.
|Zum Jahreswechsel geht Ludger Lausberg, langjähriger Chef der BR-Werbetochter , in den Ruhestand. Seine Aufgaben übernimmt BR-Marketingleiter Markus Riese.
|John Malone, Gründer des US-Medienkonzerns Liberty, wechselt am 1. Januar vom Vorstand als Ehrenvorsitzender in den Aufsichtsrat. Als CEO übernimmt Mike Fries die Führung.
|Beim US-Konzern übernimmt Steve Croney zum Jahreswechsel die Funktion des CEO für den Bereich Connectivity & Plattformen, der im Q3/2025 rund 20,2 Mrd. $ (18,9 Mrd. €) umsetzte.
