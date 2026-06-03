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Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

Das Projekt umfasst zwei große Ü-Wagen-Trailer sowie sechs Ü-Wagen-LKW – der bislang größte OB-Van-Einzelauftrag in der Geschichte von Broadcast Solutions.

Broadcast Solutions liefert derzeit einen Auftrag aus, der die Produktion von acht Ü-Wagen für die türkische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt TRT beinhaltet.

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TRT ist sowohl bedeutender Content-Produzent als auch Sender und verfügt traditionell über eine umfangreiche Flotte an Übertragungswagen. Im Hinblick auf anstehende Großereignisse – darunter wichtige europäische Fußballwettbewerbe sowie ein bedeutender NATO-Gipfel in Ankara im Juli 2026 – entschied sich TRT für eine umfassende Modernisierung seiner Produktionsfahrzeuge.

»Wir benötigten einen technischen Partner mit umfassender Expertise und Erfahrung in den Bereichen Systemintegration und Ü-Wagenbau«, erklärt Alperen Aydin, CTO von TRT. »Broadcast Solutions bringt genau diese Kompetenzen mit und hat zudem ein tiefes Verständnis für die konzeptionellen Anforderungen solcher Projekte.«

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TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) ist die öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft der Türkei.

»Wir sind dieses Projekt mit einem gemeinsamen, kompromisslosen Anspruch angegangen, der höchste Qualität als Ziel hat«, ergänzt Aydin. »Gemeinsam haben wir jede Phase sorgfältig und bewusst umgesetzt. Das Ergebnis ist eine neue mobile Infrastruktur, die TRT in der Region fest an der Spitze der Branche positioniert.«

Die beiden Trailer-Einheiten sind für den Einsatz von bis zu 23 UHD-Kameras ausgelegt, einschließlich Slow-Motion- und Ultra-Slow-Motion-Systemen. Die sechs LKW-basierten Fahrzeuge unterstützen jeweils bis zu 12 UHD-Kameras.

TRT vollzieht derzeit eine strategische Transformation von SDI- zu IP-basierter Signalverarbeitung in allen technischen Bereichen. Um maximale Flexibilität zu gewährleisten, wurden die neuen Fahrzeuge von Grund auf als hybride Systeme konzipiert, die sowohl mit 12G-SDI als auch IP arbeiten.

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Wladislaw Grabowski.

»Dieses Projekt war und ist für alle Beteiligten von großer Bedeutung«, sagt Wladislaw Grabowski, COO von Broadcast Solutions. »TRT hat uns von Beginn an eingebunden, um technisch ausgereifte und zugleich operativ effiziente Produktionsumgebungen zu realisieren und ausreichend Zeit für eine optimale Umsetzung einzuräumen. Genau das macht dieses Projekt so erfolgreich und besonders.«

Aydin ergänzt: »Jede technische Entscheidung in der Zusammenarbeit mit Broadcast Solutions folgte einem klaren Ziel: deutlich mehr Flexibilität und Redundanz, höchste Signalqualität sowie dynamischere Produktionsmöglichkeiten. Das Ergebnis sind Medieninhalte, die ansprechender und konsistenter sind und das Vertrauen unseres Publikums in TRT stärken.«

Der Vertrag wurde im September 2024 unterzeichnet, die Auslieferung aller acht Fahrzeuge erfolgt innerhalb von zwei Jahren. Die erste – technisch anspruchsvollste – Trailer-Einheit wurde bereits nach acht Monaten in Betrieb genommen. Inzwischen ist der erste Teil der Flotte täglich im Einsatz und produziert Programm-Inhalte in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Events. Fußballfans weltweit profitieren bereits von der hohen Produktionsqualität, insbesondere bei der Übertragung europäischer Fußballwettbewerbe.

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