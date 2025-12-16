»Urbi et orbi« in Kinoqualität

Vatican Media testet am ersten Weihnachtstag Liveübertragung mit Super-35-mm-Sensor-Systemkamera von Sony.

Beim feierlichen apostolischen Segen »Urbi et Orbi« durch Papst Leo XIV. am 25. Dezember 2025 auf dem Petersplatz in Rom testet Vatican Media neue Möglichkeiten, Live-Bilder in kinoreifer Anmutung weltweit zu übertragen.

Vatican Media – Teil des im Vatikan für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Dikasteriums für Kommunikation – setzt dabei Sony HDC-F5500V-Kameras ein, die mit einem Super-35-mm-Sensor ausgestattet sind. So sollen bei der Live-Übertragung »kinoreife« Bilder erzeugt werden. Die Systemkamera HDC-F5500V 4K ermöglicht mit dem vorinstallierten und verstellbaren ND-Filter Kinoaufnahmen mit geringer Schärfentiefe und bringt Live-Veranstaltungen noch näher an ein weltweites Publikum heran.

Intensiveres Storytelling

Der Test, der während einer der meistgesehenen christlichen Feierlichkeiten des Jahres durchgeführt wird, soll kinematographische Bildsprache mit den technischen Anforderungen weltweiter Live-Übertragungen in Einklang bringen.

Dank des Super-35-mm-Sensors und der fortschrittlichen Farb- und Schärfentiefesteuerung ist mit der HDC-F5500V Systemkamera von Sony ein noch intensiveres Storytelling möglich. Die Initiative ist Ausdruck der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem Dikasterium für Kommunikation und Sony – eine Beziehung, die im Laufe der Jahre die schrittweise Einführung modernster Technologien im Dienste der Kommunikation des Heiligen Stuhls gefördert hat. Im Vordergrund steht dabei die Geschichte, die Liturgie und die Botschaft des Papstes den Gläubigen und Zuschauern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.

Die HDC-5500V-Kameras werden in die bestehenden Übertragungsabläufe eingebunden, ohne die Struktur der internationalen Produktion zu verändern. So sollen neue Perspektiven für zukünftige Live-Übertragungen des Papstes erarbeitet und Inhalten für das audiovisuelle Archiv des Vatikans gesammelt werden.

Francesco Masci, Technischer Direktor des Vatikans, sagt: »Das Dikasterium für Kommunikation investiert weiterhin in Forschung und Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern wie Sony, damit die Qualität der visuellen Erzählung zunehmend der globalen Reichweite der Botschaft des Heiligen Stuhls entspricht.«

Benito Manlio Mari, Senior Sales Manager, Regional Sales South bei Sony Europe, ergänzt: »Die Zusammenarbeit mit dem Dikasterium für Kommunikation ist für Sony sehr wichtig und sie bringt uns sehr viel. Sie hilft uns dabei, die Leistungsanforderungen unserer Lösungen kontinuierlich zu verfeinern und unsere Technologie in einem der bedeutendsten Live-Produktionskontexte der Welt auf die Probe zu stellen.«