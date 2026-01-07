Sport1 erlebt bisher reichweitenstärkste Darts-WM

Sport1 kratzt mit der Übertragung des Finals der Darts-WM an der Drei-Millionen-Marke (2,9 Mio.) in der Spitze (Z3+).

Die Darts-WM hat mit dem historischen Finalsieg von Luke Littler gegen Gian van Veen einen krönenden Abschluss gefunden und für die nächste Top-Quote auf Sport1 gesorgt. Im Schnitt verfolgten das WM-Finale zwei Millionen Zuschauer (Z3+) und 0,991 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe E14-49. Letzteres entspricht einem Marktanteil von 21,9 Prozent. In der Spitze kratzt Sport1 an der Drei-Millionen-Marke (2,9 Mio.).

In der Primetime wird in der Zielgruppe M14-49 ein Marktanteil von 26,6 Prozent erreicht. Insgesamt erlebt Sport1 die reichweitenstärkste Darts-WM der Geschichte. Im Schnitt verfolgten 733.000 Zuschauer (Z3+) die Free-TV-Übertragungen – so viele wie noch nie zuvor. Das macht über die gesamten WM-Zeitraum einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Auch mit der medialen Aufbereitung auf den digitalen Plattformen unterstrich Sport1 seine große Relevanz für den Dartssport – vor allem auf den Social-Media-Kanälen wurden alle bisherigen Rekorde pulverisiert. Sport1 hat damit ein Statement gesetzt und seinen Status als „Home of Darts“ in Deutschland untermauert.

Sport1 feiert Rekordreichweiten und -Marktanteile

Insgesamt verfolgten die 36 Sessions der Darts-Weltmeisterschaft, die von Sport1 in rund 137 Livestunden im Free-TV präsentiert wurden, 733.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt.

Mit zudem 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe Erwachsene 14 bis 49 erlebt Sport1 die beste Darts-WM der Geschichte. Mit den Übertragungen aus dem Londoner Ally Pally, die vom On-Air-Team um die Moderatorinnen Katharina Kleinfeldt und Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele, den Experten Max Hopp, Robert Marijanovic und Philip Brzezinski sowie den Social-Media-Redakteuren Nico Kaufmann und Sophie Affeldt begleitet wurden, konnte Sport1 in der Spitze 18-mal die Millionenmarke knacken sowie viermal die Zwei-Millionen-Marke.

Bei den Reichweiten sticht vor allem der 28. Dezember als mit Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk drei deutsche Spieler aktiv waren. Während Clemens‘ heroischen Kampf gegen Luke Humphries schalteten in der Spitze 2,2 Millionen Zuschauer (Z3+) ein. Für Sport1 war es das erste Mal in der WM-Geschichte, dass in der dritten Runde die Zwei-Millionen-Marke geknackt wurde.

Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer: »Sport1 hat Darts in Deutschland über mehr als 20 Jahre hinweg maßgeblich mit aufgebaut und geprägt. Umso mehr freut es uns, dass wir mit der WM-Berichterstattung im TV sowie über unsere digitalen und Social-Media-Kanäle die Reichweite erneut signifikant steigern konnten. Mein besonderer Dank gilt unserem Team, das plattformübergreifend einen herausragenden Job geleistet hat. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch künftig fortschreiben und Darts in Deutschland für die Zuschauer weiter voranbringen.«

Quellen: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.14; Marktstandard: Bewegtbild, endgültige Zahlen bis 21.12.2025, vorläufige Zahlen vom 22.12.2025 bis 03.01.2026 / RudderStac.