Gravity Media verlängert Partnerschaft mit ACM

Gravity Media hat seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Automobile Club de Monaco (ACM) in einem mehrjährigen Vertrag verlängert.

Der Broadcastdienstleister Gravity Media bleibt damit Partner für die Live-Übertragung aller Motorsport-Events auf dem Stadtkurs von Monaco.

Die Partnerschaft besteht seit 1998 und hat sich im Laufe der Jahre an neue Formate und Technologien angepasst. Gravity Media übernimmt weiterhin die Host- und Co-Host-Produktion der Rennen im Fürstentum.

Der Automobile Club de Monaco zählt zu den ältesten und renommiertesten Automobilclubs.

Das Team in Belgien ist für die Produktionsanforderungen verantwortlich, das französische Team liefert die RF-Technik. Die Live-Berichterstattung nutzt eines der großen Flypack-Produktionssysteme von Gravity Media, das speziell für die besonderen Anforderungen des Straßenkurses in Monaco konzipiert wurde.

Für den Historic Grand Prix liefert Boost Graphics, die Kreativagentur von Gravity Media, zusätzliche redaktionelle Elemente. Mit Pixel-Tracking und anderen Storytelling-Tools wird die historische Atmosphäre des Events für das weltweite Publikum erlebbar gemacht.

John Newton, Chairman und CEO von Gravity Media.

»Wir fühlen uns geehrt, unsere Beziehung zum Automobile Club de Monaco zu verlängern«, sagt John Newton, Chairman und CEO von Gravity Media. »Diese Erneuerung unterstreicht das Vertrauen, das der ACM in unsere Produktionsexpertise, technische Innovation und unser Engagement für erstklassige Berichterstattung von einem der ikonischsten Standorte des Motorsports setzt.«

Der ACM wurde 1890 gegründet und zählt zu den ältesten und renommiertesten Automobilclubs weltweit.

