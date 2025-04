Adobe MAX in London

Zur Kreativkonferenz Adobe Max hat der Hersteller Erweiterungen seiner KI-Plattform Firefly sowie neue generative KI-Funktionen für Creative Cloud-Anwendungen vorgestellt.

Adobe baut seine Rolle im Bereich kommerziell sicherer generativer KI-Technologien weiter aus.

Die neue Firefly-Web-App kombiniert nun Adobes eigene KI-Modelle mit ausgewählten Modellen von Partnern wie Google und OpenAI. Damit können Kreative auf einer einzigen Plattform Bilder, Videos, Audio, Vektoren und Designs generieren und bearbeiten.

Zu den neuen KI-Modellen gehören das hyperrealistische Firefly Image Model 4, das detailorientiertere Firefly Image Model 4 Ultra sowie das neue Firefly Video Model, das professionellen Anwendern erweiterte kreative Kontrollmöglichkeiten bietet (siehe Video dazu). Mit den neu eingeführten Firefly Boards (derzeit in öffentlicher Beta) erhalten Kreativteams zudem eine kollaborative, KI-gestützte Oberfläche für gemeinsames Moodboarding und die Erkundung kreativer Konzepte.

Neue KI-Features in Creative Cloud-Anwendungen

Auch die Creative Cloud-Produkte wurden mit zahlreichen KI-gestützten Funktionen aufgerüstet:

Photoshop erhält mehrere Firefly-gestützte Funktionen, darunter »Composition Reference« für Text-zu-Bild-Generierung, »Select Details« für präzisere Auswahlwerkzeuge, »Adjust Colors« für vereinfachte Farbanpassungen sowie ein neu gestaltetes Actions-Bedienfeld.

Adobe Express bietet nun fortschrittliche Video-, Animations- und Branding-Tools wie den »Clip-Maker« zum Konvertieren langer Videos in Social-Media-gerechte Clips, »Dynamic Animation« zur Ein-Klick-Animation von Standbildern und »Generate Video« für die Erstellung von maßgeschneidertem B-Roll-Material.

Illustrator profitiert von der »Generativen Formfüllung« und »Text zu Muster«-Funktion, die Designer bei der Anpassung von Konzepten unterstützen. Zudem wurden die Menüs reaktionsschneller gestaltet und die beliebtesten Effekte um bis zu fünfmal beschleunigt.

InDesign erhält mit »Generative Fill« (Beta) die Möglichkeit, Vektorgrafiken per Textanweisung in Kunstwerke zu verwandeln. Außerdem können PDF-Dateien jetzt nahtlos in bearbeitbare InDesign-Dateien umgewandelt werden.

Lightroom führt »Select Landscape« ein, ein Werkzeug zur automatischen Erkennung und Maskierung von Landschaftselementen wie Wasser, Pflanzen und Himmel. Die Mobile-Version erhält zusätzliche Sharing-Funktionen.

Premiere Pro bietet nun die allgemein verfügbare »Generative Erweiterung« mit Unterstützung für 4K- und Vertikalvideos. »Media Intelligence« beschleunigt die Suche in großen Mengen von Filmmaterial, während »Caption Translation« Untertitel in 27 Sprachen übersetzen kann (siehe Video).

Content Authenticity Initiative

Adobe stärkt auch sein Engagement für die kreative Community:

Die neue Adobe Content Authenticity App (öffentliche Beta) ermöglicht es Kreativen, ihre Arbeit mit verifizierten Identitäten und Social-Media-Konten zu verknüpfen. Zudem können Creator in ihren Content Credentials ein Tag einfügen, das anzeigt, dass sie nicht möchten, dass generative KI-Modelle auf ihren Arbeiten trainieren.

Darüber hinaus hat Adobe eine neue Creative Apprenticeship-Initiative ins Leben gerufen, um die nächste Generation aufstrebender Kreativer zu unterstützen und praktische Erfahrungen zu vermitteln.