Anzeige

©Angacom
Business

Anga Com 2026: 25 Round Tables als interaktives Kongressformat

Die Anga Com ergänzt ihr Programm mit kostenlosen Diskussionsrunden für alle Messebesucher – die Themen reichen von Netzausbau bis zu KI-gestützter Video-Delivery.

Die Anga Com hat das Programm für ein neues Kongressformat veröffentlicht: 25 Round Tables zu praxisnahen Breitband- und Medienthemen. Die Diskussionsrunden sind für alle Besucher mit gültigem Ausstellungs- oder Kongressticket kostenlos zugänglich. Die Messe findet vom 19. bis 21. Mai 2026 in Köln statt.

©Angacom

Bei der Anga Com gibt es erstmals Round Tables.

Jeweils 15 bis 20 Teilnehmer diskutieren in 30-minütigen Sessions unter Leitung eines »Table Captains«, der eine zugespitzte These als Gesprächsimpuls einbringt. Die Themen decken ein breites Spektrum ab: Auf der Netzseite stehen unter anderem Nachverdichtung, Preisstrategien im TK-Wettbewerb, Dark Fiber, DSL-Abschaltung und Data Center auf der Agenda. Der Medienbereich adressiert FAST Channels, Super Bundling, KI-Revolution in der Video-Delivery sowie Public-Value-Rundfunkregulierung.

Die Round Tables ergänzen ein Kongressprogramm mit über 50 Panels und mehr als 200 Speakern. Den Auftakt macht eine Keynote von Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger. Für die Messehallen liegen bereits Buchungen von mehr als 400 Ausstellern vor.

Eine Voranmeldung für die Round Tables ist erforderlich und ab sofort auf angacom.de möglich. Ausstellungstickets kosten 25 Euro, Kongresstickets starten bei 140 Euro. Young Professionals unter 30 zahlen 40 Euro. Der dritte Messetag, Donnerstag, 21. Mai 2026, ist für Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.

Anga ComMesse
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Anga ComAnga Com 2026: Kongressprogramm steht fest ©AngacomAnga Com 2026: Bereits 75 % der Standfläche vergeben ©Anga ComAnga Com 2025 verzeichnet 22.000 Besucherinnen und Besucher ©Anga ComAnga Com 2024

Anzeige

Most Popular

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved