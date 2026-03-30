Anga Com 2026: 25 Round Tables als interaktives Kongressformat

Die Anga Com hat das Programm für ein neues Kongressformat veröffentlicht: 25 Round Tables zu praxisnahen Breitband- und Medienthemen. Die Diskussionsrunden sind für alle Besucher mit gültigem Ausstellungs- oder Kongressticket kostenlos zugänglich. Die Messe findet vom 19. bis 21. Mai 2026 in Köln statt.

Jeweils 15 bis 20 Teilnehmer diskutieren in 30-minütigen Sessions unter Leitung eines »Table Captains«, der eine zugespitzte These als Gesprächsimpuls einbringt. Die Themen decken ein breites Spektrum ab: Auf der Netzseite stehen unter anderem Nachverdichtung, Preisstrategien im TK-Wettbewerb, Dark Fiber, DSL-Abschaltung und Data Center auf der Agenda. Der Medienbereich adressiert FAST Channels, Super Bundling, KI-Revolution in der Video-Delivery sowie Public-Value-Rundfunkregulierung.

Die Round Tables ergänzen ein Kongressprogramm mit über 50 Panels und mehr als 200 Speakern. Den Auftakt macht eine Keynote von Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger. Für die Messehallen liegen bereits Buchungen von mehr als 400 Ausstellern vor.

Eine Voranmeldung für die Round Tables ist erforderlich und ab sofort auf angacom.de möglich. Ausstellungstickets kosten 25 Euro, Kongresstickets starten bei 140 Euro. Young Professionals unter 30 zahlen 40 Euro. Der dritte Messetag, Donnerstag, 21. Mai 2026, ist für Ausstellung und Kongress komplett kostenfrei.