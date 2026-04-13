Medientage Special »AI & Media 2026«

AI & Media bringt rund 60 KI-Experten und -Expertinnen und Medienschaffende in Keynotes, Panels und Masterclasses zusammen. Dabei geht es um unterschiedlichste Aspekte der KI-Technik im Medienbereich. Wie nutzt die Branche KI bereits jetzt? Schreibt Künstliche Intelligenz künftig das Skript? Und welchen rechtlichen Fragen stehen TV & Film in der KI-Nutzung gegenüber? Von KI im Regieraum, Vertical Drama über personalisierte News bis hin zu neuen Erlösquellen und den Auswirkungen auf Schauspiel und Synchronsprecher und -sprecherinnen.

Zum Speaker-Lineup zählen beispielsweise Verena Puhm (Head of Studio at Dream Lab LA, Luma AI), Dr. Helge Fuhst (Vorsitzender der Chefredaktionen der Premium Gruppe / Axel Springer), Otto Steiner (CEO & Gründer, Constantin Entertainment), Andreas Briese (Director Content Partnerships for Central Europe, YouTube) und Tom Schwarz (Geschäftsführer der Seven.One AdFactory / ProSiebenSat.1).

Alle weiteren Speaker sind hier aufgelistet. Das vollständige Programm von AI & Media steht hier zum Download bereit.