Riedel Communications baut Führungsstruktur aus

Riedel Communications hat seine Führungsstruktur erweitert: Marc Engroff wurde zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt, während Frank Eischet in die neu definierte Rolle des Chief Operating Officer (COO) der Riedel Group wechselt. Der Schritt erfolgt in einem dynamischen Umfeld – zuletzt hatte Thomas Riedel die Münchner Kamera- und Lichttechnikmarke Arri akquiriert.

Engroff verantwortet künftig die Bereiche Finance, Controlling, M&A, globaler Einkauf und IT. Er stieß 2024 zu Riedel und baute zuletzt als Director Group Controlling die unternehmensweiten Controlling-Strukturen auf. Zuvor war er seit 2008 in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Telekom tätig.

Eischet, seit 2011 bei Riedel als CFO und Geschäftsführer aktiv, hat das Unternehmen in dieser Zeit von einem Umsatz unter 50 Millionen Euro auf mehr als 250 Millionen Euro begleitet. Als Group COO konzentriert er sich künftig auf strategische Ausrichtung, operative Skalierbarkeit und die Weiterentwicklung globaler Strukturen. Gemeinsam mit Thomas Riedel bleibt er Geschäftsführer von Riedel Communications.