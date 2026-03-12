Riedel baut Managed Technology Division Americas aus

In den vergangenen Jahren hat Riedels Managed Technology Division in den Americas einen strukturierten Marktansatz aufgebaut, der eng mit der Product Division des Unternehmens verzahnt ist. Im Rahmen dieser Strategie hat Riedel seine lokale Präsenz durch dediziertes Personal, Projektmanagement und Infrastruktur in Nordamerika gestärkt — darunter eine operative Basis in Los Angeles sowie ein weiterer Hub in Concord, North Carolina, der die wachsenden Aktivitäten in den Bereichen Sport, insbesondere Motorsport, sowie Live-Events unterstützt.

»Wir sind hier, um zu bleiben — und wir investieren in Menschen, Infrastruktur und langfristige Partnerschaften in den Americas«, sagt Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel Communications. »Mit Jan an der Spitze unserer Aktivitäten in den Americas haben wir jemanden, der beide Welten versteht — unser Technologie-Ökosystem und die Realitäten des US-Markts. Da er maßgeblich am Aufbau unserer Managed Technology-Aktivitäten in der Region beteiligt war, ist er die ideale Person, um das Geschäft gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern vor Ort weiterzuentwickeln.«

Die Zusammenarbeit mit bestehenden Verleihpartnern und Systemintegratoren bleibt ein zentrales Element der Regionalstrategie. Anstatt in direkten Wettbewerb mit klassischen Verleihanbietern zu treten, konzentriert sich die Managed Technology Division auf hochspezialisierte Servicelösungen und komplexe Workflows, die über klassische Verleihmodelle hinausgehen. Durch die Kombination aus Riedel-Produkten, proprietärer Technologie, operativem Know-how und dedizierten Serviceteams ergänzt das Unternehmen die Möglichkeiten lokaler Partner und unterstützt sie bei der Umsetzung großer, technisch anspruchsvoller Produktionen.

Schaffner ist seit 2018 bei Riedel tätig und hat die Managed Technology-Aktivitäten des Unternehmens in den Americas entscheidend mitgeprägt. Zuletzt als Program Manager für die regionale Expansion der Division verantwortlich, hat er an zahlreichen Innovationsinitiativen für globale Sportligen und Live-Event-Umgebungen mitgewirkt. In seiner neuen Rolle wird er das weitere Wachstum der Managed Technology Division in den Americas leiten — mit Fokus auf nachhaltige Expansion, lokale Marktausrichtung und operative Exzellenz.

»Wir bauen Managed Technology in den Americas auf eine Weise auf, die den Realitäten des Markts entspricht«, sagt Schaffner. »Anstatt Modelle aus anderen Regionen zu übertragen, arbeiten wir eng mit Kunden und Partnern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die zur Funktionsweise des Markts passen — und zu seiner künftigen Ausrichtung.«