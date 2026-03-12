Anzeige

©Riedel Communications
Business

Riedel baut Managed Technology Division Americas aus

Riedel Communications baut Managed Technology Division in Amerika aus und ernennt Jan Schaffner zum Vice President Americas.

In den vergangenen Jahren hat Riedels Managed Technology Division in den Americas einen strukturierten Marktansatz aufgebaut, der eng mit der Product Division des Unternehmens verzahnt ist. Im Rahmen dieser Strategie hat Riedel seine lokale Präsenz durch dediziertes Personal, Projektmanagement und Infrastruktur in Nordamerika gestärkt — darunter eine operative Basis in Los Angeles sowie ein weiterer Hub in Concord, North Carolina, der die wachsenden Aktivitäten in den Bereichen Sport, insbesondere Motorsport, sowie Live-Events unterstützt.

©Riedel Communications

Jan Schaffner, Riedels neuer VP Managed Technology Americas, und Lutz Rathmann, CEO Managed Technology.

»Wir sind hier, um zu bleiben — und wir investieren in Menschen, Infrastruktur und langfristige Partnerschaften in den Americas«, sagt Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel Communications. »Mit Jan an der Spitze unserer Aktivitäten in den Americas haben wir jemanden, der beide Welten versteht — unser Technologie-Ökosystem und die Realitäten des US-Markts. Da er maßgeblich am Aufbau unserer Managed Technology-Aktivitäten in der Region beteiligt war, ist er die ideale Person, um das Geschäft gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern vor Ort weiterzuentwickeln.«

Die Zusammenarbeit mit bestehenden Verleihpartnern und Systemintegratoren bleibt ein zentrales Element der Regionalstrategie. Anstatt in direkten Wettbewerb mit klassischen Verleihanbietern zu treten, konzentriert sich die Managed Technology Division auf hochspezialisierte Servicelösungen und komplexe Workflows, die über klassische Verleihmodelle hinausgehen. Durch die Kombination aus Riedel-Produkten, proprietärer Technologie, operativem Know-how und dedizierten Serviceteams ergänzt das Unternehmen die Möglichkeiten lokaler Partner und unterstützt sie bei der Umsetzung großer, technisch anspruchsvoller Produktionen.

Schaffner ist seit 2018 bei Riedel tätig und hat die Managed Technology-Aktivitäten des Unternehmens in den Americas entscheidend mitgeprägt. Zuletzt als Program Manager für die regionale Expansion der Division verantwortlich, hat er an zahlreichen Innovationsinitiativen für globale Sportligen und Live-Event-Umgebungen mitgewirkt. In seiner neuen Rolle wird er das weitere Wachstum der Managed Technology Division in den Americas leiten — mit Fokus auf nachhaltige Expansion, lokale Marktausrichtung und operative Exzellenz.

»Wir bauen Managed Technology in den Americas auf eine Weise auf, die den Realitäten des Markts entspricht«, sagt Schaffner. »Anstatt Modelle aus anderen Regionen zu übertragen, arbeiten wir eng mit Kunden und Partnern zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die zur Funktionsweise des Markts passen — und zu seiner künftigen Ausrichtung.«

PersonalieRiedel CommunicationsUnternehmen
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Riedel CommunicationsRiedel ernennt Jan Eveleens zum CEO der Product Division Johan de Nysschen President und CEO bei Arri Americas Riedel Networks ernennt Timo Koch zum CCO Media Division Url und Eveleens im Management Board der Riedel Product Division

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved