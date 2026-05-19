Anga Com 2026 gestartet

Die Anga Com, eine Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität, läuft bis zum 21. Mai und bietet in diesem Jahr viel Substanz: 450 Aussteller aus 44 Ländern, über 250 Sprecherinnen und Sprecher in mehr als 60 Panels sowie mehrere inhaltliche Neuerungen.

Den Auftakt im Strategieprogramm macht Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger mit einer Keynote am Dienstag um 11.00 Uhr. Direkt im Anschluss folgt der Gigabitgipfel mit den CEOs von Vodafone, Telefónica Deutschland, Deutsche Glasfaser und NetCologne. Ein Exklusivinterview mit RTL-CEO Stephan Schmitter sowie der neue Gipfel zur Medienpolitik sollen den Medienbereich gezielt ansprechen. Am zweiten Messetag stehen der Glasfasergipfel und der TV and Streaming Summit auf dem Programm.

Neu in diesem Jahr ist das Anga Com Musterhaus Netzebene 4 – eine Sonderfläche im Foyer vor Halle 8, die das Thema Inhausvernetzung greifbar macht, inklusive Führungen und Praxis-Workshops. Ebenfalls neu: 25 Round Tables zu pointierten Branchenthesen, die ohne Kongressticket für alle Messebesucher offen sind. 26 der über 60 Panels finden auf der frei zugänglichen Innovation Stage in Halle 7 statt.