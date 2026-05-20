DFB.TV startet auf HD+: Fußball rund um die Uhr ab 22. Mai

Ab dem 22. Mai 2026 können HD+-Kunden DFB.TV als Zusatzkanal empfangen. Der offizielle Sender des Deutschen Fußball-Bundes überträgt das gesamte Spektrum des deutschen Fußballs: A-Nationalmannschaften, Junioren, Amateure, DFB ePokal, Futsal und Beach Soccer – 24/7 und mit rund 250 Live-Events jährlich. Parallel startet die DFB.TV Mediathek mit Spielen, Highlights, Magazinen und exklusiven Formaten auf Abruf.

Drei Buchungsoptionen

Der Sender ist über Satellit und IP verfügbar und lässt sich auf drei Wegen buchen: als monatlich kündbares Abo für 2,99 € (Zusatz zu HD+), als Zwölfmonats-Bundle mit HD+ für 120,88 € im HD+-Webshop oder als Sechs-Monats-Kombipaket für 60 € im Fachhandel. Technisch unterstützt werden die HD+ TV-App, HD+-Modul, -Receiver, IP-TV-Stick sowie HD+ Stream.

Satellitenkunden öffnen die Mediathek als HbbTV-App über die rote oder gelbe Fernbedienungstaste. Wer DFB.TV über die HD+ TV-App nutzt, profitiert zusätzlich von Neustart-Funktion, 30-Tage-Replay und Pause-Funktion bis zu 120 Minuten.

Programm-Highlights zum Start

Den Auftakt macht am 22. Mai ab 15:30 Uhr eine Liveübertragung aus Berlin rund um das DFB-Pokal-Finale der Herren – mit Interviews, Pressekonferenz und Eröffnungszeremonie. Am 23. Mai folgt der »Finaltag der Amateure« ab 11:15 Uhr mit Landespokalendspielen live. Vom 24. bis 26. Mai feiert die Doku »Der Weg ist das Team« Premiere – sie zeigt den Weg der Frauen-Nationalmannschaft zur EM 2025. Im weiteren Verlauf begleitet DFB.TV die Nationalmannschaft bei der WM 2026 mit Live-Berichten aus dem Team Base Camp und dem »German House of Soccer« in den USA.