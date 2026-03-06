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Business

Kurz und knackig – KW 10/2026

ARD/ZDF: 3 TV-Kanäle gestrichen. Arri und Smartphone. Berlinale mit Tuttle. Warner Discovery für 111 Mrd. $. EU und Kinotickets. Mobilfunk und KI.
Unternehmen
Die Übernahme durch Paramount/Skydance für 111 Mrd. $ ist perfekt. Sobald die behördlichen Genehmigungen vorliegen, werden Paramount+ und HBOmax verschmolzen. Beobachter stellen die Zukunft des zum Paket gehörenden als trumpkritisch geltenden Newskanals CNN infrage; die neuen Eigentümer Vater und Sohn  Ellisons sind als Trump-Unterstützer bekannt.
Der Umsatz des Chipkonzerns wuchs im Q4/25 dank der KI-Produkte um 73% auf 68,1 Mrd. $ (57,7 Mrd. €). Der Quartalsgewinn sprang um 94%(!) auf knapp 43 Mrd.$.
Der Computerkonzern startete mit Aufträgen für KI-optimierte Server über 64 Mrd. $ im Geschäftsjahr 2025/26. Für 2026/27 liegen Aufträge über 43 Mrd. $ vor, sodass mit Erlösen von 138 bis 142 Mrd. $ und einem Gewinn von 12,90 $ je Aktie zu rechnen sei.
Der Luxemburger Sat-Betreiber legt die erste Jahresbilanz nach der Übernahme von Intelsat im Juli vor. 2025 lag der Verlust bei 95 Mio. €. Investments wurden um 100 Mio. € gekürzt, 7% der Personalkosten eingespart. Der Auftragsbestand beträgt 6,6 Mrd. €.
Nach rund 20 Jahren steigt der Investor Macquarie beim britischen Sendenetzer aus. Die 26,54% von Macquarie kaufte das auf Infrastrukturen spezialisierte Polus Asset Management. Kürzlich hatte Teilhaber Digital9 seinen Anteil wegen des potenziellen Endes der TV-Terrestrik mit Null bewertet.
Im Q4/25 lag der Gruppenumsatz bei 31,72 Mrd. € (+2,5%) zum Vorjahresquartal. Das EBITDA stieg um 1,9% auf 10,83 Mrd. €. 2026 soll der Gewinn pro Aktie von 2,00 € auf 2,20 € gesteigert werden.
Der Sicherheitsspezialist will 2026 nach Restrukturierung die Gewinnzone erreichen. Das EBITDA (ohne Kosten der Restrukturierung und Einmalaufwand) war 2025 trotz sinkenden Umsatzes positiv. Nagravision soll bei Wasserzeichen, dem Schutz von Streaming-Daten und OpenTV wachsen.
Nach der Abtrenung der Zuschauer- und Hörerforschung von der Kantar Gruppe und deren Verkauf an H.I.G. Capital im August 2025 wurde Kantar Media als Fifty5Blue neu formiert.
Broadcast, Produktion
Dem »Reformstaatsvertrag« folgend stellen ARD und ZDF zum Jahreswechsel 2026/27 ihre linearen TV-Kanäle ARD Alpha, Tagesschau24 und One ein. Gemeinsam werden dann Phoenix (Information), Neo (für junge Erwachsene) und Info (Dokumentationen) betrieben. Alle Gemeinschaftskanäle (auch KiKa) müssen bis Ende 2032 ins Internet überführt werden.
Der Darmstädter Dienstleister Vidi stattete die 36 Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga mit der Xscend-Plattform von Media Links aus, die vom Vidi-Network Management System gesteuert wird. Auch SMPTE ST2110 wird unterstützt. Zwei Spiele der 2. Bundesliga je Spieltag werden aus Vidis Remote Audio Control Room gefahren und in Dolby Atmos gemischt.
Frankreichs Sendenetzer erneuert die 12 terrestrischen TV-Transmitter am Eiffelturm bis zum Sommer. Für die Versorgung von 12 Mio. Menschen sinke der Energieverbrauch dadurch um 45%.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Tricia Tuttle bleibt Berlinale-Chefin. Der Aufsichtsrat der veranstaltenden Bundes-GmbH »bedauert die Überlagerung künstlerischer Arbeit der jüngsten Berlinale durch politischen Aktivismus«. Zugleich wurden Empfehlungen für die langfristige Entwicklung des Festivals, die Einrichtung eines »beratenden Forums« und die Erarbeitung eines Verhaltenscodex für Bundesveranstaltungen beschlossen. »Die Berlinale möge sich zudem personell und finanziell zukunftsfest machen, insbesondere mit Blick auf die Einbeziehung der Filmwirtschaft, der Medienhäuser sowie potentieller Investoren«, heißt es weiter. Ein Rauswurf von Tuttle wurde nach der Kritik des palästinensischen Debutbären-Gewinners Abdallah Alkhatib an Deutschlands Israel-Politik gefordert. Für ihren Verbleib, für Redefreiheit und Kunstfreiheit und gegen politische Einflussnahme auf Kulturinstitutionen hatten sich die Filmakademie, weitere Branchenverbände, der Koalitionspartner SPD sowie Grüne und Linke ausgesprochen.
Nach Sichtung von 414 Einreichungen wurden 35 Kameraleute und Editoren für die 12 Kategorien und zwei Nachwuchspreise des 36. Deutschen Kamerapreises nominiert. Die Verleihung, auch des Ehrenpreises, ist am 8. Mai.
Den Preis des US-Produzentenverbandes PGA für die herausragende Kinoproduktion 2026 ging an Adam Somner, Sara Murphy und Paul Thomas Anderson für den Politthriller »One Battle After Another«. Die Auszeichnung gilt als ein Indikator für die Oscar-Verleihung am 15. März.
Die Filmuni Babelsberg beginnt mit dem Aufbau eines Zentrums Jüdischer Film. Themenfelder sind u.a. Filmforschung, Fragen der audiovisuellen Erinnerung und Antisemitismus im Film.
Radio, Audio
Seit dem 3. März senden die ARD-Popwellen für »Pop – Die Abendshow« und »Popnacht« regionalisierte Wetter- und Verkehrsinfos. Um die sonst einheitliche Moderation dafür zu regionalisieren, wird die Sprachausgabe der redaktionell erarbeiteten Meldungen mit KI-generierten Stimmen regional bekannter Moderatoren umgesetzt.
Streaming
Die Deutschland-Niederlassung des Mauskonzerns hat HDR10 für Premium-Zahler wieder aufgeschaltet. Hintergrund ist ein von Inter Digital gegen Disney+ betriebenes Patentschutzverfahren. HDR10+ und Dolby Vision bleiben weiter abgeschaltet.
Der Konzern steigerte im Q4/2025 die TV-Abozahl (IPTV per Kabel und Sat) in Deutschland um 22.000 auf 4,75 Mio. (+0,5%) und um 109.000 (+2,4%) auf 4,64 Mio. seit Ende 2024.

Netze

Während Europa eine Abhängigkeit vom Internetdienst Starlink verhindern will, nutzt die Telekom ab 2028 den Sat-Dienst von Elon Musk, um Mobilfunklöcher zu stopfen. Derzeit gibt es kaum Smartphones mit der notwendigen Technik »Direct to Device«.
Standards
Die Version 2.0.5 der Interaktiv-Standardfamilie beinhaltet erstmals Vorgaben für das Digital Rights Management mit Microsoft PlayReady und Google Widevine. Das sei ein signifikanter Schritt für hybride Broadcast-Breitband Dienste und die Integration von Codecs wie AV1 und VVC in DVB-I. Nun soll die HbbTV-Testsuite dafür ausgebaut werden.

Produkte

Für sein KI-Ökosystem bezieht Honor von Arri Profi-Bildtechnologie für das kommende Robot Phone mit ausklappbarer Gimbal-Kamera. Man wolle Kinoprinzipien »in kompakte Echtzeit-Mobilfunkarchitekturen übersetzen« und »eine echte kinematische Ästhetik in die Smartphone-Bildgebung bringen«.
Der Traditionshersteller von Kameras und Objektiven will ein neues Leitzphone erstmals seit 2021 über Japan hinaus weltweit vermarkten. Nach einer Partnerschaft mit Sharp setzt das neue Smartphone auf dem chinesischen Xiaomi 17 Ultra auf, hat jedoch einen größeren Speicher.
Märkte, Studien, Statistiken
Der Brutto-Werbemarkt in Deutschland war 2025 um 0,5% auf 35,416 Mrd. € rückläufig. TV verlor 722 Mio. € (-4,2%). Auch das Kino verlor 111,83 Mio. € (minus 921.000 €) Werbegelder. Gewinner waren die Segmente Out of Home (+9,9%) und Tageszeitungen (+3,8%). Das veröffentlichte Media Perspektiven (ARD) auf Grundlage von Branchen-Erhebungen.
2025 war der Kinobesuch in 2/3 der Staaten Europas rückläufig. Deutschland (+1,8 Mio.) führt die Länder mit positiver Bilanz an. Trotz des höchsten Minus von 24 Mio. Zuschauern bleibt Frankreich mit 156 Mio. Tickets Primus vor England (123 Mio.) und Deutschland (91 Mio.). Die EU-Medienforschung bilanziert europaweit 796 Mio. (-5,5%), für die EU27 604 Mio. (-5,6%) Zuschauer.
Künstliche Intelligenz
Von Trumps Anweisung an alle Bundesbehörden, die Nutzung der  KI-Technologie von Anthropic zu beenden, profitiert Wettbewerber OpenAI, der nun einen Vertrag mit dem Kriegsministerium schließen konnte.
Künftig soll ein KI-Sprachassistent Gespräche live übersetzen und schriftliche Zusammenfassungen versenden. Die KI könnte auch nach Bahnverbindungen oder Hotels gefragt werden.
Justin Hotard, Chef des Telekom-Ausstatters, sieht KI kritisch: »Der Verkehr platzt aus allen Nähten«. Es gebe schon jetzt 1,3 Billionen KI-Sitzungen pro Jahr, »mehr als die Hälfte entfällt auf die Mobilfunknetze«. Für die Netzbetreiber sei das herausfordernd.
Internationales
Der Entzug der UKW-Frequenzen der unabhängigen Station Klubradio verstößt gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, so der EuGH. Entsprechende Regeln in Ungarns Mediengesetz widersprechen EU-Recht.
Donald Trump pöbelt gegen Netflix und droht mit »Konsequenzen«, wenn Vorständin Susan Rice nicht gefeuert werde. Sie hatte US-Unternehmen gewarnt, sich politisch »Trump zu beugen«. Die bekannte Demokratin war u.a. Beraterin von Obama und Biden.
Japans ÖR-Sender strahlt seine Auslandswelle NHK World in japanischer Sprache seit Monatsbeginn zusätzlich über Kurzwelle aus. NHK entspreche damit angesichts des Krieges gegen den Iran seinem Auftrag, Japaner im Ausland verlässlich zu informieren.
Personalia
Neben dem Amtsinhaber Norbert Himmler stellt sich die Journalistin Floria Fee Fassihi der Wahl für die Intendanz der Senderfamilie. Im Frühjahr 2027 übernimmt, wer am 13. März mindestens 36 von 60 Stimmen des Fernsehrates bekommt.
Thomas Limouzin-Lamothe, von Disney kommend, übernimmt als VP Content Protection EMEA am 9. März die Aktivitäten des US-Branchenverbandes gegen Piraterie in Europa, Nahost und Afrika.
Bei dem 50/50-Venture von Media Broadcast und Absolut Radio avanciert Kevin Schieber ab April vom Stellvertreter zum Programmleiter der sechs Radiostationen im 2. DAB+-Bundesmux.
Bei der Spartenwelle steigt Stefan Ibelshäuser vom Stellvertreter zum Programmdirektor auf; er soll in der DACH-Region neue Hörersegmente erschließen.
Harry Kim kehrt nach zwei Jahren in Nordamerika als CEO für Westeuropa nach Eschborn zurück. Er trifft auf einen rückläufigen Markt für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik.
Als Österreich-CEO wechselt Peter Kail, bisher Director Telecom Partnerships, aus Paris nach Wien. Ende Februar hatte Martijn van Hout, Country Manager DACH und Geschäftsführer Österreich, den französischen PayTV-Anbieter nach 22 Jahren verlassen.

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