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Kurz und knackig – KW 10/2026
ARD/ZDF: 3 TV-Kanäle gestrichen. Arri und Smartphone. Berlinale mit Tuttle. Warner Discovery für 111 Mrd. $. EU und Kinotickets. Mobilfunk und KI.
Unternehmen
|Der Umsatz des Chipkonzerns wuchs im Q4/25 dank der KI-Produkte um 73% auf 68,1 Mrd. $ (57,7 Mrd. €). Der Quartalsgewinn sprang um 94%(!) auf knapp 43 Mrd.$.
|Im Q4/25 lag der Gruppenumsatz bei 31,72 Mrd. € (+2,5%) zum Vorjahresquartal. Das EBITDA stieg um 1,9% auf 10,83 Mrd. €. 2026 soll der Gewinn pro Aktie von 2,00 € auf 2,20 € gesteigert werden.
|Nach der Abtrenung der Zuschauer- und Hörerforschung von der Kantar Gruppe und deren Verkauf an H.I.G. Capital im August 2025 wurde Kantar Media als Fifty5Blue neu formiert.
Broadcast, Produktion
|Der Darmstädter Dienstleister Vidi stattete die 36 Stadien der 1. und 2. Fußball-Bundesliga mit der Xscend-Plattform von Media Links aus, die vom Vidi-Network Management System gesteuert wird. Auch SMPTE ST2110 wird unterstützt. Zwei Spiele der 2. Bundesliga je Spieltag werden aus Vidis Remote Audio Control Room gefahren und in Dolby Atmos gemischt.
|Frankreichs Sendenetzer erneuert die 12 terrestrischen TV-Transmitter am Eiffelturm bis zum Sommer. Für die Versorgung von 12 Mio. Menschen sinke der Energieverbrauch dadurch um 45%.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Nach Sichtung von 414 Einreichungen wurden 35 Kameraleute und Editoren für die 12 Kategorien und zwei Nachwuchspreise des 36. Deutschen Kamerapreises nominiert. Die Verleihung, auch des Ehrenpreises, ist am 8. Mai.
|Die Filmuni Babelsberg beginnt mit dem Aufbau eines Zentrums Jüdischer Film. Themenfelder sind u.a. Filmforschung, Fragen der audiovisuellen Erinnerung und Antisemitismus im Film.
Radio, Audio
Streaming
|Die Deutschland-Niederlassung des Mauskonzerns hat HDR10 für Premium-Zahler wieder aufgeschaltet. Hintergrund ist ein von Inter Digital gegen Disney+ betriebenes Patentschutzverfahren. HDR10+ und Dolby Vision bleiben weiter abgeschaltet.
|Der Konzern steigerte im Q4/2025 die TV-Abozahl (IPTV per Kabel und Sat) in Deutschland um 22.000 auf 4,75 Mio. (+0,5%) und um 109.000 (+2,4%) auf 4,64 Mio. seit Ende 2024.
Netze
|Während Europa eine Abhängigkeit vom Internetdienst Starlink verhindern will, nutzt die Telekom ab 2028 den Sat-Dienst von Elon Musk, um Mobilfunklöcher zu stopfen. Derzeit gibt es kaum Smartphones mit der notwendigen Technik »Direct to Device«.
Standards
Produkte
Märkte, Studien, Statistiken
|Der Brutto-Werbemarkt in Deutschland war 2025 um 0,5% auf 35,416 Mrd. € rückläufig. TV verlor 722 Mio. € (-4,2%). Auch das Kino verlor 111,83 Mio. € (minus 921.000 €) Werbegelder. Gewinner waren die Segmente Out of Home (+9,9%) und Tageszeitungen (+3,8%). Das veröffentlichte Media Perspektiven (ARD) auf Grundlage von Branchen-Erhebungen.
|2025 war der Kinobesuch in 2/3 der Staaten Europas rückläufig. Deutschland (+1,8 Mio.) führt die Länder mit positiver Bilanz an. Trotz des höchsten Minus von 24 Mio. Zuschauern bleibt Frankreich mit 156 Mio. Tickets Primus vor England (123 Mio.) und Deutschland (91 Mio.). Die EU-Medienforschung bilanziert europaweit 796 Mio. (-5,5%), für die EU27 604 Mio. (-5,6%) Zuschauer.
Künstliche Intelligenz
|Von Trumps Anweisung an alle Bundesbehörden, die Nutzung der KI-Technologie von Anthropic zu beenden, profitiert Wettbewerber OpenAI, der nun einen Vertrag mit dem Kriegsministerium schließen konnte.
|Künftig soll ein KI-Sprachassistent Gespräche live übersetzen und schriftliche Zusammenfassungen versenden. Die KI könnte auch nach Bahnverbindungen oder Hotels gefragt werden.
Internationales
|Der Entzug der UKW-Frequenzen der unabhängigen Station Klubradio verstößt gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, so der EuGH. Entsprechende Regeln in Ungarns Mediengesetz widersprechen EU-Recht.
|Donald Trump pöbelt gegen Netflix und droht mit »Konsequenzen«, wenn Vorständin Susan Rice nicht gefeuert werde. Sie hatte US-Unternehmen gewarnt, sich politisch »Trump zu beugen«. Die bekannte Demokratin war u.a. Beraterin von Obama und Biden.
|Japans ÖR-Sender strahlt seine Auslandswelle NHK World in japanischer Sprache seit Monatsbeginn zusätzlich über Kurzwelle aus. NHK entspreche damit angesichts des Krieges gegen den Iran seinem Auftrag, Japaner im Ausland verlässlich zu informieren.
Personalia
|Neben dem Amtsinhaber Norbert Himmler stellt sich die Journalistin Floria Fee Fassihi der Wahl für die Intendanz der Senderfamilie. Im Frühjahr 2027 übernimmt, wer am 13. März mindestens 36 von 60 Stimmen des Fernsehrates bekommt.
|Thomas Limouzin-Lamothe, von Disney kommend, übernimmt als VP Content Protection EMEA am 9. März die Aktivitäten des US-Branchenverbandes gegen Piraterie in Europa, Nahost und Afrika.
|Bei dem 50/50-Venture von Media Broadcast und Absolut Radio avanciert Kevin Schieber ab April vom Stellvertreter zum Programmleiter der sechs Radiostationen im 2. DAB+-Bundesmux.
|Bei der Spartenwelle steigt Stefan Ibelshäuser vom Stellvertreter zum Programmdirektor auf; er soll in der DACH-Region neue Hörersegmente erschließen.
|Harry Kim kehrt nach zwei Jahren in Nordamerika als CEO für Westeuropa nach Eschborn zurück. Er trifft auf einen rückläufigen Markt für Unterhaltungselektronik und Haushaltstechnik.
|Als Österreich-CEO wechselt Peter Kail, bisher Director Telecom Partnerships, aus Paris nach Wien. Ende Februar hatte Martijn van Hout, Country Manager DACH und Geschäftsführer Österreich, den französischen PayTV-Anbieter nach 22 Jahren verlassen.
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