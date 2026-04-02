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Kurz und knackig – KW 14/2026
Lolas: Die Nominierungen. EBU: Technikabteilung. AV in der EU: 142 Mrd. € Umsatz. P7S1: Speckt weiter ab. Musk: Terawatt-Projekt. TikTok: Urteil. USA: Routerkrieg. US-Gericht: Keine Vergeltung.
Unternehmen
|Die Schweizer Sonora-Gruppe hatte die Kopfhörer-Sparte von Sennheiser 2021 übernommen und will sich nun jedoch wieder auf ihr Kerngeschäft mit Hörgeräten konzentrieren. Die Sparte hat 600 Mitarbeiter, darunter 190 in Wedemark bei Hannover.
Broadcast
|Die ProSiebenSat1-Gruppe verlängerte den Verbreitungsvertrag für ihre sechs Programme über DVB-T2 HD und deren kostenpflichtige Vermarktung über Freenet TV bis zum 31. Dezember 2030.
Streaming
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Mit 11 Nominierungen dominiert Cannes-Gewinner »In die Sonne schauen« beim Deutschen Filmpreis 2026; der Berlinale-Sieger »Gelbe Briefe« folgt mit neun Nominierungen – beide u.a. in den Kategorien Film, Regie, Drehbuch und Kamera. Auch Wim Wenders kann seine Ehrenpreis-Lola am 29. Mai in Berlin entgegennehmen.
Radio, Audio
Medienrecht, Medienpolitik
Märkte, Studien, Statistiken
|Die EU-Medienforscher schätzen den europäischen audiovisuellen Sektor auf 142 Mrd. €. Davon machen die Verbraucherausgaben z.B. für Streaming, PayTV, Kino und Homevideo etwa die Hälfte aus. Die Studie Key Trends 2026 enthält eine Momentaufnahme der Branche.
Künstliche Intelligenz
|Der Chat GPT-Entwickler zieht seine 2024 veröffentlichte KI-App Sora zurück. Diese erzeugte per Spracheingabe kurze Videos mit echt wirkenden Personen und Hintergründen. Offizielle Gründe wurden nicht bekannt gegeben.
Standards
|Die Deutsche TV-Plattform veröffentlichte einen ersten Release ihres Profils für die Implementierung von DVB-I in Deutschland. Das Papier wurde von einer Taskforce unter Leitung von Frank Heineberg (RTL) und Remo Vogel (RBB/ARD) verfasst.
Internationales
|Das Bezirksgericht Tscheljabinsk verbietet den Film »Ein Nobody gegen Putin«. Das Gericht der Heimatregion des Regisseurs Pawel Talankin sieht in dem Dokumentarfilmpreisträger der Berlinale Propaganda für Terrorismus und extremistische Symbolik. Der Film ist bis 2030 in der Arte-Mediathek abrufbar.
|Die Regierung will verhindern, dass Menschen unter 14 Jahren soziale Medien nutzen. »Wir schauen nicht mehr dabei zu, wie diese Plattformen unsere Kindern süchtig und oftmals auch krank machen«, begründete Vizekanzler Babler (SPÖ) eine Initiative.
|Australiens Behörden ermitteln gegen Facebook, Instagram, Tiktok, Snapchat und YouTube. Die Plattformen stehen in Verdacht, die neuen Altersbeschränkungen für den Zugang von Personen unter 16 Jahren zu sozialen Medien nicht konsequent umsetzen.
Personalia
|Nach dem Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann wegen des Vorwurfs sexueller Belästigung wurde die Position ausgeschrieben. Bewerbungen für die Nachfolge werden bis zum 17. April angenommen, der Stiftungsrat will am 23. April wählen.
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Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni
Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September
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