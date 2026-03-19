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Kurz und knackig – KW 12/2026
Unternehmen
|Nach dem Kauf von Pro7Sat1 stieg der Berlusconi-Familienkonzern für 17,3 Mio. € mit 32,934% bei der portugiesischen Mediengruppe Impresa (TV-Senderfamilie SIC) ein. Die Holding Impreger hält 33,738%, im freien Handel sind 33,328%.
|Laut »Wall Street Journal« lässt sich die US-Regierung die von ihr erzwungene »Rettung« des US-Geschäfts mit 10 Mrd. $ Gebühren versüßen. Die Investoren, darunter Oracle, Silver Lake und MGX (Abu Dhabi), hätten bereits 2,5 Mrd. $ entrichtet.
|Der Sat-Betreiber schließt sein 5 Mrd. €-Programm zur Refinanzierung mit einer Anleihe-Tranche von 1,5 Mrd. € ab.
Streaming
|Für die Mobilgeräte seiner US-Kunden führt der Maus-Streamer das Durchblättern von Filmszenen namens »Vert« ein. Das soll den Zugriff auf den Katalog beschleunigen, indem die Übernahme von Titeln in Watchlists oder ein direkter Abruf möglich wird.
|Der Spanien-Ableger des Berlusconi-Familienkonzerns MFE verhindert das Überspringen von Werbung im Catch-up-Modus, um seinen Werbezeiten-Verkauf zu schützen und mit der Werbung im Linear-TV vergleichbar zu machen.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Bei den 98. Oscars wurde mit Autumn Durald Arkapaw (»Blood & Sinners«) erstmals eine Frau für die Bildgestaltung ausgezeichnet. Abräumer mit sechs Statuetten, darunter für den besten Film, war der Politthriller »One Battle After Another«. Die Akademiemitglieder kürten Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett für die besten Visual Effects in »Avatar: Fire and Ash«. Die ZDF/Arte 5 Länder-Koproduktion »Sentimental Value« wurde als bester internationaler Film und »Ein Nobody gegen Putin« (Dänemark, ZDF/Arte) als beste lange Doku gewürdigt.
Radio, Audio
|Die ARD-Audiothek startete unter ihrem neuem Label und mit Sprachsteuerung. Mehr als 40 Programme werden schrittweise integriert, Nutzer der darüber informiert. Ihre Einstellungen bleiben nach dem Update auf eine neue App erhalten.
|Der WDR-Rundfunkrat begann den obligatorischen »Dreistufentest«, um sein Mausradio ab 2027 nicht mehr digitalterrestrisch, sondern ausschließlich linear online und in den ARD Sounds zu verbreiten. Damit folgt der WDR dem Reform-Rundfunkstaatsvertrag.
Medienrecht, Medienpolitik
|Bundesbildungsministerin Prien (CDU) erwartet schnelle europäische Vorschriften zur Begrenzung des Zugangs von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien. Sollte sich das verzögern, behalte sie sich eine nationale Lösung vor.
Märkte, Studien, Statistiken
|Wie wirkt die Aufführung im Kino auf Filme bei SVoD? Laut dem zweiten Bericht der EU-Medienforschung dazu erreichen Kinofilme in Europa 2/3 der Sehdauer, obwohl sie weniger als 50% der Kataloge umfassen. In den EU27 entspricht die Sehdauer fast dem Anteil an Katalogtiteln. Umgekehrt entfielen auf 6% Originalfilme fast 25% der Sehdauer, bei Herkunft aus den EU27 erreichten 3% der Titel 23% der Sehdauer.
Künstliche Intelligenz
|Die EU-Staaten geben KI-Anbietern mehr Zeit, sich auf neue Regulierungen einzustellen: Vorgaben für das Training von KI-Systemen ( »AI Act«) mit besonderen Risiken werden 16 Monate später im Dezember 2027 wirksam.
Standards
|Ein neues Whitepaper enthält nichttechnische Erläuterungen zum offenen Interaktiv-Standard DVB-I. Zielgruppen sind Unternehmer, politische Entscheider und Medienberater.
Internationales
|Das Unterhaus legte ein Verbot des Zugangs zu sozialen Medien für unter 16jährige mit 307 zu 173 Stimmen zu den Akten. Zuvor hatte das House of Lords dem am Vorbild des Commonwealth-Landes Australien orientierten Gesetzentwurf zugestimmt.
Veranstaltungen
|Die Kongressmesse (Messe Köln, 19. bis 21. Mai) hat ihr Konferenzprogramm veröffentlicht. Hauptthemen der 50 Panels mit 200 Rednern sind Breitband und Connectivity. Digitalminister Wildberger ist mit einer Keynote und auf einem Panel mit Telco-CEOs angekündigt.
Personalia
|Der Fernsehrat wählte mit den Stimmen von 48 der 53 anwesenden Mitglieder bei 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen den Intendanten Norbert Himmler in eine zweite fünfjährige Amtszeit, beginnend am 15. März 2027.
|WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn wechselt auf Vorschlag der ARD-Intendanten ab Mitte des Jahres nach Hamburg, um die »Tagesthemen« zu moderieren. Er wird weiterhin Ergebnisse und Analysen zu allen Wahlen präsentieren.
|Nach dem Vertragsende von CEO Matthias Harsch Ende März wird Andreas Voll Vorstandschef des Herstellers von Kameras und Objektiven.
|Bei dem Betreiber von Radio-Senderanlagen wurde Niek Jan van Damme, von 2009 bis 2019 Deutschland-Chef der Telekom, zum Vorsitzenden des Unternehmensbeirates ernannt.
|Ab dem 1. April übernimmt Tina Rodriguez, seit Januar 2026 als Chief Consumer Officer dabei, die Führung des Streamers von Roger Elsener, der als Direktor zur SRG wechselt.
|Ab April verantwortet Gus O’Brien im Range eines President die internationalen Sender und das Verbrauchergeschäft des Film- und TV-Konzerns. Er folgt Ken Bettsteller, der Berater über internationale Beteiligungen wird.
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