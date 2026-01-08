News: Kurz und knackig – KW 2/2026

RTL: Plus mit +. Warner-Discovery: Papa finanziert feindliche Übernahme. Critic’s Choice: Kimmel dankt. Trump: Nennt Moderator einen »Todgeweihten«.
Unternehmen
|
|Der von Präsident Trump geforderte Ausstieg des chinesischen Mutterkonzerns aus dem US-Geschäft der Video-App ist laut TikTok-Chef Shou Zi Chew für 14 Mrd. $ unterzeichnet. Zu den Investoren gehört Oracle des Trump-Intimus Larry Ellison.
|
|Oracle-Gründer Larry Ellison stärkt seinen Sohn David und dessen Paramount/Skydance mit einer »unwiderruflichen persönlichen Garantie« über 40,4 Mrd. $ (34,4 Mrd. €) für die feindliche Übernahme von Warner Discovery. Dies kurz nach der Abweisung des 108,4 Mrd. $-Gebot von Paramount durch den Aufsichtsrat. Trump will die Übernahme durch den Mitbieter Netflix verhindern.
|
|Radio Schlagerparadies wird zusammen mit der BR Beteiligungs GmbH (Teutocast) größter Gesellschafter der Partymusikwelle, die nach Eigenangabe mit täglich 862.000 Hörern wachstumstärkster Newcomer über DAB+ sei.
Broadcast, Produktion
|
|Der RBB ist nach Einsparungen von 9 Mio. € wieder zahlungsfähig. 13 Mio. € pa sollen »in die digitale Zukunft« investiert werden. Die Sparziele würden sozialverträglich erreicht, so Intendantin Demmer. Laut Meldungen wurden 19,4 Mio. € bei Gehältern und 9,9 Mio. € bei Freien sowie 7 Mio. € bei den Sachmitteln gestrichen. Von vier Direktorenstellen entfallen zwei, 12 HA-Leiter werden durch sechs neu definierte Führungspositionen ersetzt.
|
|Die Sendetechniker verlängerten den Vertrag über die Verbreitung der acht TV-Programme von RTL Deutschland im kostenpflichtigen Freenet-Paket über DVB-T2 HD bis zum 31. Dezember 2030.
|
|Nach dem plötzlichen Tod des geschäftsführenden Gesellschafters Joachim Schulz und angesichts fehlender Vertretungen ging das Regional-TV in die vorläufige Insolvenz. Der Betrieb wurde eingestellt. Es ist die 5. Insolvenz des Heidelberger Senders seit 2018.
|
|Der Fernmeldeturm Schäferberg im Berliner Südwesten arbeitet nach dem Stromausfall aufgrund einer Brandstiftung im Stromnetz wieder vollständig. Die Sender würden nun mittels einer Ersatzversorgung betrieben. Laut Berichten sind alle DVB-T2 HD-Kanäle, die UKW- und DAB+-Radios seit Montag abend wieder on air.
Netze
|
|Die geringe Nutzung, steigende Kosten, auslaufende Zulassungen und steigende Gebühren veranlassten den Sendenetzer Shortwaveservice, die KW-Verbreitung von Radio Slowakei und Radio SRF zu beenden. Lediglich Radio Mi Amigo sendet noch auf 6085 kHz aus Kall-Krekel. »Kurzwelle ist wirklich in unseren Breiten ‚durch‘. Außer fürs Ego einzelner: Null Relevanz«, so Christian Milling, Chef von Shortwaveservice.
|
|Spaniens ÖR-Anstalt schaltete ihre Mittelwellen-Sender in der Nacht zum 30.12. ab und orientiert auf UKW, DAB+ und Internet. Die 1937 eingeführte Mittelwelle sei heutzutage überholt.
Streaming
|
|Zum Jahreswechsel meldet RTL Deutschland für seinen Streamer mehr als 7 Mio. zahlender Kunden. Man sei »weiter auf Kurs, 2026 erstmals profitabel zu sein«, so CEO Stephan Schmitter.
|
|Für 2025 meldet der deutsch-französische Kulturkanal 3,2 Mrd. (+15%) Abrufe auf allen digitalen Ausspielwegen. Nonlinear schalteten 57% (+5%) der 25- bis 34-Jährigen ein. Rekord-Marktanteile auch Linear mit 1,4% in Deutschland und 3,1% in Frankreich.
Filme, Festivals, Kinos, Förderungen
|
|Talker Jimmy Kimmel dankte dem US-Präsidenten ironisch für den Kritikerpreis der USA und Kanadas als »Beste Talkshow« »für all die lächerlichen Dinge, die Sie Tag für Tag tun«. Kimmel wurde – nach Drohungen des Weißen Hauses gegen den Sender ABC und den Disney-Konzern – wegen Trump-Kritik kurzzeitig suspendiert. »One Battle After Another« war als bester Film, für Regie und adaptiertes Drehbuch Abräumer des Wettbewerbs.
|
|Europas Medienförderung vergab 6,5 Mio. Förder-€ an 40 Co-Development-Projekte aus 22 Ländern, 1,1 Mio. € davon an federführende deutsche Produzenten. Der größte Anteil von 400.000 € ging an Red Ballon Film (Hamburg) für die Serie »The Strange Grimm«.
Radio, Audio
|
|Netzbetreiber Media Broadcast startete die DAB+-Verbreitung von zunächst 42 privaten Radiowellen in fünf Regionen von NRW am 18.12. Nach Umsetzung der kürzlichen Frequenzzuweisung für das Münsterland werde »zeitnah« eine Versorgung per Zimmerantenne für 94% und mobil für 97% der Bevölkerung sowie von 99% der Autobahnen in NRW erreicht.
|
|Hessens Medienanstalt kündigte die UKW-Frequenzen der Nichtkommerziellen Lokalradios zu Ende Juni 2026. Die verspätete und wohl geringer in Kraft tretende Erhöhung des Rundfunkbeitrags zwinge die LPR zu Einsparungen. Die sieben Wellen versorgen über DAB+ zwar ein größeres Sendegebiet, jedoch weniger Hörer.
|
|Überraschend hat der ÖR-Sender seine Ablehnung von DAB+ aufgegeben. Markführer Ö3 sendet jetzt im regionalisierten nationalen Multiplex. Die Popwelle ist damit in den Landeshauptstädten, längs der Autobahnen und in der Fläche vor allem im Osten und Süden Österreichs empfangbar.
Künstliche Intelligenz
|
|Der Spezialist für Grafikhardware kaufte für 20 Mrd. $ Groq, einen Entwickler von KI-Beschleunigungs-Chips. Nach einer 750 Mio. $-Finanzspritze sprang der Wert des StartUps auf 6,9 Mrd. $. Eine Zusammenarbeit mit Siemens soll KI neben Simulationen von Arbeitsabläufen stärker in die physische Realität holen.
|
|Vor allem für den Aufbau von Rechenzentren akquirierte Elon Musks KI-Firma 20 Mrd. $ (17,1 Mrd. €). Geldgeber sind u.a. die Chipfirma Nvidia und das Emirat Katar.
Recht & Gesetz
|
|Die Verbraucherzentralen erreichten beim LG München ein Urteil gegen die Einführung von Werbung bei kostenpflichtigen bislang werbefreien Accounts. Prime Video hatte im Februar 2024 die Einführung von Werbung angekündigt und für werbefreie Zugänge einen Aufpreis von 2,99 € mtl. verlangt.
Märkte, Studien, Statistiken
|
|Laut Zuschauerforschung hielten ARD und ZDF 2025 die Spitze der Jahres-Marktanteile. Auf Platz 1 verlor die ARD im sportarmen Jahr 0,3% auf 12,7% beim Gesamtpublikum; der Verlust bei den Jüngeren war mit 1,2% stärker. Ähnlich war es beim ZDF, das gegenüber 2024 0,4% einbüßte.
|
|Im neuen kostenlosen Bericht »Nachrichtenmedien, Pluralismus und Journalismus im digitalen Zeitalter« untersuchen die EU-Medienforscher Veränderungen, Risiken und Chancen aktueller Technik-Trends für die Nachrichtenmedien Europas.
|
|Am Heiligabend 2025 wurden in Deutschland 950 Mio. Musikstreams abgerufen, 23 Mio. mehr als im Rekordjahr 2024. An der Spitze: »All I Want For Christmas Is You« mit 6,78 Mio. Abrufen vor »Last Christmas« (6,47). Wie 2024 hatten 90% der Top100 saisonalen Charakter.
Internationales
|
|In seinem Krieg gegen kritische Medien nannte Präsident Trump den Moderator Stephen Colbert einen »Todgeweihten«. Den Sender CBS (Paramount) griff er wegen eines nicht gesendeten, aber unfertig online gestellten Beitrags über den salvadorianischen Hochsicherheitsknast Cecot an.
|
|Wegen der Streichung von 1,1 Mrd. $ durch Republikaner-Mehrheit machte der gemeinnützig organisierte Rundfunk CPB in den USA dicht, der 1.500 Stationen mit Content versorgte. Dem gingen politische Attacken der Trump-Administration voraus, die sich so eines kritischen Mediums entledigte. CPB stellte 58 Jahre lang »sicher, dass alle Amerikaner – unabhängig von Wohnort, Einkommen oder Herkunft – Zugang zu vertrauenswürdigen Nachrichten, Bildungsprogrammen und lokalem Storytelling haben«, resumierte CEO Patricia Harrison.
|
|Im Gegensatz zu Deutschland sind in Österreich Sender politischer Parteien zulässig. Die rechtspopulistische Freiheitliche Partei FPÖ kündigt für den 17.1. das Online-»Patriotenradio« namens »Austria First« an.
|
|2025 sprach die türkische Medienbehörde RTÜK 99 Sanktionen gegen Medienunternehmen aus, darunter 25 Tage Abschaltungen und 4,5 Mio. € Strafen. In 54 Fällen waren Nachrichten und Diskussionssendungen betroffen, denen zumeist eine angebliche »Überschreitung der Grenzen von Kritik« angelastet wurde.
|
|Die Kartellwächter Italiens wiesen die Facebook-Mutter Meta an, konkurrierende KI Chatbots von Whatsapp nicht mehr auszuschließen. Meta hielt dem entgegen, dass der Dienst für Belastungen durch zusätzliche Chatbots Dritter nicht ausgelegt sei.
Personalia
|
|Am 13. März entscheidet der ZDF-Fernsehrat, wer den Sender ab März 2027 führt. Dann endet die fünfjährige Amtszeit des Intendanten Norbert Himmler. Gremienmitglieder können fachlich geeignete Bewerber bis zum 30. Januar vorschlagen. Gewählt ist, wer mindestens 3/5 der Stimmen des Gremiums bekommt.
|
|Markus Oswald, seit drei Jahren an der Spitze des Kabelnetz-Betreibers (»PYÜR«), legte das Amt zum Jahreswechsel aus persönlichen Gründen nieder. Interims-CEO ist Joachim Lubsczyk von den Beratern Alvarez & Marsal.
|
|Nikolaus Fellner, Chef und Eigentümer des österreichischen Medienkonzerns mit TV und drei Boulevardzeitungen, übernahm selbst die Geschäftsführung der oe24 Radio GmbH. Sylvia Buchhamer ist aus der Funktion ausgeschieden.
Keine Kurz-News mehr verpassen und einfach den Newsletter abonnieren: