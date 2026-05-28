Berliner Ensemble modernisiert Backstage-Infrastruktur mit Riedel Stage Systems

Das Berliner Ensemble bespielt mit dem Theater am Schiffbauerdamm ein historisches Haus, dessen Geschichte bis ins Jahr 1892 zurückreicht. Rund 600 Vorstellungen pro Jahr sowie zahlreiche Gastspiele im In- und Ausland stellen hohe Anforderungen an Kommunikation, Koordination und technische Abläufe hinter den Kulissen.

Gemeinsam mit dem Planungsbüro MMT wurde eine integrierte Infrastruktur realisiert, die Intercom, Signalverteilung, Recording und Playout sowie zentrale Bedien- und Steuerungsfunktionen für den täglichen Theaterbetrieb zusammenführt.

Die Riedel-Lösung verbindet unterschiedliche Bereiche von der Bühne über die Technik bis zur Regie und überführt komplexe Produktionsabläufe in eine flexibel skalierbare und zentral orchestrierte Umgebung, die auf die Anforderungen des Theaterbetriebs zugeschnitten ist. Dabei arbeiten Artist Intercom, SmartPanels, Bolero Beltpacks, MediorNet MicroN, SimplyLive sowie Hi Human Interface als integriertes Riedel Stage System zusammen.

Artist, Bolero und MediorNet bilden die Kommunikations- und Signal-Infrastruktur des Berliner Ensembles. Über MediorNet sind die drei Gebäude des BE-Quartiers miteinander vernetzt, sodass Bild- und Tonübertragungen latenzfrei über den gesamten Campus möglich sind. Ergänzend unterstützt SimplyLive effiziente Recording- und Playout-Workflows, insbesondere im Probenbetrieb. Hi Human Interface bildet die intuitive Bedienebene für Stage-Management-Abläufe und bündelt Kommunikation, Monitoring und Steuerungsfunktionen in einer auf den Theaterbetrieb abgestimmten Benutzeroberfläche.

»Mit Riedel verfügen wir über Lösungen, die nicht nur Sprache zuverlässig übertragen, sondern aktiv in unsere Workflows eingebunden sind – von der Steuerung von Licht-Cues bis zur Signalverteilung im gesamten Gebäude«, sagt Oliver Reese, Intendant und Regisseur am Berliner Ensemble. »Die Zusammenarbeit mit Riedel und MMT geht dabei weit über technische Ausstattung hinaus: Sie basiert auf Zuhören, Mitdenken und einem echten Verständnis für unsere Arbeitsweise im Theater.«

SmartPanels der 1200er-Serie übernehmen im Berliner Ensemble eine zentrale Rolle als multifunktionale Bedienpunkte. Neben klassischen Intercom-Anwendungen ermöglichen sie auch Control-Funktionen auf demselben Panel und übernehmen Steuerungsaufgaben für Drittsysteme – angebunden über die Control Panel App und Hi Human Interface. So lassen sich relevante Anwendungen und Funktionen dort bündeln, wo sie im täglichen Produktionsbetrieb benötigt werden.

Ralf Bauer-Diefenbach, Geschäftsführer von MMT, fügt hinzu: »Die Installation beim Berliner Ensemble zeigt, wie wirkungsvoll technische Systeme werden, wenn sie nicht als einzelne Komponenten, sondern als zusammenhängender Workflow gedacht werden. Neben Intercom und Signalverteilung waren vor allem SimplyLive und Hi Human Interface entscheidend, um die Abläufe im Haus effizienter, übersichtlicher und näher an der täglichen Arbeit der Teams zu gestalten.«

Auch nach Abschluss der Installation bleibt die Infrastruktur offen für künftige Anforderungen: Zusätzliche Ressourcen lassen sich dauerhaft oder produktionsbezogen einbinden – etwa durch temporäre Zumietungen, die nahtlos in die bestehende Riedel-Umgebung integriert werden können.

»Theater wie das Berliner Ensemble sind besondere Partner für uns, denn sie zeigen, wie vielfältig und anspruchsvoll Live-Kommunikation und Stage Management heute sind. Genau dort setzen wir bei Riedel an – bei den Menschen hinter den Kulissen und ihren individuellen Arbeitsabläufen«, so Bernhard Bauer, Sales Manager Venue & Global Sales Maritime. »Ob internationales Großevent oder traditionelles Stadttheater – wir entwickeln Lösungen, die sich flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden anpassen und einen echten Mehrwert im Arbeitsalltag bieten.«