Riedel Bolero modernisiert Intercom der Mailänder Scala

Mit einem umfassenden Wireless-Intercom-System von Riedel Communications hat die Fondazione Teatro alla Scala ihre Backstage-Kommunikation grundlegend erneuert.

Im Zentrum der Lösung steht das Bolero-System von Riedel Communications, das gemeinsam mit NSA, RiFace und PunQtum eine einheitliche und zuverlässige Kommunikationsinfrastruktur in einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt schafft.

Vor der Einführung von Bolero war die Kommunikation an der Scala auf eine fragmentierte Mischung verschiedener Tools angewiesen. Die architektonische Komplexität des Hauses – mit Treppenhäusern, Aufzügen und akustisch sensiblen Bereichen wie dem Orchestergraben und der Regiekabine – machte eine konsistente Verständigung schwierig. Bolero verbindet nun Bühnenmanager, Lichttechniker, Tontechniker, Video Operators, Bühnenpersonal, Streaming-Teams und die Regie miteinander – und das auch in den HF-technisch anspruchsvollsten Bereichen des Theaters.

Das System ist aktiv in allen zentralen Bereichen des Hauses im Einsatz: auf der Bühne und im Bühnenturm, backstage, in mehreren Foyers, im Museum sowie in den Licht- und Tonkabinen. Die RiFace-Integration unterstützt dabei 45 UHF-Kanäle für die Bühnentechnik, während NSA die Interoperabilität mit Drittsystemen des Streaming-Teams sicherstellt. PunQtum-Geräte ergänzen Bolero dort, wo zusätzliche Flexibilität gefragt ist.

Überzeugende Praxis vom ersten Einsatz an

Marco Schretter, Head of Audio-Video-Streaming an der Scala, beschreibt den Moment, in dem das System seinen Wert unter Beweis stellte:

Bei einer Probe wurden Bolero-Beltpacks an Teams ausgegeben, die das System zuvor noch nie verwendet hatten – die Probe verlief reibungslos, das Feedback durchweg positiv. Für Schretter war das der Beweis, dass Bolero nicht nur ein technisches Upgrade ist, sondern ein System, das die Präzision und Eleganz der Produktionen der Scala aktiv unterstützt.

Effizienz- und Kostenvorteile

Neben der verbesserten Kommunikationsqualität bringt die Lösung auch messbare wirtschaftliche Vorteile: Boleros Zuverlässigkeit reduziert Wartungsaufwand und Ausfallzeiten, die einheitliche Architektur senkt den Gerätebedarf, und die intuitive Bedienung minimiert Schulungskosten. Die Scala berichtet zudem von schnelleren Aufbau- und Umrüstzeiten sowie verbesserter abteilungsübergreifender Koordination.