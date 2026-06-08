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EVS Broadcast Equipment wird zu EVS
EVS Broadcast Equipment firmiert künftig unter dem verkürzten Namen EVS. Die Namensänderung ist laut Unternehmen kein kosmetischer Schritt, sondern Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung: EVS versteht sich demnach nicht länger als reiner Broadcast-Ausrüster, sondern als Technologiepartner für Live-Video-Produktion in einem breiten Marktumfeld – von Sportereignissen über Nachrichtenproduktion und Entertainment bis hin zu Corporate- und Venue-Anwendungen.
Das Unternehmen hat sich von einem Hersteller von Live-Replay-Systemen zu einem Anbieter entwickelt, dessen Portfolio heute Live-Production-Workflows, Medieninfrastruktur, Content Management, KI-gestützte Funktionen und Medienproduktionsrobotik umfasst. Technologisch setzt EVS auf softwarebasierte Architekturen sowie cloud-fähige und KI-gestützte Workflows, die on-premise, hybrid und in der Cloud betrieben werden können.
CEO Serge Van Herck kommentiert: »Unser Broadcast-Erbe bleibt eine starke Basis, aber unser Anspruch geht deutlich darüber hinaus. Den Namen zu vereinfachen ist ein konsequenter Schritt, um diese Transformation abzubilden und unser internationales Wachstum zu unterstützen.«
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