EVS Broadcast Equipment wird zu EVS

EVS Broadcast Equipment firmiert künftig unter dem verkürzten Namen EVS. Die Namensänderung ist laut Unternehmen kein kosmetischer Schritt, sondern Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung: EVS versteht sich demnach nicht länger als reiner Broadcast-Ausrüster, sondern als Technologiepartner für Live-Video-Produktion in einem breiten Marktumfeld – von Sportereignissen über Nachrichtenproduktion und Entertainment bis hin zu Corporate- und Venue-Anwendungen.

Das Unternehmen hat sich von einem Hersteller von Live-Replay-Systemen zu einem Anbieter entwickelt, dessen Portfolio heute Live-Production-Workflows, Medieninfrastruktur, Content Management, KI-gestützte Funktionen und Medienproduktionsrobotik umfasst. Technologisch setzt EVS auf softwarebasierte Architekturen sowie cloud-fähige und KI-gestützte Workflows, die on-premise, hybrid und in der Cloud betrieben werden können.

CEO Serge Van Herck kommentiert: »Unser Broadcast-Erbe bleibt eine starke Basis, aber unser Anspruch geht deutlich darüber hinaus. Den Namen zu vereinfachen ist ein konsequenter Schritt, um diese Transformation abzubilden und unser internationales Wachstum zu unterstützen.«