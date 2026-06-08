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EVS Broadcast Equipment wird zu EVS

Der belgische Live-Spezialist legt seinen Zusatz »Broadcast Equipment« ab – und will damit einen erweiterten Marktanspruch jenseits der klassischen Broadcast-Branche signalisieren.
©Nonkonform

EVS Broadcast Equipment heißt künftig so, wie es die Branche ohnehin nennt: EVS.

EVS Broadcast Equipment firmiert künftig unter dem verkürzten Namen EVS. Die Namensänderung ist laut Unternehmen kein kosmetischer Schritt, sondern Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung: EVS versteht sich demnach nicht länger als reiner Broadcast-Ausrüster, sondern als Technologiepartner für Live-Video-Produktion in einem breiten Marktumfeld – von Sportereignissen über Nachrichtenproduktion und Entertainment bis hin zu Corporate- und Venue-Anwendungen.

©EVS

EVS-CEO Serge Van Herck.

Das Unternehmen hat sich von einem Hersteller von Live-Replay-Systemen zu einem Anbieter entwickelt, dessen Portfolio heute Live-Production-Workflows, Medieninfrastruktur, Content Management, KI-gestützte Funktionen und Medienproduktionsrobotik umfasst. Technologisch setzt EVS auf softwarebasierte Architekturen sowie cloud-fähige und KI-gestützte Workflows, die on-premise, hybrid und in der Cloud betrieben werden können.

CEO Serge Van Herck kommentiert: »Unser Broadcast-Erbe bleibt eine starke Basis, aber unser Anspruch geht deutlich darüber hinaus. Den Namen zu vereinfachen ist ein konsequenter Schritt, um diese Transformation abzubilden und unser internationales Wachstum zu unterstützen.«

EVSUnternehmen
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