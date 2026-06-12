Lumine Group übernimmt Video-Network-Geschäft von Synamedia

Lumine Group aus Toronto hat über eine Tochtergesellschaft eine Vereinbarung zur Übernahme des Video-Network-Geschäfts von Synamedia unterzeichnet. Vidispine ist seit rund 1,5 Jahren ebenfalls Teil der Lumine Group (siehe News). Synamedia mit Hauptsitz in Großbritannien entwickelt seit mehr als 30 Jahren Videosoftware für Netzbetreiber, Broadcaster und Medienunternehmen und kombiniert dabei Cloud- und KI-Technologien mit Managed Services.

Das übernommene Business soll im Sinne der Dezentralisierungsstrategie von Lumine eigenständig agieren — unter dem Namen seines wichtigsten Produkts: Quortex. »Das Video-Network-Geschäft von Synamedia wird eine bedeutende Ergänzung für Lumines wachsendes Media-Ökosystem«, erklärt Tony Garcia, Chief Operating Officer von Lumine Group. Die Akquisition vertiefe die Präsenz des Unternehmens in der Media Supply Chain, insbesondere in den Bereichen Video Processing, Broadcast Delivery und Live Streaming.

Synamedia-CEO Paul Segre sieht in der Aufspaltung Vorteile für beide Seiten: Es entstünden zwei eigenständige Unternehmen mit klarer strategischer Ausrichtung und starker Positionierung, die schneller agieren und effektiver innovieren könnten.

Quortex liefert Videolösungen für Cloud-, On-Premise- und Hybrid-Umgebungen an Broadcaster, Medienunternehmen, Telcos und Streaming-Anbieter. Das Portfolio adressiert aktuelle Branchenthemen wie die anstehende C-Band-Transition in den USA, den Umstieg von Satellit auf IP sowie Monetarisierung und Qualitätssicherung von Streaming-Diensten.

Der Abschluss der Transaktion wird in Kürze erwartet — vorbehaltlich der üblichen Bedingungen.