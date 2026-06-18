Anzeige

©Filmfest München
Business

43. Filmfest München: 130 Premieren aus 56 Ländern

Das Filmfest München präsentiert sein Programm – mit Cannes-Titeln, internationalen Stars und großer US-Independent-Sektion.

Das Filmfest München (27. Juni – 5. Juli 2026) zeigt in seiner 43. Ausgabe 130 Spiel- und Dokumentarfilmpremieren sowie Fernsehserien aus 56 Ländern – 45 davon feiern Weltpremiere, elf internationale Premiere, acht Europapremiere. Gespielt wird in 12 Spielstätten.

©Filmfest MünchenEröffnet wird das Festival mit »Vaterland«, der in Cannes als beste Regie ausgezeichnet wurde. Den Abschluss bildet am 4. Juli Jay Duplass‘ Familiendrama »See You When I See You« in internationaler Premiere: Der Film basiert auf den Memoiren des Stand-up-Comedians Adam Cayton-Holland und erzählt von einer Familie, die nach dem Tod ihrer Tochter den Weg zurück ins Leben sucht. Im Cast: David Duchovny, Cooper Raiff, Hope Davis und Lucy Boynton.

Duchovny erhält beim Abschlussabend den CineMerit Award für sein Lebenswerk. Der durch »Akte X« und »Californication« (Golden Globe) bekannt gewordene Schauspieler ist seit drei Jahrzehnten in Film und Fernsehen aktiv und arbeitet darüber hinaus als Autor, Regisseur, Musiker und Podcaster. Die Preisverleihung findet um 19:30 Uhr im Amerikahaus Theatersaal statt; ein zweites Screening folgt um 21:00 Uhr im HFF Audimax, bei dem Duchovny ebenfalls persönlich anwesend sein wird.

17 Titel kommen direkt von Cannes nach München, darunter Pedro Almodóvars »Bitteres Fest«, Ira Sachs‘ »The Man I Love« sowie die deutschen Cannes-Gewinner »Das geträumte Abenteuer« (Valeska Grisebach) und »Everytime« (Sandra Wollner).

Im Hauptwettbewerb CineCoPro konkurrieren zwölf Produktionen um einen Preis von 100.000 Euro. Die Wettbewerbe CineMasters, CineVision, CineRebels und CineKindl sowie die Reihen Neues Deutsches Kino und Neues Deutsches Fernsehen komplettieren das Programm; 43 weitere Filme laufen in Spotlight und International Independents.

Die Industry Days umfassen mehr als 70 Branchenveranstaltungen. Tickets sind ab dem 18. Juni erhältlich.

Filmfest München
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Filmfest München: CineCoPro Award ist zurück ©Filmfest München, Bojan RitanFilmfest München: neue Leitung Filmfest München: Eröffnungsfilm und Ehrengäste stehen fest Filmfest München feiert 40. Geburtstag

Anzeige

Most Popular

©Sas Kaykha

Teltec: Entlassungen in Hamburg

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4

©Sas Kaykha

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

©Eurosport

Roland-Garros 2026 bei WBD: 10.000 Stunden Tennis auf allen Plattformen

©Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom vereinbart umfangreiche Lizenz-Pakete mit Medienpartnern zur WM 2026

©Broadcast Solutions

Broadcast Solutions liefert UHD-Ü-Wagenflotte an TRT

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Kompakte DJI-Drohnen Lito 1 und Lito X1

Praxistest: DJI Osmo Pocket 4
Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Linkedin Facebook Twitter Instagram Youtube Rss

TERMINE

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

MTH Conference

Die MediaTech Hub Conference ist eine führende internationale Boutique-Veranstaltung.
Potsdam
29. bis 30. September

Imaging World

Das Festival für Foto, Film und Content Creation.
Nürnberg
2. bis 4. Oktober

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
5. bis 7. Oktober

LEaT con 26

Mit 140 Speakern bot die letzte LEaT con ein beeindruckendes Programm aus Vorträgen und Workshops.
Hamburg
6. bis 8. Oktober

FKTG-Fachtagung 2026

FKTG-Fachtagung 2026.
Wuppertal
10. bis 12. November

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved