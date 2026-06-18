43. Filmfest München: 130 Premieren aus 56 Ländern

Das Filmfest München (27. Juni – 5. Juli 2026) zeigt in seiner 43. Ausgabe 130 Spiel- und Dokumentarfilmpremieren sowie Fernsehserien aus 56 Ländern – 45 davon feiern Weltpremiere, elf internationale Premiere, acht Europapremiere. Gespielt wird in 12 Spielstätten.

Eröffnet wird das Festival mit »Vaterland«, der in Cannes als beste Regie ausgezeichnet wurde. Den Abschluss bildet am 4. Juli Jay Duplass‘ Familiendrama »See You When I See You« in internationaler Premiere: Der Film basiert auf den Memoiren des Stand-up-Comedians Adam Cayton-Holland und erzählt von einer Familie, die nach dem Tod ihrer Tochter den Weg zurück ins Leben sucht. Im Cast: David Duchovny, Cooper Raiff, Hope Davis und Lucy Boynton.

Duchovny erhält beim Abschlussabend den CineMerit Award für sein Lebenswerk. Der durch »Akte X« und »Californication« (Golden Globe) bekannt gewordene Schauspieler ist seit drei Jahrzehnten in Film und Fernsehen aktiv und arbeitet darüber hinaus als Autor, Regisseur, Musiker und Podcaster. Die Preisverleihung findet um 19:30 Uhr im Amerikahaus Theatersaal statt; ein zweites Screening folgt um 21:00 Uhr im HFF Audimax, bei dem Duchovny ebenfalls persönlich anwesend sein wird.

17 Titel kommen direkt von Cannes nach München, darunter Pedro Almodóvars »Bitteres Fest«, Ira Sachs‘ »The Man I Love« sowie die deutschen Cannes-Gewinner »Das geträumte Abenteuer« (Valeska Grisebach) und »Everytime« (Sandra Wollner).

Im Hauptwettbewerb CineCoPro konkurrieren zwölf Produktionen um einen Preis von 100.000 Euro. Die Wettbewerbe CineMasters, CineVision, CineRebels und CineKindl sowie die Reihen Neues Deutsches Kino und Neues Deutsches Fernsehen komplettieren das Programm; 43 weitere Filme laufen in Spotlight und International Independents.

Die Industry Days umfassen mehr als 70 Branchenveranstaltungen. Tickets sind ab dem 18. Juni erhältlich.