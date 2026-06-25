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Business

Kurz und knackig – KW 26/2026

SpaceX: Abwärts=Vorwärts? Journalisten: Fluchtbewegungen. Router: Gefahr aus Übersee. MDR: Ohne eigene Klassik. Bayern: Digital überholt UKW. MVP: Auslaufmodell UKW.
Unternehmen
Nach einem Anstieg von 135 $ am Ausgabetag 12.6. auf ein zwischenzeitliches Maximum von 225 $ sackte die Aktie des Musk-Konzerns bis zum 23. Juni teils mit täglichen zweistelligen Raten auf 156,11 $ ab. Der Konzernwert fiel um 600 Mrd. $.
Der Infrastrukturanbieter, ehemals Tandberg TV und ausgegliederte Ericsson-Sparte, sieht sich nach abgeschlossener Übernahme des Videobereichs von Harmonic als weltgrößter unabhängiger Anbieter von Video-Infrastruktur und will 250 Mio. Umsatz-$ erwirtschaften.
Die Spartenradio-AG bilanziert für 2025 Umsätze von 21,6 Mio. € (+11,2%) und ein um 24,4% auf 2,4 Mio. € gestiegenes Ebitda (adjustiert 2,8 Mio. €). 0,17 € Dividende werden gezahlt. Der Umsatz im HJ1/26 wird vorläufig und aufgrund der Probleme des Werbemarktes auf 6,89 Mio. € (-5%) geschätzt.
Broadcast
SVT (Schweden) setzte seine softwarebasierte Broadcast-Plattform Neo auf Standard IT-Komponenten auf, um IP-Transport, Cloud-Technologien und modulare Dienste zu kombinieren. Während der Olympischen Winterspiele entstanden 800 Stunden Programm und 150 Produktionen wurden simultan über zehn Umgebungen und OTT-Kanäle ausgegeben. Für Neo wurde SVT mit dem Technology & Innovation Award der EBU ausgezeichnet.
Fußball (inter)national
Das 7:1 der deutschen Elf gegen die Elfenbeinküste sahen – trotz des Anpfiffs erst um 22 Uhr – 18,26 Mio. Menschen; das ZDF hatte einen Marktanteil von 78,5%. Der übrige TV-Markt wird also zumindest bei den Auftritten des Nagelsmann-Teams vom Livesport dominiert.
Den bisherigen Fifa-Bestwert erreichte der Streamer nach eigenen Angaben mit 6,5 Mio. Zuschauern bei der Begegnung Frankreich gegen Senegal.
Streaming
In die Videoforschung werden jetzt »Eventlivestreams« von Prime Video – einschließlich von Live-Sportübertragungen – in die Auswertung einbezogen. Das geschieht durch einen weiteren Ausbau der Server-to-Server-Integration des Anbieters in die Bewegtbild-Messung.
Künstliche Intelligenz
Der deutsch-schweizerische Metadaten-Spezialist setzt KI-getriebene Elemente für die Suche nach Inhalten in großen Metadaten-Anwendungen ein. »MP API« unterstützt u.a. EPGs, Streaming Interfaces, Inhaltekarussells und KI-basierte Such- und Empfehlungs-Plattformen.
Der Entwickler von Sicherheits- und Schutzsoftware stellte die KI-basierte Sicherheitsplattform »Venturi« für Streamingdienste vor. Diese vereint bekannte Produkte, darunter das Antipiraterie-Center Nexus, mit Tools zur Datenanalyse und KI für Identifizierung, Priorisierung und Störung von Piraterie in Echtzeit.
In Europa und Lateinamerika kommt eine neue Werbetechnik zum Einsatz. »Moments«, zusammen mit KERV.ai entwickelt, analysiert visuelle, akustische und kontextbezogene Signale in Sendungen, woran  Werbetreibende ihre Buchungen orientieren können. Warner Discovery habe bereits mehr als 25.000 kontextbezogene Momente im Katalog von HBO Max identifiziert.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Laut »Focus 2026«, der aktuellen Studie der EU-Medienforschung zu Trends des weltweiten Filmmarkts, verfehlt das Kino-Boxoffice bis heute den Wert vor der Pandemie (Durchschnitt 2017/2019). Sie ist für 66 € (print) bzw. 33 € (pdf) auf der Website des European Audiovisual Observatory erhältlich.
Radio, Audio
In Bayern wird Radio über digitale Wege (48,1% ab 14 Jahre am Durchschnitts-Werktag) jetzt erstmals deutlich mehr gehört als über UKW (45,2%). Auf DAB+ entfallen dabei 35,2%, so eine Vorabveröffentlichung aus der Funkanalyse Bayern.

Die Aufhebung der Zuordnung für UKW-Frequenzen und das Ende der UKW-Ausschreibungen für Privatradios beraten die Gremien der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Grundlage ist die Novelle des Landesmediengesetzes zugunsten eines UKW-Ausstiegs.

In elf Kernmärkten wurden seit 2008 166,6 Mio. DAB+-Empfänger verkauft. Der Absatz stieg, getrieben von Frankreich und Italien, seit Februar 2025 um 10%. Nach Ausstattung belegt Deutschland mit 31,8 Mio. Geräten Platz 2. Inzwischen werden nahezu alle Neufahrzeuge mit DAB+-Radios (Deutschland: 96%) ausgeliefert, teilt WorldDAB mit.
Am 12. Oktober wird das DAB+-Spartenradio des MDR vor dem Hintergrund des Reform-Staatsvertrages durch BR Klassik ersetzt. Die Welle aus München werde durch kuratierten MDR-Content für die MDR-Bundesländer angereichert.
Im Zuge einer Neuordnung der DAB+-Verbreitung bekamen vier Privatsender landesweite Zuweisungen mit fünffacher Regionalisierung in Brandenburg. Eine flankierende Förderung sei wegen der höheren Sendekosten geplant. Ab 2028 werden alle ÖR, privaten und NKL-Radios über DAB+ in Berlin und Brandenburg vom jeweiligen Standort mit gleicher Empfangsqualität gesendet.
Märkte, Studien, Statistiken
Laut einer Studie für Fa. Fritz bieten Sicherheitsmängel von Routern ausländischer Herstellung Angriffspunkte für organisierte Kriminalität und Behörden. Ausgewertet wurden 2.190 Sicherheitslücken, die fast alle bei außereuropäischen Produkten festgestellt wurden: Netgear (1.016 Lücken, 46%) führt vor D-Link (955/44%).
Online-Werbung ist laut Nielsen seit Januar mit 8,8% (2,05 Mrd. €) und zum April mit 10,2% im Plus. Das Radio verliert jedoch weitere 3,5% und setzt nur noch 818,2 Mio. € um. Den größten Zuwachs – auf dem geringsten Niveau – hat das Kino mit e+20,3% auf 46,6 Mio. €.
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Anlässlich der mündlichen Verhandlung am Dienstag zur Klage gegen die Verhinderung der von der KEF empfohlenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags erinnerten ARD und ZDF an das Verfassungsgebot einer bedarfsgerechten Finanzierung. Der Eingriff der Bundesländer widerspreche der Rundfunkfreiheit. Wann die Richter das Urteil verkünden, wird bekannt gegeben.
Intendant Norbert Himmler wies Kritik an einer neuen Sanktionsklausel in Verträgen zurück. Über Auslandsstudios und internationale Aktivitäten könne das ZDF in den Bereich EU- oder UN- und US-Sanktionen kommen. Verstöße seien strafbewehrt. »Der freie und unabhängige Journalismus des ZDF ist von diesem Sanktionsregime nicht betroffen.« Ablehnungen von Personen habe es noch nicht gegeben, so Himmler vor dem Fernsehrat.
Internationales
Die Zahl der Journalisten, die wegen Bedrohungen aus ihrem Land flüchten mussten, wurde binnen fünf Jahren von 19 auf 40 mehr als verdoppelt. Besonders betroffen seien Journalisten aus Afghanistan, Russland, Syrien und Myanmar. RoG fordert Deutschland und andere Staaten auf, den bedrohten Medienleuten Notfallvisa und Bleibeperspektiven zu bieten.
Präsident Trump hat die Entwicklung von Quantencomputern und deren Einsatz u.a. ab 2028 im Energieministerium für Forschungen per Dekret angeordnet. Die NASA und andere Behörden sollen Fünfjahrespläne für den Einsatz von Quantentechnologie ausarbeiten.
Die Regierung präferiert weiterhin 2034 für den Ausstieg aus DVB-T, bezieht jedoch nach Widerspruch aus der Branche 2044 in Überlegungen ein. Für die BBC und fünf private Programme mit öffentlichem Auftrag soll die Sichtbarkeit in sozialen Medien und Videoplattformen erhöht werden. 3/4 der 16- bis 24jährigen und die Hälfte der erwachsenen Briten nutzen Plattformen für den Zugriff auf Nachrichten.
Die öffentlich-rechtliche SRG muss bis 2029 rund 270 Mio. Franken (291,7 Mio. €), allein 2027 80 Mio. sfr sparen. Dafür wird u.a. die Führungsstruktur, die Immobiliennutzung und die Stellenzahl reduziert. Allein 13,2 Mio. sfr sollen durch »effizientere Herstellungsweisen des Programms bei möglichst vergleichbarem Ergebnis« erwirtschaftet werden. Zusätzlich ist der UKW-Wiedereinstieg zu finanzieren.
Erneut haben Tausende in Prag gegen die Pläne der Regierung demonstriert, die ÖR-Senderfamilie Česká televize (TV) und Český rozhlas (Radio) direkt aus dem Staatshaushalt zu finanzieren und das mit einer Senkung des Budgets um 15% zu koppeln. Dadurch würde der Sender vom Segen parlamentarischer Mehrheiten abhängig.
Verbände
Neues Mitglied der Deutschen TV-Plattform ist der 2019 in Kopenhagen gegründete Spezialist für Metadaten Simply.TV, der nach eigenen Angaben 300 Plattformen und 50 Ländern einschließlich Deutschland betreut.
Personalia
Schon sechs Monate nach seinem Antritt verlässt Co-CEO Jan Wachtel Burda Media einvernehmlich, »weil ein hinreichender Konsens über die zukünftige strategische Ausrichtung nicht gefunden werden konnte«. Nachfolgerin ist Eli Varn ab dem 1. Juli.
Carsten Dorn führt den Audiovermarkter Radio Marketing Service ab 2027 gemeinsam mit Sven Thölen. Dorn folgt auf Stefan Mölling, der seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, um »noch einmal einen großen Entwicklungsschritt zu machen«.
Nach der Übernahme der niederländischen Mutterfirma Multichoice des Spezialisten für Cybersecurity Ende 2025, stellt Canal+ Axel Gallant als CEO an die Spitze der Tochter. Vorgänger Doug Lowther verlässt das Unternehmen nach 11 Jahren als CEO.
Beim europaweiten Senderverbund übernahm Brian Wynne (Infrastrukturchef von RTE, Irland) nach zwei Jahren von Michael Eberhard (SWR) den Vorsitz des neu zusammengesetzten Technik-Komitees. Zu Stellvertretern wurden Simon Tuff (BBC) und Sasha Schwoll (SWR) gewählt. Im Gremium sind zehn weitere ÖR-Sender vertreten.

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