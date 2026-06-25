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Kurz und knackig – KW 26/2026
SpaceX: Abwärts=Vorwärts? Journalisten: Fluchtbewegungen. Router: Gefahr aus Übersee. MDR: Ohne eigene Klassik. Bayern: Digital überholt UKW. MVP: Auslaufmodell UKW.
Unternehmen
|Nach einem Anstieg von 135 $ am Ausgabetag 12.6. auf ein zwischenzeitliches Maximum von 225 $ sackte die Aktie des Musk-Konzerns bis zum 23. Juni teils mit täglichen zweistelligen Raten auf 156,11 $ ab. Der Konzernwert fiel um 600 Mrd. $.
|Der Infrastrukturanbieter, ehemals Tandberg TV und ausgegliederte Ericsson-Sparte, sieht sich nach abgeschlossener Übernahme des Videobereichs von Harmonic als weltgrößter unabhängiger Anbieter von Video-Infrastruktur und will 250 Mio. Umsatz-$ erwirtschaften.
Broadcast
Fußball (inter)national
|Den bisherigen Fifa-Bestwert erreichte der Streamer nach eigenen Angaben mit 6,5 Mio. Zuschauern bei der Begegnung Frankreich gegen Senegal.
Streaming
Künstliche Intelligenz
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Laut »Focus 2026«, der aktuellen Studie der EU-Medienforschung zu Trends des weltweiten Filmmarkts, verfehlt das Kino-Boxoffice bis heute den Wert vor der Pandemie (Durchschnitt 2017/2019). Sie ist für 66 € (print) bzw. 33 € (pdf) auf der Website des European Audiovisual Observatory erhältlich.
Radio, Audio
|In Bayern wird Radio über digitale Wege (48,1% ab 14 Jahre am Durchschnitts-Werktag) jetzt erstmals deutlich mehr gehört als über UKW (45,2%). Auf DAB+ entfallen dabei 35,2%, so eine Vorabveröffentlichung aus der Funkanalyse Bayern.
|Die Aufhebung der Zuordnung für UKW-Frequenzen und das Ende der UKW-Ausschreibungen für Privatradios beraten die Gremien der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Grundlage ist die Novelle des Landesmediengesetzes zugunsten eines UKW-Ausstiegs.
|In elf Kernmärkten wurden seit 2008 166,6 Mio. DAB+-Empfänger verkauft. Der Absatz stieg, getrieben von Frankreich und Italien, seit Februar 2025 um 10%. Nach Ausstattung belegt Deutschland mit 31,8 Mio. Geräten Platz 2. Inzwischen werden nahezu alle Neufahrzeuge mit DAB+-Radios (Deutschland: 96%) ausgeliefert, teilt WorldDAB mit.
|Am 12. Oktober wird das DAB+-Spartenradio des MDR vor dem Hintergrund des Reform-Staatsvertrages durch BR Klassik ersetzt. Die Welle aus München werde durch kuratierten MDR-Content für die MDR-Bundesländer angereichert.
Märkte, Studien, Statistiken
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Internationales
Verbände
|Neues Mitglied der Deutschen TV-Plattform ist der 2019 in Kopenhagen gegründete Spezialist für Metadaten Simply.TV, der nach eigenen Angaben 300 Plattformen und 50 Ländern einschließlich Deutschland betreut.
Personalia
|Schon sechs Monate nach seinem Antritt verlässt Co-CEO Jan Wachtel Burda Media einvernehmlich, »weil ein hinreichender Konsens über die zukünftige strategische Ausrichtung nicht gefunden werden konnte«. Nachfolgerin ist Eli Varn ab dem 1. Juli.
|Carsten Dorn führt den Audiovermarkter Radio Marketing Service ab 2027 gemeinsam mit Sven Thölen. Dorn folgt auf Stefan Mölling, der seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, um »noch einmal einen großen Entwicklungsschritt zu machen«.
|Nach der Übernahme der niederländischen Mutterfirma Multichoice des Spezialisten für Cybersecurity Ende 2025, stellt Canal+ Axel Gallant als CEO an die Spitze der Tochter. Vorgänger Doug Lowther verlässt das Unternehmen nach 11 Jahren als CEO.
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